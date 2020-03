Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita kouluttavat ammattiopistot pelkäävät menettävänsä oikeuden antaa lähihoitajaopetusta.

Pelko juontuu keskusteluista opetusministeriön virkamiesten kanssa, jotka ovat antaneet ymmärtää, että oppilaitosten tulisi itse päätyä luopumaan lähihoitajien tutkintokoulutuksesta, tai muuten edessä voi olla poliittinen päätös.

Etenkään vaativan erityisen tuen opiskelijat eivät saisi enää opiskella lähihoitajan tutkintoa tai edes sen osia, oppilaitokset ovat tulkinneet tähän asti epävirallisesti käytyjä neuvonpitoja.

Ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo, ettei erityisoppilaitoksilta olla viemässä lähihoitajien koulutusta. Hän myöntää kuitenkin, että oppilaitosten kanssa on jo pitempään käyty keskustelua siitä, minkälaiseen koulutukseen niiden olisi syytä keskittyä.

”Jos opiskelijat tarvitsevat laajaa ja järeää tukea opinnoissaan, voi kysyä, pystyvätkö he työllistymään tarkoituksenmukaisesti juuri asiakas- ja hoitotyöhön”, Tammilehto pohtii.

Hän huomauttaa myös, että vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutus on kallista.

Tammilehto vakuuttaa, ettei ministeriössä ole lähdetty tekemään mitään rajauksia erityisoppilaitosten koulutuksiin saati toimilupiin. ”Se on väärinymmärrys, mutta kehotamme niitä pohtimaan, mikä se ydintehtävä ja kohderyhmä on”, Tammilehto sanoo.

Tammilehto myöntää myös, että rajanveto voi joskus olla vaikeaa, koska opiskelijoilla voi olla monenlaisia ja monenasteisia vaikeuksia tai vammoja. Osa selviytyy yleisoppilaitoksessa erityisen tuen turvin ja osa tarvitsee vielä enemmän tukea erityisoppilaitoksessa.

Enemmistö erityisoppilaitosten opiskelijoista on vaikeavammaisia, mutta osa opiskelijoista on siirtynyt niihin yleisoppilaitoksista, joissa he eivät ole pärjänneet suurissa ryhmissä.

Tammilehdon mukaan erityisoppilaitokset tekevät ”loistavaa työtä” esimerkiksi kiinteistöpalveluiden ja kaupan aloilla.

Kiipulan opistossa taas ihmetellään ministeriön viestejä siksikin, että lähihoitajista on jo nyt pulaa, jota tuleva lakisääteinen ikääntyneitten ihmisten hoidon henkilöstömitoitus vain pahentaa.

Uuden mitoituksen mukaan kymmentä asiakasta kohti tulee olla vähintään seitsemän hoitajaa viimeistään vuonna 2023. Ensi vaiheessa mitoitus koskee vanhusten hoitoa tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa.

Lähihoitajia mitoitukseen kuuluvasta henkilöstöstä on liki 90 prosenttia. Lakiesityksen takia lähihoitajien koulutukseen on laskettu tarvittavan 148 miljoonan euron määräaikainen lisärahoitus vuosille 2020–2024. Tarkoitus on kouluttaa varantoon 5 000 lähihoitajaa, ja uusia opiskelijoita otettaisiin noin 1 700 vuodessa.

Lähihoitajia kouluttaa Suomessa kaksi erityisammattioppilaitosta. Kiipulan ammattiopistosta ja ammattiopisto Livestä valmistuu vain muutama kymmen lähihoitajaa vuodessa, joten volyymin kannalta niillä ei ole suurta merkitystä lähihoitajapulan paikkaajina.

Periaatteellisesti suurempi ihmettelyn aihe kouluilla onkin se, miksi vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat halutaan rajata hoiva-alan tutkintojen ulkopuolelle.

”Kyseessä olisi selkeä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan kohderyhmän koulutuksellinen heikennys. Samalla vammaisuuden ja erilaisuuden kasvot halutaan pois sote-alan tehtävistä”, sanoo Kiipulasäätiön ja Kiipulan ammattiopiston toimitusjohtaja ja rehtori Jukka Kujala.

Kujala muistuttaa, että Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen, jossa vahvistetaan vammaisten yhdenvertaiset oikeudet osallistua koulutukseen.

”Viimeiset vuodet olemme saaneet olla mukana tukea tarvitsevien koulutuksessa, ja yhdenvertaisuus on edistynyt opintojen mukautetuilla tai yleisillä suoritustasoilla”, Kujala sanoo.

Opintojen mukauttaminen tarkoittaa sitä, ettei kaikkien opiskelijoiden tarvitse opetella esimerkiksi lääkelaskuja. Muutenkin opintoja räätälöidään ja henkilökohtaistetaan.

Kujalan mukaan osa Kiipulan lähihoitajaopiskelijoista pystyy suoriutumaan koko tutkinnosta, mutta osa tekee siitä vain osia, jotka suoritettuaan he pystyvät tekemään avustavia töitä esimerkiksi vanhusten hoivakodeissa.

Tutkinnon osia suorittavat ovat käytännössä hoiva-avustajia, joille ei ole virallista tutkintoa. Hoiva-avustajia koulutetaan myös työvoimakoulutuksena tai oppisopimuksen avulla, ja opinnot kestävät noin vuoden verran.

Hoiva-avustajatkin on määrä laskea mukaan tulevaan lakisääteiseen hoitajamitoitukseen, mutta vain siltä osin kuin he tekevät asiakastyötä lähihoitajan parina. Lääkehoitoon he eivät saa osallistua. Sen sijaan he esimerkiksi ulkoiluttavat ja auttavat vanhuksia pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruokailussa.

Hoiva-avustajien koulutusta on nyt määrä yhtenäistää niin, että siihen kuuluisi kaikilla esimerkiksi kaksi tutkinnon osaa. Ne molemmat voisivat olla sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta, tai toinen niistä olisi puhtaus- ja kiinteistöpalvelun perustutkinnosta.

Jos kummatkin tutkinnonosat ovat sote-puolelta, opiskelijan olisi helpompi halutessaan jatkaa opintojaan lähihoitajaksi asti.

Hoitajamitoituksen tiukennuksen yksi päämäärä lähihoitajilla on se, että he voisivat keskittyä vastedes entistä enemmän varsinaiseen hoitotyöhön, eikä siihen enää kuuluisi lainkaan ruokahuoltoa, pyykkäystä saati siivousta.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton Superin puheenjohtaja Silja Paavola korostanut kaikessa lähihoitajakoulutuksessa soveltuvuuskokeiden tärkeyttä potilasturvallisuuden takia. Hän suhtautuu epäillen myös erityisoppilaitosten lähihoitajakoulutukseen.

”Pidän lähihoitajan työtä niin vaativana, etten usko että siihen pystyy, jos on opiskellut mukautetun opetussuunnitelman mukaan. Sehän kertoo, että opiskelijalla on paljon vaikeuksia”, Paavola sanoo.

Työnantajia edustavan Hyvinvointiala Halin hoiva- ja osaamisjohtaja Arja Laitinen taas sanoo, että jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua lähihoitajaksi tai hoiva-avustajaksi, mikäli läpäisee soveltuvuuskokeet.

”On työnantajan vastuulla arvioida hoiva-avustajan pätevyys ja kyvyt. Tehtäväkuvia voidaan myös sopeuttaa niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu”, Laitinen sanoo.

Laitinen ei missään nimessä veisi erityisoppilaitoksilta oikeutta antaa lähihoitajan tutkintoja tai niiden osia: ”Onhan se myös iso yhteiskunnallinen asia, ja hallituskin haluaa työllistää osatyökykyisiä.”