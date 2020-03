Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomen sairaaloiden välillä on tuottavuuseroja ja eroja hoitokulttuureissa. Kiuru toivoisikin, että parhaat käytännöt leviäisivät nykyistä paremmin sairaalasta toiseen.

”Monet sairaaloista ovat panostaneet kehittämiseen ja lähteneet viemään toimintaa hyvinkin tehokkaaseen suuntaan. Osassa maata on liikuttu hitaammin.”

Helsingin Sanomat vertaili laajasti Suomen sairaanhoitopiirejä keskiviikkona julkaistussa jutussa.

Lue lisää täältä: HS:n selvitys paljastaa sairaalahoidon isot erot eri puolilla maata – katso oman seutusi tilanne

Kiuru tekee haastattelussa selväksi, että Sanna Marinin (sd) hallitus on tehnyt arvovalinnan: hallituksen painopisteenä tällä kaudella eivät ole sairaalat eli erikoissairaanhoito, vaan perusterveydenhuolto.

Perusterveydenhuolto tarkoittaa terveyskeskuksia, joiden remontoimiseksi hallitus on käynnistänyt erillisen ohjelman.

Siihen kuuluu muun muassa entistä kireämpi hoitotakuu eli lakisääteinen oikeus päästä seitsemässä päivässä perustason hoitoon. Ohjelmaan on varattu valtion budjetissa 70 miljoonaa euroa tänä vuonna.

”Pysyvää rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisätään nyt merkittävästi. Meillä on kansainvälisesti vertaillen toimiva järjestelmä, mutta siinä on system erroreita, systeemivirheitä. Kun koko järjestelmää ei voi kerralla laittaa kuntoon, niin jostakin pitää lähteä liikkeelle”, Kiuru sanoo.

”Painopiste on perustasossa, koska meillä on vuosina 2006–2016 palkattu 3 700 uutta lääkäriä erikoissairaanhoitoon ja samaan aikaan 300 uutta lääkäriä perustasolle. Me olemme satsanneet erikoissairaanhoitoon paljon.”

Kiurun mukaan tämä on näkynyt niin, että kunnat ovat joutuneet säästämään terveyskeskuspalveluissa, mistä on seurannut hoidon viiveitä. Odottaminen ja jonottaminen on tullut Suomelle kalliimmaksi kuin Kiurun mukaan on osattu kuvitellakaan.

Nyt esimerkiksi päivystykset ovat paikoitellen pahasti ruuhkautuneet, kun ihmiset eivät pääse päiväsaikaan terveyskeskusten vastaanotoille. He menevät etsimään vaivoihinsa apua yhteispäivystyksistä, joita erikoissairaanhoito ja perustaso hoitavat yhdessä. Tämä näkyi HS:n keräämissä luvuissa selvästi koko väestön ja erityisesti yli 75-vuotiaiden osalta.

”Toinen reitti on ollut se, että ihmiset ovat hakeneet yksityisestä terveydenhuollosta lähetteen suoraan erikoissairaanhoitoon.”

Kiuru on varma, että perusterveydenhuoltoon satsaaminen säteilee positiivisesti myös erikoissairaanhoitoon eli HS:n tarkastelun kohteina olleisiin sairaanhoitopiireihin ja sairaaloihin.

”Nyt sinne pakkautuu asiakkaita, jotka olisi pitänyt aikanaan hoitaa jo perusterveydenhuollossa.”

Kiurun mukaan myös erikoissairaanhoidon nykyistä kuuden kuukauden hoitotakuuta voisi olla tulevaisuudessa syytä kiristää. Se ei kuitenkaan ole ensisijaista nyt. Tehokkuutta ja tuottavuutta pitää saada perustasolle, etenkin vastaanottoihin, joissa Kiurun mukaan pitää muuttaa työtapoja.

”Meillä ei ole enää varaa siihen, että etulinjassa lääkärit ottavat vastaan, vaan käännetäänkin se toisin päin. Vastuuhoitajat arvioivat ensimmäisenä potilaan tarvetta, ja siitä käynnistyy prosessi, jossa moniammatillinen tiimi hoitaa potilaan asiat kuntoon.”

Kiurun mukaan ihmisiä voi hoitaa myös puhelimitse ja erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Kiuru haluaa kytkeä sairaalat mukaan terveyskeskusten uudistukseen niin, että erikoislääkäreiden osaamista pitää vastaisuudessa antaa perustason käyttöön. Eli potilas ei menisikään jatkohoitoon sairaanhoitopiirin sairaalaan, vaan erikoislääkäreiden palveluita tuotaisiin terveyskeskuksiin. Tätä on Suomessa jo monin paikoin tehty.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laajan uudistuksen lähtökohta on se, että kun sote siirtyy kunnilta maakuntien vastuulle ja hartiat levenevät, myös tiedon avoimuus lisääntyy ja tietojenvaihtoa parannetaan.

Kiurun mukaan Suomessa pitää pystyä vertaamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuja tavoitteita todellisuuden kanssa.

”Tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen on meillä voimavara, jota voisi olla enemmänkin. Pitäisi tuottaa enemmän tietoa, joka hyödyttäisi laatutyötä. Olemme vasta liikkumassa siinä suunnassa.”

Kiurun mukaan monen pienen sairaanhoitopiirin kustannukset voivat olla yli maan keskiarvon, mutta Kiuru näkee toiminnassa myös ketteryyttä. Monessa sairaanhoitopiirissä kokonaisuus on jo lyöty yhteen, palvelut on integroitu. Perustaso eli terveyskeskukset tekevät yhteistyötä sairaaloiden eli erikoissairaanhoidon kanssa, ja mukana on myös sosiaalihuolto.

”Suuruuden ekonomiassakin tulee aina raja vastaan. Kun yksikkökoko kasvaa liian suureksi, siitäkin tulee oma ongelmansa.”

Kiurun mukaan viime hallituskauden sote-keskustelusta näkyi, että harva ymmärsi valinnanvapauden olevan mahdollista jo nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässä.

Erikoissairaanhoidossa asiakas on saanut vuodesta 2014 valita hoitopaikan tietyissä rajoissa ja yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa.

”Sitä hyödynnetään kovin vähän. Se toisaalta kertoo ihmisillä olevan vahvaa uskoa siihen, että lähellä olevat palvelut ovat laadukkaita, ja tarvetta valinnanvapauden käyttämiseen laajemmin ei ole. Myös käytännön realiteetit vaikuttavat eli moni hakeutuu lähelle hoitoon, koska vaativaan leikkaukseen liittyy esivalmisteluja ja monesti myös suht pitkä kuntoutus. Koetaan, että läheltä palvelut ovat helposti saatavissa.”

Kiurun mukaan tärkeintä on se, että ihminen voi luottaa julkisen sektorin terveyspalveluiden olevan laadukkaita, meni mihin sairaalaan tahansa. Se on hänestä tärkeää koko järjestelmän uskottavuuden kannalta.

”Eikä tarvitse itse lähteä etsimään tietoa siitä, mihin uskaltaa hakeutua.”

Kiuru sanoo, että sosiaali- ja terveydenhuollossa pitäisi mennä asiakkaan ja kuluttajan näkökulman suuntaan. Tähän asti ihmiset on mielletty enemmän potilaiksi kuin asiakkaiksi.

”Palveluiden pitää olla laadukkaita, ja laadusta pitää voida keskustella. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset tällä kaudella perustuvat siihen, että palveluita parannetaan, ja tuloksellisuus on silloin avain. Se tuo luottamusta siihen, että isot uudistukset maksavat itsensä takaisin.”