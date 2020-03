Eduskunta on muuttanut istuntojärjestelyjään koronaviruksen takia. Torstain kyselytunnilla ja täysistunnossa on vain neljännes kansanedustajista samanaikaisesti paikalla. Varapuhemies Juho Eerola kertoo, että ryhmät nimeävät paikalla olijat itse, muut seuraavat istuntoa etänä. Järjestely on voimassa toistaiseksi.

Lisäksi ministerit istuvat erillään ja pitävät turvaväliä toisiinsa.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Eduskunnan työkäytäntöjä on kiristetty aikaisemmin jo monella muulla tavalla viruksen leviämisen estämiseksi. Käytävillä on poikkeuksellisen hiljaista, sillä opastetut vierailut on peruttu ja valiokuntien asiantuntijoita kuullaan etänä.

Eduskunnassa ei myöskään kätellä, ja turvavälin pitämiseen ohjeistetaan näkyvästi. Kuppilan pöytiin on ilmestynyt lappuja, jotka muistuttavat edustajia asiasta, samoin hissien vierustalle. Kuppilassa tarjoillaan enää ainoastaan valmiiksi kelmuun pakattuja annoksia.

Lisäksi tiedotustilaisuuksissa toimittajat istuvat etäällä toisistaan eikä yksittäishaastatteluja lähietäisyydeltä pääsääntöisesti tehdä. Haastattelut suositellaan tehtäväksi puhelimitse. Tavallisesti toimittajat ja kuvaajat tekevät haastatteluja myös eduskuntaryhmien käytävällä, nyt tätä on kehotettu välttämään.

Normaalioloissa eduskunnassa vierailee myös suuri joukko ulkopuolisia asiantuntijoita. Nyt valiokuntien asiantuntijakuulemiset toteutetaan kirjallisilla lausunnoilla tai etäyhteyksillä.