Työttömyyskassat pyrkivät varautumaan päivärahojen hakemusruuhkiin rajoittamalla muuta asiakaspalvelua ja keskittymällä hakemusten käsittelyyn sekä värväämällä mahdollisuuksien mukaan uusia työntekijöitä, mikä ei välttämättä käy kädenkäänteessä.

Koronaviruksen leviäminen ja sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet vaikeuttavat voimakkaasti monien yritysten toimintaa. Ne ovat jo nyt ilmoittaneet lomautuksista ja yt-neuvotteluista.

Maanantaina hallitus kertoi uusista rajoitustoimista, joiden myötä muun muassa yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset kielletään ja yli 70-vuotiaita velvoitetaan pysymään erillään muista ihmisistä.

Yksi suurimmista työttömyyskassoista on Teollisuuden työttömyyskassa, jossa on noin 140 000 jäsentä.

”Ammattitaitoisia hakemusten käsittelijöitä ei saa helposti, ja uuden kouluttaminen esimerkiksi etuuslainsäädäntöön vie kuukausia”, sanoo Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen.

Kassalla on noin 90 työntekijää, joista suurin osa on Helsingissä ja pieni osa alueilla. ”Olemme jo sulkeneet aluetoimistot, ja hakemukset käsitellään muutenkin pitkälti sähköisesti. Myös puhelinpalvelua on”, Niskanen kertoo.

Koronavirus ei vielä ole näkynyt korvaushakemuksissa, mutta lomautukset lähtivät nousuun jo kesällä ja syksyllä.

Ansiopäivärahan saajien määrä Teollisuuden työttömyyskassassa nousi tammikuussa noin kolmanneksella verrattuna vuoden 2019 tammikuuhun, ja saajia oli 16 445.

Helmikuussa tilanne hieman tasoittui, mutta saajia oli yhä 14 718. Se oli noin neljännes enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa.

Tähän mennessä uusia huonoja uutisia on ennakoitu tulevan esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaalta ja Suolahden Valtrasta.

”Jos nämä päätyvät lomauttamaan koko henkilöstönsä, meille tulisi Uudestakaupungista 250 jäsenen ja Suolahdelta 480 jäsenen päivärahahakemukset. Lisäksi on joukko pienempiä alihankkijoita. Monia tehtaita vaivaa nyt komponenttien pula”, Niskanen listaa.

Työnantajan pitää antaa lomautusvaroitus työntekijälle kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkua. Lomautetun tulee heti ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi te-toimiston verkkopalvelussa, ja kahden viikon kuluttua mutta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hän voi hakea päivärahaa kassalta. Hakemuksen käsittelyaika on esimerkiksi Teollisuuden työttömyyskassassa noin kaksi viikkoa tai joap vähemmän.

Niskasen mukaan Teollisuuden työttömyyskassa on nyt hyvin varautunut suurenkin joukon päivärahojen hakuun ja maksuun: ”Meillä on nyt hyvä rahatilanne, eli rahaa riittäisi noin neljän vuoden maksuihin.”

”Tietysti, jos talous ihan romahtaa, myös rahasto sulaa. Esimerkiksi vuonna 2008 oli hyvä tilanne, mutta rahasto suli äkkiä”, Niskanen sanoo.

Palvelualojen työttömyyskassa vakuuttaa myös, ettei päivärahojen maksaminen kaatuisi rahan puutteeseen, mikäli ruuhkaa syntysi.

”Palvelualoilla työllisyystilanne heikkenee koko ajan. Vielä se ei näy hakemusruuhkina, mutta teemme valmistelevaa työtä, ja taloudellisesti tilanne on hyvä eli meillä on riittävä puskuri korvausten maksuun”, sanoo Palvelualojen työttömyyskassan johtaja Ilkka Nissilä.

Hakemusten käsittelijöitä kassalla on noin 50. ”Nyt täytyy tietysti vältellä sairastumista”, Nissilä sanoo.

Palvelualojen työttömyyskassan näkökulmasta työllisyystilanne parani viime vuonna selvästi, mutta alkoi heikentyä jo vuodenvaihteen jälkeen. ”Meillä on nyt noin 10 000 päivärahan saajaa, joista 40 prosenttia saa soviteltua päivärahaa, koska tekee keikka- ja tuntitöitä”, Nissilä sanoo.

Suomen suurin työttömyyskassa YTK eli niin sanottu Loimaan kassa ei myöskään pidä suurimpana uhkakuvana kassan taloudellisia riskejä, koska vakavaraisuus on vahva. Sen sijaan uhkana on henkilökunnan riittävyys, mikäli lomautuksia alkaa tulla nopeasti ja työttömyys kasvaa.

Kassa sulki maanantaina Loimaan asiakaspalvelupisteen, ja muutenkin on etätöitä laajennettu.

Jo alkuvuonna päivärahahakemuksia on tullut hieman ennakoitua enemmän, joten hakemuksia on jo jonossa.

YTK:n noin 450 000 jäsentä vastaa noin viidesosaa suomalaisista palkansaajista.

Kassan mukaan sen jäsenhakemukset lähes kolminkertaistuivat viime viikolla verrattuna vuoden takaiseen.

”Saamme normaalisti 100–150 jäsenhakemusta päivässä, mutta viime viikon perjantaina niitä tuli yli tuhat. Kiihkeä nousu alkoi torstaina ja jatkui viikonlopun”, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Kyselyjä on tullut paljon etenkin lomautuksista.

YTK muistuttaa, ettei oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ala heti kassan jäseneksi liittyessä.

”Uusien jäsenten olisi hyvä muistaa, että kassan jäsenenä on oltava vähintään 26 viikkoa ja tuona aikana on täytynyt tehdä saman verran palkkatyötä ennen kuin on oikeutettu ansiopäivärahaan”, Alamäki muistuttaa.

Jos ei täytä lain edellytyksiä ansiopäivärahan saamiseksi, on korvausta haettava Kelasta.

Työttömyyskassoja Suomessa on 26, ja niissä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1,9 miljoonaa jäsentä. 2000-luvun alussa kassoja oli vielä lähes kaksinkertainen määrä.

Ansiopäivärahakulut ovat laskeneet jo usean vuoden ajan. Vuonna 2019 päivärahakulut laskivat 11 prosenttia, mutta viime joulukuussa tämän vuoden tammikuussa kulut ylittivät vuoden takaisen tason viidellä prosentilla. Tammikuussa maksetut päivärahat olivat yhteensä yli 160 miljoonaa euroa.