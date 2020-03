Tällä hetkellä julkinen tilannekuva koronaviruksen leviämisestä ja sen vaatimasta sairaalahoidosta Suomessa on puutteellinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kokoaa Suomen 20 sairaanhoitopiiristä päivittäin tiedot uusista laboratoriotestein varmistetuista koronavirustapauksista ja kertoo luvun julkisuuteen iltapäivisin. Myös osa sairaanhoitopiireistä tiedottaa päivittäin omilla verkkosivuillaan alueensa tuoreet tapausmäärät.

Suomessa on torstaihin mennessä havaittu noin 400 koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Luku on noussut 41:llä keskiviikosta. Päivittäinen etenemistahti on ollut koko viikon samaa luokkaa.

Helsingin Sanomat on seurannut tapausmäärän kehittymistä THL:n ja sairaanhoitopiirien antamien tietojen avulla. Tiedossa on, että tapausten määrä ei kerro todellista tilannetta, sillä vähäoireisia tartuntoja ja oireettomia viruksen kantajia on todennäköisesti moninkertaisesti enemmän.

Silti tapausmäärääkin pitää seurata, sillä se antaa jonkinlaista suuntaa sille, miten virus jyllää eri puolilla Suomea.

Koronavirus keskittyy nyt väestöltään runsaimpiin ja tiheimmin asuttuihin sairaanhoitopiireihin, etenkin Helsinkiin ja Uudellemaalle. Kahdessa sairaanhoitopiirissä eli Itä-Savossa ja Kainuussa ei ole ollut yhtään todennettua koronavirustapausta.

Keskiviikkoon asti THL kertoi tapausten jakautumisen alueittain, mutta nyt ajantasaisissa aluetiedossa tulee olemaan useamman päivän katkos. Mahdollisesti vasta ensi viikon tiistaina saadaan tarkat tiedot siitä, miten paljon kussakin sairaanhoitopiirissä on koronavirustapauksia.

Katkos johtuu siitä, että THL on siirtymässä käytäntöön, jossa uudet tapaukset päivittyvät tartuntatautirekisteriin.

Nykyisen tartuntatautilain mukaan laboratorioiden tulee ilmoittaa tartuntatautitapaukset kolmen päivän kuluessa ja lääkärien seitsemän päivän kuluessa THL:n tartuntatautirekisteriin. Koronaviruksen takia THL ohjeistaa nyt ilmoittamisen ajantasaiseksi, jonka jälkeen tilastojenkin pitäisi olla ajan tasalla päivittäin.

Ajantasaisuuteen siirtymisen aikana Helsingin Sanomat seuraa THL:n ilmoittamaa kokonaistapausmäärää ja kertoo tapausmäärän niistä sairaanhoitopiireistä, jotka ilmoittavat tiedot verkkosivuillaan. Tässä käytäntö näyttää vaihtelevan suuresti.

THL kertoi alueellisen jakautuman torstaina nettisivuillaan, mutta tiedoissa on vielä viivettä. Esimerkiksi Husin osalta THL puhuu 202 tapauksesta, kun Hus itse ilmoittaa tapauksia olleen torstaina 224 kappaletta.

Toinen kysymys on se, millä tavoin koronavirus alkaa tuoda painetta sairaaloille. Tästäkin tilannekuva on vielä puutteellinen.

Ruotsista torstaina tulleet tiedot kertovat, että Tukholmassa 80 koronaviruspotilasta on sairaalahoidossa. Heistä 11 on tehohoidossa. Kaikkiaan 28 potilasta on ollut tehohoidossa epidemian aikana.

Ruotsissakin koronatapaukset keskittyvät tällä hetkellä voimakkaasti, ja pahin tilanne on Tukholman läänissä.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina, että Suomessa on tehohoidossa ”yhden tai kahden käden sormilla laskettava määrä” potilaita, siis 1–10. Muutama sairaanhoitopiiri on näistä tehohoidossa olevista kertonutkin, muun muassa Hus ja Etelä-Savo.

Entä miten moni on Suomessa sairaalahoidossa, siis ei vielä teho-osastolla mutta kuitenkin hoitoa vaativassa tilanteessa?

HS yritti alkuviikosta koota tästä tietoa suoraan sairaanhoitopiireistä, mutta kuva jäi vajaaksi: esimerkiksi suurin sairaanhoitopiiri Hus ei suostunut silloin kertomaan sairaalassa olijoiden määrää.

Husista kerrottiin tiistaina, että siellä odotellaan valtakunnallisia linjauksia siitä, millä tasolla tietoja kerrotaan julkisuuteen ja kerrotaanko ne koko maassa kootusti.

Torstaina Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen kertoi HS:lle, että Husissa oli torstaiaamuna tehohoidossa neljä koronapotilasta ja tämän lisäksi sairaalahoidossa hieman alle kymmenen koronapotilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri oli tämän viikon maanantaina laittanut verkkosivuilleen taulukon, jossa oli tarkat tiedot sairaalahoidossa olevista alueen potilaista sekä alueella otetuista koronavirustesteistä. Päivää myöhemmin tämä taulukko oli kadonnut nettisivulta.

HS:lle kerrottiin, että taulukko ja grafiikka oli poistettu sosiaali- ja terveysministeriön johtoryhmän määräyksestä, joka koskee muitakin sairaanhoitopiirejä.

Torstai-iltana STT kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriö on antanut sairaanhoitopiireille viranomaisohjeen olla kertomatta julkisuuteen alueellisia tietoja koronaviruksen takia tehohoidossa olevien ihmisten määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee perustelee sairaanhoitopiireille annettua viranomaisohjetta yksityisyyden suojalla. Tällä hetkellä tehohoitoa tarvitsevien ihmisten määrä on niin pieni, että julkisuudessa olevat tiedot voisivat yhdistyä tiettyyn henkilöön.

Kertooko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos jatkossa tehohoidossa olevien covid 19 -potilaiden määrän, on hänen mukaansa vielä harkinnassa.

Potilaiden hoito on ensisijaista, ja sairaanhoitopiireissä on valtava kiire valmistautua epidemian etenemiseen. Tilastointi ei ole nyt ykkössijalla.

Ilman tilastoja koronaviruksen tilannekuva Suomessa jää vajaaksi muille kuin viranomaisille. Se voi johtaa turhiin huhuihin ja epäilyksiin siitä, että viranomaiset piilottelevat todellista tilannetta.

Tilannekuva on vajaa niin kauan kuin ei tiedetä, montako testein todennettua koronavirustapausta eri puolilla Suomea on havaittu, moniko on koronaviruksen takia päätynyt sairaala- tai tehohoitoon ja miten koronavirustestien määrä Suomessa kasvaa. Tuoreimman tiedon mukaan niitä on otettu yli 3 000–4 000, yksin keskiviikkona noin 1 100.