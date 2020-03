Presidentti Donald Trumpin ilmoitus kieltää matkustaminen Euroopasta Yhdysvaltoihin tuli Suomen ulkoministerille Pekka Haavistolle (vihr) täytenä yllätyksenä.

”Asia ei ollut ennalta tiedossa, ja tämä oli yllätys vähän joka taholla”, Haavisto kertoi HS:lle torstaina.

Trump kertoi päätöksestä torstaiyönä Suomen aikaa. Kielto tulee voimaan aamukuudelta lauantaina Suomen aikaa ja kestää kaikkiaan 30 vuorokautta.

Jopa Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Robert Pence oli Haaviston mukaan yllättynyt Trumpin ilmoituksesta.

”Pidimme torstaina palaverin ja hän pahoitteli, ettei asiasta ollut annettu ennakkotietoa”, Haavisto kertoo.

EU on jo paheksunut Yhdysvaltain yksipuolista päätöstä matkustuskiellosta. Matkustusrajoitus ei koske EU:sta eronnutta Britanniaa.

Oliko Trumpin päätös piikki EU:n suuntaan?

”Ehkä se kuvaa sitä, että Britanniaa kohdellaan jotenkin eri tavalla. Tällaisen havainnon voi tehdä. Toivottavasti tämä ei kerro EU:n ja Yhdysvaltain keskinäisistä suhteista. En tekisi sellaista johtopäätöstä”, Haavisto sanoo.

Haavisto vieraili Yhdysvalloissa pari viikkoa sitten. Hän kertoo, että koronavirus nousi jo tuolloin keskusteluihin erityisesti talouden näkökulmasta.

”Amerikassa on myös vaalivuosi, jolloin järjestetään suuria kokoontumisia. Mahdollisen pandemian vaikutukset demokratialle voivat olla merkittävät”, Haavisto sanoo.

Haavisto arvioi, että Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä ei ole yhtä hyvin varautunut epidemiaan kuin vaikkapa Suomessa.

”Näistä näkökulmista rajoitukset voivat olla perusteltuja.”

Haavisto toteaa, että on tärkeää selvittää rajoitusten vaikutukset suomalaisyrityksille. Trumpin ilmoitus ei koskenut suoranaisia tavarakuljetuksia.

”Yhdysvallat on tärkeä vientimarkkina Suomelle ja sinne suuntaan on monia kauppaneuvotteluja käynnissä”, Haavisto sanoo.

Koronaviruspandemia aiheuttaa kansainväliselle politiikalle ja eri maiden yhteydenpidolle vaikeuksia, Haavisto sanoo.

Koronavirus voi vielä pudottaa polvilleen monia kehitysmaita ja kehittyviä maita esimerkiksi Afrikassa, Haavisto varoitti keskiviikkona HS:n haastattelussa – siis ennen hallituksen torstaisia toimenpidesuosituksia. Erityisen huolestuneena Haavisto on seurannut esimerkiksi Iranin ja Pohjois-Korean tilanteita. Samoin koronaviruksen leviäminen esimerkiksi pakolaisleireillä voisi johtaa katastrofiin.

”Afrikassa on maita, joiden varautuminen tällaiseen epidemiaan on puutteellista. Samoin pakolaisleireillä viruksen hallinta ja sairastuneiden hoito voi olla hyvin vaikeaa, sillä ihmiset ovat jo valmiiksi heikossa tilanteessa.”

Koronaviruksen leviämisen hillintä edellyttäisi nyt avoimuutta eri maiden tilanteista, Haavisto sanoo. Kiinaa hän kiittää siitä, että se on saanut tartuntojen määrän laskemaan. Monista muista maista tilannetiedon saaminen on vaikeampaa.

Haavisto kertoo keskustelleensa Venäjän koronatilanteesta ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa, kun tämä vieraili Helsingissä maaliskuun alussa.

”Tuolloin Lavrov ilahtui, kun näki tapaamisessamme desinfiointiainepöntön. Hän sanoi, että tätä kai pitää nyt käyttää. Tapaamisestamme on kuitenkin jo aikaa. Tosin silloin, kun epidemia alkoi Kiinassa, Venäjä ja Kiina tekivät nopeasti yhteisellä rajallaan rajoituksia.”

Keskiviikkona Haavisto tapasi Iranin uuden Suomen-suurlähettilään, joka esitti Suomelle avunpyynnön Iranin koronavirustilanteen vuoksi.

”Oli sellainen ääni kellossa, että apua oikeasti tarvitaan ja Iran sitä arvostaa.”

Iranin johdosta on sairastanut vakavasti tai kuollut koronavirukseen useita henkilöitä. ”Iranin viestissä näkyi se, että Iranilta puuttuu ihan perusasioita, lääkkeitä ja sairaaloista kapasiteettia.”

Haavisto kertoo myös pohtineensa Pohjois-Korean tilannetta. ”Pelko siitä, ettei tilanne ole mitenkään hallinnassa, on todellinen.”

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus toivoo maiden tarvittaessa ottavan vastaan WHO:n kansainvälisiä asiantuntijoita. ”Tämä on järkevä toivomus. Ehkä tämän kaiken kurjuuden keskellä tilanne silti jollain tavalla yhdistää maailmaa, kun kaikki joutuvat saman asian kanssa vastakkain”, Haavisto sanoo.

Koronaviruspandemia paljastaa eri maiden terveydenhoitojärjestelmien erot myös Euroopassa.

”Mietin, saavatko kaikki yhtä lailla apua ja olemmeko tasa-arvoisia”, Haavisto sanoo.

”Yksityisen terveydenhoidon maissa hoitoa saa tai ei saa rahalla. Tässä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissamme kaikki ovat lopulta kuitenkin samojen terveyspalveluiden piirissä.”

Haaviston mukaan on selvää, että Suomessa karanteeniin joutuvien ja etätyötä tekevien määrä kasvaa nopeasti. Haavisto kertoo valtiovarainministeriön arvioivan, että valtionhallinnossa etätyövalmius nyt joka viidennellä työntekijällä.

”Olen tavannut myös Suomen puolustusvoimien edustajan, ja nyt on käytävä läpi, miten eletään suurissa parakeissa ja voidaanko osallistua harjoituksiin.”

Ulkoministeriö valmistautuu auttamaan Suomen suurlähetystöjä maailmalla, sillä konsulaateilla ja lähetystöillä on tehtäviä, joista on selvittävä kaikissa tilanteissa. ”Pienimmissä lähetystöissämme on vain pari ihmistä. Silti niiden on tarvittaessa pystyttävä esimerkiksi konsuliavun antamiseen. Joutunemme Helsingistä tukemaan pienimpiä lähetystöjä.”

Koronaviruksen leviämistahdin hidastamiseksi kaikilla elämänlohkoilla joudutaan nyt sopeutumaan tilanteeseen, Haavisto sanoo. ”Koronalla on taloudellisia vaikutuksia, terveysvaikutuksia ja psykologisia vaikutuksia.”

Se, mitä tahtia koronavirus levisi Italiassa on Haaviston mukaan herättänyt Euroopassa siihen, että toimia saatetaan tarvita ennakoitua enemmän.

”Leviämisen hidastaminen on tärkeää, jotta saadaan terveydenhoidon palvelut riittämään niille, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat.”

Koronaviruspandemiassa on kyse aivan uudenlaisesta tilanteesta, Haavisto sanoo, sillä sars-koronaviruksen ja lintuinfluenssan aikana virus ei levinnyt näin aggressiivisesti ja nopeasti.

”Lapsuudessani isäni kertoi, että sukulaisia oli kuollut espanjantautiin. Nuo 1910–1920-luvun tapahtumat tuntuivat tuolloin kovin eksoottisilta ja kaukaisilta. Ajattelin, että antibioottien maailmassa noin ei enää kävisi. Nyt olemme yhä siinä tilanteessa, että on tauteja, joihin ei antibioottikaan suoraan vaikuta.”