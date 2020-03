Hallitus kertoo tänään keinoista, joissa se seuraavaksi pyrkii taltuttamaan koronaviruksen aiheuttamia terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia Suomessa.

Hallitus muun muassa linjaa, millaisia tilaisuuksia ei ole enää syytä järjestää. Hallitus kertoo myös turvaavansa terveydenhuollon lisärahoituksen tarpeen tullen.

Hallitus pitää aiheesta tiedotustilaisuuden kello 13.45. HS näyttää sen suorana lähetyksenä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on mallintanut jo useamman päivän, millaisten joukkotilaisuuksien tai ihmisten tapaamisen kieltäminen voisi olla tehokasta.

THL saa todennäköisesti päätelmänsä valmiiksi ennen hallituksen kokousta tänään.

Hallitus on jatkuvasti korostanut olevansa valmis toimiin, mikäli asiantuntijat eli lähinnä THL niitä suosittelee.

Hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt muita päätöksiä kuin niitä, joita asiantuntijat ovat ehdottaneet. Esimerkiksi tilaisuuksia ei ole suljettu, vaikka poliittinen paine siihen on ollut suuri.

Tätä on perusteltu sillä, että Suomi oli ainakin vielä torstaiaamuna epidemian ensimmäisessä vaiheessa.

Viranomaiset pitävät kuitenkin täysin selvänä, että ei kestä kauan, kunnes Suomi on toisessa vaiheessa. Tällöin Suomea voi kutsua epidemia-alueeksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia sairastusketjuja ei tunneta ja virus on levinnyt laajalle väestöön.

Suomessa kuunnellaan muun muassa Euroopan tautien ehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n linjauksia.

ECDC jakaa maat taudin leviämisen suhteen useaan ryhmään. Ryhmä riippuu siitä, kuinka laajasti virus on levinnyt.

Suomi on edelleen ryhmässä yksi, vaikka tartuntoja oli tullut julkisuuteen torstaina torstaiaamuun mennessä jo 87.

ECDC suosittelee tässä vaiheessa tartuntaketjujen tutkimista ja sairastaneiden eristämistä, mutta ei esimerkiksi julkisten tilaisuuksien peruuttamisia kuin vain poikkeustapauksissa.

Tarkoitus on pitkittää taudin leviämistä siihen, kun influenssakausi päättyy. Pitkittyminen on tärkeää, koska terveydenhuoltojärjestelmä kykenee varautumaan virukseen sitä paremmin mitä pitemmälle varsinainen epidemiavaihe siirtyy.

Suomi on mitä todennäköisemmin hyvin pian vaiheessa kaksi.

Silloin testauksien kynnys nousee, mutta edelleen tartuntaketjuja yritetään selvittää.

Riskiryhmät eli sairaat ja vanhukset ovat etusijalla. Virusten leviämistä hillitään ja terveydenhuoltojärjestelmän taakkaa suojellaan erilaisilla keinoilla.

Työpaikoilla kehotetaan siirtymään mahdollisimman paljon työtapoihin, joissa ei ole fyysisiä kontakteja. Koulujen ja päiväkotien sulkemista harkitaan.

Espanja, Ranska ja Saksa ovat tilanteessa kolme, jossa tartuntaketjuja on paljon ja ne muuttuvat epäselviksi. Tässä vaiheessa aletaan jo keskittymään hoidossa riskiryhmiin. ECDC:n mukaan isojen tapahtumien peruuttaminen voi olla jo tarpeen.

Seuraavalla asteella Euroopassa on vain Italia, jolloin terveydenhuoltojärjestä on jo vaikeuksissa. Tarkoitus on estää ylimääräisiä kuolemia. Isoja tapahtumia kielletään ja kouluja voi kannattaa jo sulkea.