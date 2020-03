”Lopullisuus on kova sana, mutta nyt maailma muuttuu”, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö HS:n haastattelussa.

”Aika paljonkin muuttuu. Ensinnäkin olemme joutuneet pysähtymään keskeisten asioiden ääreen. Niitä ovat terveys, toimeentulo ja vastuunkantaminen myös muista ihmisistä.”

Edessä on hyvin poikkeuksellisia päiviä, sillä Suomi siirtyy poikkeustilaan. Valmiuslain käyttöön ottamiselle on Niinistöltä vahva tuki, jos ei peräti työntö. Presidentti tapasi viikko sitten Mäntyniemessä kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, sillä hän halusi tehdä selväksi, että kaikki varmasti ymmärtäisivät, miten järeitä toimia koronaviruksen etenemisen hillitsemiseksi vielä tarvittaisiin.

”Halusin selvittää, ollaanko sellaisiin myös valmiita. Tähtäsin siihen, ettei keinoista syntyisi suurta poliittista kärhämää. Kaikki vastasivat olevansa niihin valmiita – jotkut muita vielä valmiimpia, mutta se on toinen kysymys. Halusin ennen kaikkea varmistaa, ettei synny tilannetta, ettei kovia ratkaisuja saada aikaan.”

Koronaviruksen pysäyttämiseksi tehtävät toimet koskettavat kaikkia ihmisiä, Niinistö sanoo. Yhteiskunta tekee paljon myös poikkeustilan tuomin valtuuksin, mutta myös yksilöllä on suuri vastuu.

”Päivittäinen elämämme muuttui”, Niinistö sanoo.

”Tiedämme, missä menee yhteiskunnan vastuun rajat, mutta yksilön vastuulla ei oikein ole mitään rajaa. Yksi vastuun elementti on se, kantaako vastuun vain itsestään ja läheisistään vai näkeekö myös sen, että elleivät muutkin pärjää, myös oma pärjääminen loppuu.”

Niinistö toivoo nyt ihmisiltä solidaarisuutta etenkin niitä kohtaan, jotka joutuvat työssään jatkuvasti kohtaamaan sen tosiasian, että voi olla riskissä sairastua. Näitä ihmisiä ovat ennen kaikkea terveydenhoitohenkilökunta, mutta esimerkiksi myös kaupan kassat, Niinistö sanoo.

”Jokainen voi itse kuvitella, millaista on olla jatkuvasti kosketuksissa ihmisten kanssa, vaikka samaan aikaan neuvotaan pitämään etäisyyttä.”

Vaikka asiakas on tottunut olemaan kuningas, nyt omaa toimintaa on sopeutettava kriisitilanteeseen. Ohjeita on noudatettava, presidentti sanoo. On selvää, että sairastumisriskin kanssa työtehtävissään vastatusten joutuvia ihmisiä huolestuttaa työ.

”Nyt on tärkeintä, että ne ihmiset, jotka ovat muiden ihmisten elämisen kannalta keskeisessä asemassa, saavat tehdä työnsä hyvin. On äärimmäisen tärkeää, että jokainen käyttäytyy asiakkaana sillä tavalla, että palvelujen jatkuvuus turvautuu.”

Samaan aikaan on ymmärrettävää, että monet ovat nyt syystä huolissaan omasta työpaikastaan ja toimeentulostaan, Niinistöä sanoo. ”Tällä hetkellä erityisesti pienet palveluyritykset, kuten nyt vaikka parturit ja kampaamot, ravintolat ja myös esiintyvät taiteilijat ovat vaikeuksissa. Monelle tulee pää vetävän käteen hyvin nopeasti.”

Yhteiskunta tulee kuitenkin myös vastaan, Niinistö sanoo. ”Suomen Pankki antoi jo jonkinlaisen vastauksen, mutta varmasti joudumme miettimään myös lisää taloudellisia toimenpiteitä.”

Arki mullistui, ja se, mihin ja miten voi liikkua. Niinistön omasta työstä on karsittu nyt pois puhetilaisuudet ja matkat, ja tapaamiset ovat minimissä. Presidentti voi kuitenkin hyvin, eikä hänellä ole ollut tarvetta koronatesteille.

Liikkumista on rajoitettu myös rajojen yli. EU-maat sulkevat sisärajojaan, ja pian alkavat myös matkustusrajoitukset EU:n ulkorajoilla. Ne koskevat myös Suomen ja Venäjän vastaista rajaa, jolla aloitetaan rajoittaa matkailijoiden maahan pääsyä.

Niinistö keskusteli rajan tilanteesta maanantaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. ”Tällä hetkellä on aika luontevaa puhua liikkumisen rajoituksista molemminpuolisena intressinä. Suomi on niitä harvoja maita, joihin Venäjä ei ole pannut matkustuskieltoa.”

Ylipäätään liikkumisen rajoittaminen on nyt äärimmäisen tärkeää, Niinistö sanoo. Hän ei kuitenkaan näe, että EU sinällään olisi vaikkapa romuttamassa vapaan liikkuvuuden periaatteita ja Schengenin sopimusta. ”Nämä ovat toimia pandemian rajoittamiseksi.”

EU on nyt tosipaikan edessä. Siltä vaaditaan johtajuutta. Niinistö myöntää, että on usein arvostellut EU:ta juuri siitä, ettei johtajuutta ole ollut löytyä.

”Olen itse siitä pitkään rutissut. Mutta uskon, että näemme myös johtajuutta Euroopassa koko ajan enenevässä määrin nimenomaan tämän tilanteen johdosta.”

Niinistölle johtajuus on täydellistä omistautumista siihen tehtävään, jota on johtamassa.

Nyt samaan aikaan muuttuu arki ja se, mitä pidämme hyvänä elämä. ”Sitten on myös rakenteellisia muutoksia. Jos moni yksilö alkaa ajatella vähän eri tavalla kuin ennen, se heijastuu myös yhteiskuntiin.”

Myös todella suuret rakenteelliset muutokset ovat nyt mahdollisia, presidentti sanoo. Sen näemme siinä, miten pörssikurssit nyt reagoivat koronaviruspandemiaan, Niinistö sanoo. ”Tämän vaikutus vaikkapa eläkejärjestelmiin, jotka on rahastoitu pitkälti pörsseihin, on yksi iso kysymys. Sitten on kysymys koko maailmanjärjestyksestä – miten tämä vaikuttaa kansojen keskinäiseen olemiseen.”

Rakenteellisia muutoksia nähdään myös siinä, miten valtiot toimivat keskenään, Niinistö sanoo. Kuinka solidaarisia EU-maat ovat, vai toimiiko jokin maa kovin itsekeskeisesti.

”Kyllä aika paljon yhteistä huolta jaetaan. Sen huomasin myös puhuessani presidentti Putinin kanssa puhelimessa. Yhdistääkö tämä, vai aiheuttaako tämä jossain vaiheessa itsekkäitäkin reaktioita, on avoin kysymys.”