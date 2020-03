Euroopan unionin komission puheenjohtajalta Ursula von der Leyeniltä, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalta Charles Micheliltä, Ranskan presidentiltä Emmanuel Macronilta ja Saksan liittokanslerilta Angela Merkeliltä odotetaan uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan linjausta uusista koronaepidemian leviämisen estämiseen liittyvistä toimista EU:n ulkorajoilla.

Suomen ja Venäjän vastainen noin 1 340 kilometrinen raja on myös EU:n ulkoraja. Tähän asti niin henkilö- kuin tavaraliikenne on kulkenut itärajan yli normaalisti.

Mahdolliset henkilöliikenteen rajoitukset Venäjän rajalla eivät olisi Suomelle mahdoton ongelma, mutta jos rajoitukset koskisivat tavaraliikennettäkin, tilanne olisi hyvin toinen, arvioi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema.

”Koronavirus ei leviä rajan yli kulkevan tavaran mukana, ja tavaran on kuljettava myös keskellä kriisiä. Nykymaailmassa asiat on riippuvaisia toinen toisistaan huomattavasti enemmän kuin joskus menneessä maailmassa.”

Moni EU-maa on koronavirusepidemian leviämistä hidastaakseen aloittanut henkilöliikenteen rajoittamiset omilla sisärajoillaan. Näitä myös Saksan aloittamia toimia Ranskan presidentti Macron arvostelee Reutersin mukaan kovin sanoin.

Saksa sulki maanantaiaamuna rajansa ulkomaisilta matkailijoilta Ranskaan, Sveitsiin, Itävaltaan, Tanskaan ja Luxemburgiin koronaviruksen leviämistä estääkseen.

Nyt myös von der Leyen vaatii mailta parempaa koordinaatiota – rajoja ei voi noin vain sulkea varsinkaan tavaroilta. ”Toimenpiteemme koronaviruksen puhkeamisen hillitsemiseksi ovat tehokkaita vain, jos koordinoimme toimintaamme Euroopan tasolla”, von der Leyen sanoi maanantaina.

”Meidän on tehtävä poikkeuksellisia toimenpiteitä kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tavarat ja välttämättömät palvelut jatkavat liikkumista sisämarkkinoillamme. Tämä on ainoa tapa estää pula lääketieteellisistä laitteista ja ruuasta.”

Tähän asti ilmoitetut sisärajojen rajoitukset eivät ole koskeneet tavaraliikennettä, ja tätä Lounema pitää kriittisen tärkeänä Suomen ja koko Euroopan taloudelle ja huoltovarmuudelle.

”Henkilöliikenteen rajoittaminen on pikkujuttu siihen nähden, että rajat suljettaisiin tavaraliikenteeltä. Se, että tavaraliikenne kulkee rajojen yli on huoltovarmuuden näkökulmasta se keskeinen juttu”, Lounema sanoo.

”Talouselämän keskeiset toiminnot on pystyttävä pitämään mahdollisimman häiriöttömästi toiminnassa. Jos kuljetukset sakkaavat, hyytyy hyvin nopeasti ihan kaikki.”

Suomen taloudelle ja huoltovarmuudelle keskeisintä on se, että meriliikenne toimii, Lounema sanoo.

Suomen tuonnista ja viennistä noin 80 prosenttia kulkee meriliikenteessä. Meriliikenteessä kuljetettavan tavaran volyymit ovat myös niin suuria, ettei meriliikennettä voi korvata lentorahdilla tai maantiekuljetuksilla Ruotsin kautta.

Myös EU-lainsäädäntö lähtee siitä, että EU:n sisämarkkinat pidetään toimintakunnossa, Lounema sanoo.

Mahdollinen Suomen ja Venäjän rajan sulkeminen varsinkin tavaraliikenteeltä vaikuttaisi monin tavoin Suomen talouteen, Lounema sanoo. ”Suomella ei ole mitään terveysriskeihin liittyvää syytä sulkea itärajaa tai muitakaan rajoja tavaraliikenteeltä. Suomi on niistä tavaroista ja raaka-aineista riippuvainen.”

Suomeen tulee Venäjältä muun muassa huomattavia määriä öljyä ja kivihiiltä sekä erilaisia kemianteollisuuden raaka-aineita.

”Euroopassa ei ole tehty tavaraliikenteen osalta rajoituksia, joten en itse osaa nähdä, miksi Venäjän suunnasta olisi siihen syytä. Korona ei leviä raakaöljyn tai puutavaran mukana.”

Myös Venäjä voisi syystä tai toisesta päättää sulkea rajan joko vain henkilöliikenteeltä tai myös tavaraliikenteeltä. ”Kyse on kuitenkin kaksisuuntaisista riippuvuuksista. Me tarvitsemme Venäjältä tulevat raaka-aineet tavaran, ja he he tarvitsee siitä tulot.”