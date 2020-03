Eduskunnan varapuhemies ja entinen pääministeri Antti Rinne (sd) ehdottaa lauantaina julkaistussa kirjoituksessaan, että hallitus elvyttäisi taloutta miljardilla eurolla koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

”Nyt on järkevää ottaa käyttöön se pelivara, josta poikkeuksellisia tilanteita varten sovittiin kevään 2019 hallitusohjelmassa ja joka on edelleen voimassa. Varatulla miljardilla eurolla on järkevää varmistaa terveydenhuollon toimivuus ja voimavarat kriisin ajaksi. Siitä riittää käytettäväksi myös taloudellisesti ahtaalle joutuvien tahojen ahdingon helpottamiseksi”, Rinne kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Rinne tarkoittaa poikkeusolojen mekanismia, joka on hallitusohjelmassa varattu poikkeuksellista suhdannetilannetta varten.

Mekanismin avulla hallitus voi kohdentaa enintään miljardi euroa kertaluonteisiin menoihin tilanteessa, jossa mekanismin käytön edellytykset täyttyvät.

Summa pitää jakaa useammalle vuodelle: hallitusohjelmaan kirjattujen käyttöehtojen mukaan mekanismin menot voisivat olla enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

”Mitä nopeammin ja selkeämmin tähän ryhdytään, sitä vähemmän epätoivoa ja paniikkia koronavirus talouden näkökulmasta saa aikaan”, Rinne kirjoittaa.

Rinteen mukaan viivyttely voisi kostautua.

”Ilman selkeitä toimenpiteitä populistit käyttävät vastuuttomalla tavalla ihmisten pelkoa ja syntyvää epätoivoa omien poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Eivät vahvat toimet kotimaassa ihmisten ja yritysten tilan auttamiseksi ja maapallon vaikeimmissa oloissa olevien ihmisten auttaminen ole keskenään ristiriidassa. Meillä on omien auttamisen lisäksi mahdollisuus auttaa myös viimeksi mainittuja.”

Poikkeusolojen mekanismille on hallitusohjelmassa asetettu tiukat ehdot, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön.

Suhdannetaantuman pitää olla ”poikkeuksellisen vakava”. Tämä täyttyy, jos maailmantalous ja etenkin euroalue joutuvat vakavaan suhdannetaantumaan, joka ajaa Suomen talouden samaan tilaan tai jos Suomen talous joutuu vakavaan suhdannetaantumaan hallituksen toimista riippumattoman tilapäisen häiriön takia.

Hallitus saa valtiovarainministeriön kansantalousosastolta, Suomen Pankilta ja taloudellisilta tutkimuslaitoksilta apua sen määrittelemiseen, täyttyykö poikkeuksellisten olojen määritelmä.

Sen jälkeen hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta nuijii asiasta päätöksen ja suosittaa hallitukselle, että mekanismi otettaisiin käyttöön.

Hallitusohjelmassa on myös määritelty, millaisia bruttokansantuotteen kasvulukuja poikkeusolojen edellytyksenä voisi olla.

Suomen talouden vakavaan häiriötilaan viittaa esimerkiksi se, että Suomen bruttokansantuote supistuisi vähintään prosentin kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Lisäksi häiriötilan määrittelyssä katsotaan työttömyysastetta, tarkemmin vielä niin, että työttömyysasteen trendi nousisi kolmen kuukauden aikana kumulatiivisesti vähintään 0,5 prosenttiyksikköä.

Lisäksi arvioon vaikuttaa se, miten pitkään häiriöiden arvioidaan kestävän ja mikä häiriöiden lähde on.

Hätähuutoja pienten yritysten ahdingon takia on jo kuultu. Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan edessä on konkurssiaalto.

”Politiikan päättäjiltä odotan ensimmäisiä vastaantuloratkaisuja jo maanantaina. Ensitoimien pitää keskittyä siihen, että yrityksiä ei kaadu kassakriisin vuoksi”, Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.

Useat maat ovat jo ilmoittaneet mittavista elvytystoimista ja budjettivarojen suuntaamisesta koronan vastaisiin toimiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi myöhään perjantai-iltana muun muassa 50 miljardin dollarin rahastosta, jolla pyritään taistelemaan koronavirusepidemiaa vastaan. Lisäksi koronavirustestejä on Trumpin mukaan määrä lisätä.

Trump julisti perjantaina Yhdysvaltoihin kansallisen poikkeustilan koronaviruksen takia. Poikkeustila mahdollistaa budjettivarojen laajemman käytön ja esimerkiksi kansalliskaartin käyttämisen apuna tarvittaessa.

Euroopan toistaiseksi pahimmassa koronapesäkkeessä Italiassa hallitus on ilmoittanut yhteensä 10 miljardin euron toimista, joilla on tarkoitus auttaa yrityksiä ja perheitä. Italian pääministeri Giuseppe Conte lupasi tällä viikolla, että summaa nostetaan 25 miljardiin euroon.

Saksassa valtiovarainministeri Olaf Scholz on ehdottanut noin 12 miljardin euron elvytyspakettia tulevien neljän vuoden aikana.

Myös Ranskassa on tekeillä useita elvytystoimia, joiden kokonaishintalappu ei ole vielä selvillä. Ranska aikoo auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä muun muassa tukemalla niitä tilapäisesti niin, että yritykset turvautuisivat ennemmin lomautuksiin kuin työntekijöiden irtisanomisiin.

Myös EU on aikeissa suunnata ainakin 25 miljardia euroa koronaviruksen talousvaikeuksien torjuntaan. Euroryhmän valtiovarainministerit ovat koolla maanantaina ja jatkavat asian käsittelyä.