Tuhansien hoitajien on määrä kokoontua Sairaanhoitajapäiville Helsingin messukeskukseen maaliskuun lopulla. HS:n saaman lukijavihjeen mukaan osa mahdollisista osanottajista on huolestunut siitä, että terveydenhuollolle olisi vakava paikka, jos tilaisuuteen tulee koronavirukselle altistuneita tai tartunnan saaneita hoitajia.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela viestitti keskiviikkona, että liitto tiedottaa koronavirusepidemian mahdollisista vaikutuksista tapahtuman toteutumiseen torstaina.

”Huomioimme vallitsevan koronatilanteen ja tiedotamme asiasta yhdessä Messukeskuksen kanssa huomenna iltapäivällä”, Hahtela viestitti.

Messukeskuksen kokoontuminen on Suomen suurin hoitotyön koulutus- ja näyttelytapahtuma, johon osallistuu hoitotyön esimiehiä, sairaanhoitajia, kätilöitä, ensihoitajia, terveydenhoitajia ja alan opiskelijoita. Yhteensä tulijoita on tuhansia, kun mukaan lasketaan koulutuspäivien osanottajien lisäksi myös messuvieraat.

Kaksipäiväisen tapahtuman järjestävät Sairaanhoitajalitto ja sen omistama koulutusyhtiö Fioca keskiviikkona 25. ja torstaina 26. maaliskuuta. Keskiviikolle ajoittuu myös iltajuhla tansseineen Vanhalla ylioppilastalolla.

Sairaanhoitajaliiton verkkosivuilla kerrotaan, että päivien järjestäjät seuraavat päivittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotteita ja suosituksia koronaviruksesta – ja myös toimivat niiden mukaisesti ja viiveettä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut ohjetta yleisötilaisuuksien rajoittamiseksi, mutta liitto sanoo noudattavansa Sairaanhoitajapäivien aikana ”erityisen tarkasti kaikkia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä” .

”Teemme tiivistä yhteistyötä Messukeskuksen kanssa taataksemme Sairaanhoitajapäiville riskittömän tapahtumaosallistumisen”, verkkosivuilla kerrotaan. Esimerkiksi ylimääräistä siivoushenkilökuntaa ja Messukeskuksen tilojen siivoamista on lisätty. Tapahtuma-alueella kiertää koko tapahtuman ajan SPR:n partio.

Tämä vuosi on sairaanhoitajille erityinen juhlavuosi, sillä Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi.

Lisäksi vietetään sairaanhoitajien ammattitaidon kohottajana tunnetun Florence Nightingalen 200-vuotissyntymäpäivää, Sairaanhoitajaliitto täyttää 95 vuotta ja Sairaanhoitajien pohjoismainen yhteistyö täyttää sata vuotta.