Pääministeri Sanna Marin kertoo, että hallituksen viisikko kokoontuu sunnuntaina keskustellakseen koronavirukseen liittyvistä mahdollisista lisätoimista ja riskiryhmien suojelusta.

Marin kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä, että hän on aloittanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen valmistelun, jotta laki saataisiin käyttöön tarvittaessa nopeasti. Marinin mukaan valmiuslain käyttöönotto ei kuitenkaan ole maanantaina kokoontuvan hallituksen asialistalla. Kyse on varautumisesta.

”Taudin lisäksi yhteiskunnassa leviää nyt myös väärä tieto. Tulen järjestämään ensi viikolla tiedotusvälineille säännönmukaisia ajankohtaiskatsauksia tilanteesta. On tärkeää, että oikeaa tietoa on saatavilla ja on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta ja hallitukselta”, Marin kirjoittaa.

Valmiuslaki on laki, jonka tarkoituksena on suojella väestöä poikkeusoloissa.

Sen nojalla päätösvalta rankoista koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista, kuten oppilaitosten sulkemisista tai liikkumisrajoituksista, keskitettäisiin valtioneuvostolle. Tällä hetkellä tiettyjä rajoitustoimia voivat tehdä toimivaltaiset viranomaiset kuten kunnat hajautetummin.

Valmiuslaki voi tulla voimaan valtioneuvoston antamalla asetuksella sen jälkeen, kun valtioneuvosto on linjannut poikkeusoloista yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Tämän jälkeen laki tulisi viedä heti eduskunnan käsittelyyn, joka päättää, voiko asetus jäädä voimaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat valmiuslaista perjantaina. Kokousten keskustelut ovat salaisia. Valtioneuvoston tiedotteesta ei käy ilmi, tehtiinkö asiasta linjauksia.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoi perjantaina STT:n mukaan, että valiokunta on valmiudessa kokoontumaan poikkeuksellisenakin ajankohtana, jos valmiuslaki päätetään aktivoida.

Eduskuntaryhmät ja hallitus keskustelivat asiasta torstai iltana. Puolueet antoivat Marinin mukaan siunauksensa sille, että valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa.

Valmiuslain käyttöön ottaminen olisi erittäin poikkeuksellinen toimi. Laki on tarkoitettu erikseen määriteltyihin poikkeusoloihin, kuten aseellisiin konflikteihin.

Lain mukaan poikkeustilaksi voidaan kuitenkin lukea myös ”erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti”, mikä voi soveltua käytettäväksi koronaviruksen tapauksessa.

Lain käyttöönotto ei itsessään tarkoita, että kaikkia sen suomia valtuuksia käytettäisiin. Ajatuksena on, että lain tarjoamat työkalut olisivat kuitenkin hyödynnettävissä, mikäli siihen olisi tarve.

Valmiuslain oloissa kunnat voisivat esimerkiksi luopua kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta, jos hoidon määräajan pidentäminen ei vaarantaisi potilaan terveyttä.

Tämän lisäksi kunnat voisivat luopua päivähoidon järjestämisvastuusta, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voisivat järjestää lapsen hoidon muuten.

