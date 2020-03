Perussuomalaiset jätti välikysymyksen turvapaikkapolitiikasta, mukaan lähti vain nyt-liike

Perussuomalaiset jätti keskiviikkona välikysymyksen hallituksen turvapaikkapolitiikasta.

Muista oppositiopuolueista kokoomus ja kristillisdemokraatit ilmoittivat, etteivät ne allekirjoita välikysymystä. Molemmat puolueet aikovat esittää omat epäluottamuslauseensa. Sen sijaan nyt-liike lähti mukaan PS:n välikysymykseen.

Välikysymyksellä oppositio voi mittauttaa hallituksen tai ministerin eduskunnassa nauttimaa luottamusta. Välikysymyskeskustelun jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

Perussuomalaisten välikysymys perää hallitukselta linjauksia Kreikan päätökseen olla vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia väliaikaisesti. Myös Suomen ulkorajojen rajaturvallisuus huolestuttaa puoluetta.

Perussuomalaiset kysyy, tukeeko hallitus Kreikan rajavalvontaa niin, että siirtolaisia ei päästetä Kreikkaan.

Perusuomalaiset haluaa myös tietää, miten hallitus vähentää Suomen houkuttelevuutta turvapaikanhaun kohdemaana ja mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen rajavalvonnan ja rajaturvallisuuden Suomen ulkorajoilla.

Erityisesti perussuomalaiset kysyy, miten Suomi toimii, jos turvapaikanhakijoita pyrkii maahan Venäjältä, jolloin kyse on myös EU:n ulkorajasta.

Puolue haluaa lisäksi tietää, miten hallitus valmistautuu estämään hallitsemattoman laittoman maahantulon Suomeen, ja miten hallitus aikoo estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden laittoman maahan jäännin.

Lue täältä koko välikysymyksen teksti:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen lähetti tiistaina välikysymyksestä tiedotteen, jonka mukaan kokoomuskaan ei hyväksy hallituksen toimintaa Kreikan ja Turkin kiistassa, mutta katsoo asiaa monelta osin eri lähtökohdista kuin perussuomalaiset.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo avasi kokoomuksen erilaista näkemystä politiikan toimittajien tilaisuudessa keskiviikkona. Hänen mukaansa yksi syy siihen, miksi kokoomus ei liity perussuomalaisten välikysymykseen on se, että perussuomalaiset vaatii sisärajatarkastusten ottamista käyttöön laajasti ja samantien. Hänen mukaansa kokoomuksen mielestä tämä olisi ylimitoitettua ja taloudelle haitallista.

Myös kristillisdemokraattien mukaan hallituksen linjaukset Suomen suhtautumisesta turvapaikanhakijakriisiin Kreikan rajoilla ovat olleet epäselviä ja ministereiden lausunnot keskenään ristiriitaisia.

Kristillisdemokraatit vaatii hallitukselta selvennystä Suomen linjasta. Etenkin sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) ja kansliapäällikkö Kirsi Pimiän kommentit ovat aiheuttaneet hämmennystä ja epäselvyyttä, oppositiopuolue sanoo tiedotteessa.

KD:n mukaan Kreikan toimet rajojen sulkemisesta ovat hyväksyttäviä, koska maa ja samalla koko EU on joutunut Turkin hybridivaikuttamisen kohteeksi. KD:n mielestä EU:n ulkorajojen valvontaa on vahvistettava, ja pahimman paineen alla oleville EU-ulkorajavaltioille on annettava tarvittava apu ulkorajojensa valvomiseksi.

Puolue moittii myös vääränä sisäministeriön linjausta, ettei Suomi tule missään tilanteessa sulkemaan rajaansa, kuten Kreikka on nyt tehnyt, vaan tulee kaikissa tilanteissa ottamaan vastaan kaikki turvapaikanhakijat: ”Maahanmuuttopolitiikka ei saa olla sydämetöntä, muttei myöskään naiivia.”

KD-ryhmä aikoo esittää oman epäluottamuslauseensa tulevassa välikysymyskeskustelussa.