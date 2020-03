Opetusministeri Li Andersson (vas) korosti tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että kouluopetusta ei Suomessa ole koronakriisin vuoksi keskeytetty, vaan se jatkuu nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Näin Andersson vastasi päiväkoteihin ja kouluihin liittyviin kysymyksiin:

Miksi päiväkodit pidetään auki?

Haluamme myös näissä poikkeusoloissa mahdollistaa vanhempien työnteon niille vanhemmille, joilla on siihen mahdollisuus. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että jos varhaiskasvatusyksiköt suljetaan, kasvaa todennäköisyys sille, että hoitovastuu siirtyy isovanhemmille, jotka kuuluvat riskirymään.

Miten toimia, jos tekee kotona etätöitä eikä voi hoitaa päiväkoti-ikäistä lasta kotona?

Siinä tilanteessa on edelleen mahdollista viedä lapsi päiväkotiin.

Pysyvätkö päivähoitomaksut ennallaan?

Kunnat ja koulutuksen järjestäjät päättävät edelleen varhaiskasvatuslain mukaisista maksuista. Pidämme toivottavana, että kunnat tässä poikkeustilassa harkitsevat maksujen perimättä jättämistä.

Miten toimitaan kouluruokailun osalta?

Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua niille, jotka opiskelevat kotona. Kouluruokailuun ovat oikeutettuja vain ne, jotka saavat lähiopetusta omassa koulussaan. Kunnat voivat oman harkinnan mukaan järjestää kouluruokailua myös muille lapsille. Tämä ei ole kiellettyä, mutta kannustamme kuntia vahvaan harkintaan siksi, että näiden rajoitustoimien päämääränä on rahoittaa lähikontakteja myös pienten lasten osalta.

Olisi parempi järjestää ruokailua tarvepohjaisesti eli vain niille lapsille, joille sillä on suurin tarve. Käytännössä tämä tarkoittaa lapsia, jotka eivät kotona välttämättä saa lämmintä ateriaa.

Miten pärjäävät esimerkiksi päihdeperheiden lapset, kun koulut ovat kiinni?

Yksi suurimmista huolenaiheista ovat lapset, joiden vanhemmat eivät tue koulutyötä eikä edes ateriaa järjesty. Oppilashuollon palveluita järjestetään puhelimitse ja kuntien nuorisotyöntekijät voivat myös palvella puhelimitse ja digitaalisesti.

Voiko koulutuksen järjestäjä määrätä opettajat toteuttamaan etäopetusta koulujen tiloissa?

Tämä asia on kuntien ja koulutuksen järjestäjien harkintavallassa. Työnantajan direktio-oikeus ja opettajien työntekovelvoite ovat edelleen voimassa.

Piteneekö lukukausi?

Linjauksia ja päätöksiä asiasta ei ole tehty tässä vaiheessa.

Miten varmistetaan etäopetuksen tasa-arvoisuus, kun kaikilla perheillä ei ole tarvittavia laitteita?

Opetushallitus on julkaisemassa lisää materiaaleja. Lisäksi tukea on tulossa myös vanhemmille, joille tämä on yhtä lailla uusi tilanne. Minulla on kova luotto suomalaisten opetajien osaamiseen. Saamieni viestien mukaan he ovat ottaneet tehtävän vakavasti. Tilanne edellyttää kuitenkin sitoutumista myös huoltajilta. Toivon, että vanhemmilla mahdollisuus poikkeuksellisella tavalla tukea lapsiaan näinä päivinä.

Onko varattu rahaa tukiopetuksen lisääntyneeseen tarpeseen?

Mitään konkreettista päätöstä ei ole tehty, mutta pidän itse selvänä, että hallitus huolehtii myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksista tämän jakson jälkeen. Henkilökohtaisesti pidän itsestään selvänä, että näin on.

Kuinka moni koulu pysyy auki?

Tarkkaa lukumäärää ei voi laskea, ei myöskään sitä, kuinka moni suomalainen kriittisillä aloilla työskentelee. Joka tapauksessa näitä ihmisiä on satoja tuhansia.

Millaisia terveisiä lähettäisitte suomalaisille perheille, joista monet nytkin istuvat saman pöydän ääressä tekemässä etätöitä ja lapset koulutöitä?

Suuret kiitokset joustavuudesta. Kaikki tulevien viikkojen aikana pyrkivät noudattamaan nitä ohjeita ja päätöksiä, jotka hallitus on tehnyt. Se on paras tapa varmistaa että, tästä ajanjaksosta tulee niin lyhyt kuin mahdollista.