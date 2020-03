Koronavirus ajaa kaiken muun lisäksi myös Suomen hallituksen tukalaan tilanteeseen.

Valtiontalous joutuu aivan toisella tavalla tiukille kuin hallituspuolueet ajattelivat viime keväänä, kun ne sopivat hallitusohjelmasta.

Velka kasvaa, ja hallituksen päämäärä saada julkinen talous tasapainoon vuonna 2023 käy entistä vaikeammaksi. Muun muassa yritysten ja kansalaisten maksamat verot vähenevät ja lainamäärä kasvaa.

Hallitus tulee todennäköisesti elvyttämään vähintään sadoilla miljoonilla euroilla.

Elvytystoimet todennäköisesti laitetaan toimeen vasta koronakriisin laannuttua, koska akuutin kriisin aikana elvyttämisestä ei ole juuri apua.

Valtio voi elvyttää muun muassa lisäämällä tie- ja ratahankkeita velkarahalla tai laittamalla rahaa rakentamiseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran kautta.

Lisäksi se voi tietyin edellytyksin elvyttää 500 miljoonalla eurolla kahtena vuonna, mikäli poikkeuksellinen taantuma tulee, kuten nyt näyttää tulevan.

Hallitus antaa seuraavan lisätalousarvion mahdollisesti jo ensi viikolla.

Silloin on mahdollisesti kyse vasta kymmenien miljoonien eurojen määräaikaisista lisäyksistä.

Rahoilla turvataan lähinnä terveydenhuollon toimivuus muun muassa lisäämällä testausta. Rahaa tullaan tarvitsemaan myös terveydenhuollon henkilökunnan palkkaamiseen.

Seuraava lisätalousarvio voikin olla jo huomattavasti suurempi.

Tämä johtuu siitä, että vuonna 2017 voimaan tulleen tartuntatautilain mukaan päivärahojen joukossa maksetaan poikkeuksellista täyden palkan suuruista tartuntatautipäivärahaa.

Sitä työntekijä saa joutuessaan olemaan töistä poissa esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi.

Lain mukaan korvaukseen on oikeutettu henkilö, joka ”tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin”.

Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos alle 16-vuotias lapsi on edellä mainitusta syystä määrätty pidettäväksi kotona ja huoltaja tämän vuoksi on estynyt tekemästä työtään.

Kelan etuuspäällikkö Milla Kaitola sanoo, että Kelassa tehdään parhaillaan arvioita, paljonko etuuksia tullaan maksaan.

”Meillä aktuaarit ja matemaatikot laskevat näitä parhaillaan, mutta minulla ei ole vielä mitään arvioita annettavana. Puhutaan kuitenkin hyvin, hyvin merkittävistä rahasummista. Tähän mennessä tartuntapäivärahan merkitys on ollut hyvin pieni, mutta nyt ollaan aivan eri sfääreissä.”

Yleensä karanteeni on kaksi viikkoa, mutta se voi olla pitempikin aika.

Hallituksen arvio on, että 35 prosenttia suomalaisista voi sairastua, mutta luku voi olla suurempi tai pienempi, koska taudin voimakkuudesta ei ole vielä tietoa.

Jos vaikkapa viisi prosenttia työväestöstä eli noin 110 000 suomalaista saisi tartuntatautilain mukaisesti päivärahaa kahden viikon ajalta, tarkoittaisi se sitä, että hallituksen pitäisi löytää päivärahoja varten rahaa karkeasti ottaen noin 170 miljoonaa euroa.

Jos maksun saisi kymmenen prosenttia työväestöstä, korvaukset nousisivat jo reippaasti yli 300 miljoonaan euroon.

HS:n arvio on tehty sillä olettamalla, että suomalaisten palkkatulot ovat vuodessa noin 90 miljardia euroa.

Valtio ei ole varautunut maksuihin, joten sen pitäisi ottaa lisää velkaa.

Tartuntalain mukaista päivärahaa ei makseta silloin, jos kunta tai valtio laittaa koulut ja päiväkodit kiinni.

”Täytyy olla lääkärin yksilökohtainen päätös tartuntatautilain mukaisesta eristämisestä tai poissaolosta työstä. Päätöksen pitää olla lääkärin määräys, ei yleisluonteinen määräys.”

Rahaa ei saa, jos voi olla karanteenin aikana etätyössä.

Suomessa todennäköisesti suurin osa ihmisistä tekee kuitenkin töitä, joita ei voi kotona ainakaan kovin tehokkaasti tehdä.

Esimerkiksi sairaanhoitajien, autonkuljettajien, tehdastyöläisten, siivoojien, kaupankassojen, lastentarhanopettajien, varastotyöläisten, vartijoiden, poliisien, kiinteistöhuoltajien tai vaikkapa talonrakentajien on jokseenkin mahdotonta tehdä töitä kotonaan.

Päivärahaa pitää hakea Kelalta. Se maksetaan työnantajalle, jos työnantaja on maksanut palkan karanteenin ajalta, mutta työantajalle, jos työnantaja ei maksaa palkkaa.

Kela on varautunut hakemusvirtaan kouluttamalla jo jonkin aikaa työntekijöitä käsittelemään tartuntapäivärahoja.