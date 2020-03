Suomi on harpannut poikkeustilaan, kun hallitus ottaa käyttöön osan valmiuslain sille tuomista järeistä oikeuksista hillitäkseen koronavirusepidemian leviämistä. Näihin toimiin hallituksella on takanaan aiempaa vahvempi kansalaisten tuki, sillä hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on kasvanut.

Oletettavissa on, että hallituksen toimet ja poikkeusajan politiikka näkyvät lähikuukausina myös puolueiden kannatuksessa. Tällä hetkellä pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen muodostavat puolueet nauttivat 53,9 prosentin luottamusta. Kannatus on kasvanut, sillä kuukausi sitten vastaava luku oli 52,5 prosenttia.

Sosiaalidemokraattien kannatus on kasvanut tammikuusta 2 prosenttiyksikköä ja on nyt 17,1 prosenttia. Puolueista Sdp vahvisti kannatustaan eniten kuluneen kuukauden aikana.

Marinin esiintymiset ovat vakuuttaneet aiemmin kannastaan epävarmoja sosiaalidemokraattien äänestäjiä, sillä heitä on palannut joukolla puolueen kannattajaksi.

HS:n kuukausittain Kantar TNS:llä teettämä puolueiden kannatusmittaus on tehty ennen hallituksen poikkeuksellisia koronatoimia ja valmiuslain käyttöönottoa, ja siksi hallituksen uusimmat päätökset eivät ole vielä vaikuttaneet kansalaisten arvioihin. Kyselyn mittausajanjaksoon osuu kuitenkin monia tavanomaisesta poikkeavia politiikan akuutteja kysymyksiä.

Koronatilanteen lisäksi Suomessa on käyty viime viikkoina vilkasta keskustelua siitä, miten hallitus reagoi Kreikan ja Turkin rajan tapahtumiin, kun Turkki päästi maiden väliselle rajavyöhykkeelle tuhansia Euroopan unionin alueelle halunneita ihmisiä.

Perussuomalaiset on yhä 21,6 prosentin kannatukseltaan Suomen suurin puolue. Puolueen kannatus supistui kuukauden takaisesta 0,8 prosenttiyksikköä, mikä mahtuu vielä tutkimuksen tilastolliseen virhemarginaaliin. Perussuomalaisten kannattajat ovat myös puoluettaan kohtaan kaikkein uskollisimpia kannattajia.

Neljä viidestä perussuomalaisia viime eduskuntavaaleissa äänestäneistä äänestäisi puoluetta uudelleen, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Lisäksi perussuomalaisten kannattajissa on kaikkein eniten niitä, jotka ovat täysin varmoja omasta puoluekannastaan.

Kokoomuksen kannatus on supistunut hieman sitten helmikuun. Tosin myös kokoomuksen 0,4 prosenttiyksikön kannatuksen menetys mahtuu virhemarginaaliin. Kokoomus saisi äänistä nyt 16,9 prosenttia, mikä tekee siitä kannatukseltaan kolmanneksi suurimman puolueen.

Vihreät on tällä hetkellä 12,4 prosentin kannatuksella neljänneksi suurin puolue ja keskusta tasan 12 prosentin kannatuksella viidenneksi suurin.