Niissä kouluissa, joissa on lukio ylioppilaskirjoituksineen, saattaa olla paljon väkeä paikalla yhtä aikaa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Koulut suljetaan ja niissä siirrytään etäopetukseen. Lähiopetus lopetetaan muilta kuin osalta 1–3-luokkalaisia ainakin 18.3. ja 13.4. väliseksi ajaksi.

Näin julisti maan hallitus jo maanantaina, mutta siitä huolimatta osassa kuntia opettajat on yhä määrätty poikkeusoloissakin tekemään työtään koulutiloissa, joissa saattaa olla jopa satoja henkilöitä yhtä aikaa.

Tällainen tilanne on esimerkiksi niissä kouluissa, joissa on peruskoulun lisäksi lukio ylioppilaskirjoituksineen.

Toisaalta kansalaisille teroitetaan, ettei heidän saisi pitää edes kymmenen hengen julkisia kokouksia eikä muutenkaan parveilla turhaan esimerkiksi kauppakeskuksissa, jotta koronaviruksen leviäminen hidastuisi. Jopa ulkonaliikkumiskieltoa on väläytelty.

Ristiriita yleisten periaatteiden ja käytännön välillä koulutoimessa on suuri. Esimerkiksi opetusalan ammattijärjestö OAJ on saanut runsaasti kyselyitä niin opettajilta, rehtoreilta kuin kuntien koulutoimenjohtajiltakin.

Etenkin osa Etelä-Suomen suurista kaupungeista linjasi alkuun varsin tiukasti, että opettajien tulee tulla antamaan ”etäopetusta” kouluun, vaikkei siellä oppilaita enää juuri olisikaan.

”Opettajat ovat olleet kovasti huolissaan omasta terveydestään”, sanoo työmarkkina-asiamies Laura Nurminen OAJ:sta.

Nurmisen mukaan on ymmärrettävää, että etäopetusjärjestelyjen muiden lähiopetusta korvaavien mentelmien rakentaminen on vienyt oman aikansa, eikä tarvittavaa välineistöäkään ole välttämättä muualla kuin koululla.

Nurminen uskookin, että ensi viikolla valtaosa kunnista ja kouluista myös käytännössä siirtää opettajansakin etätöihin, joita voi tehdä kotoa käsin.

Suurten, jopa 80 opettajan suunnittelukokousten pito koululla ei Nurmisen mukaan kuitenkaan ole ollut ”suurinta viisautta”. Mutta kokoontumisiakin on vielä järjestetty, ja vaadittu niihin myös osallistumaan.

”Enemmän pitäisi käyttää maalaisjärkeä”, Nurminen sanoo.

”Opettajat itse kyllä haluavat joustaa mahdollisuuksien mukaan, mutta koulun ohjeiden isojen kokousten pidosta ei saisi olla ristiriidassa maan hallituksen ohjeiden kanssa”, Nurminen sanoo.

Suurista kaupungeista esimerkiksi Vantaalla alkuviikko on käytetty etäopetuksen käytäntöjen opetteluun ja varmistamiseen niin, että opettajat ovat olleet vielä kouluilla.

”Keskiviikkona päätimme, että perjantaina myös kaikki opettajat siirtyvät etätöihin, koska käytännöt on nyt saatu hyvälle mallille”, sanoo Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Poikkeusolojen lähiopetusta Vantaan noin 23 000 peruskoululaisesta saa noin prosentin verran. Kyseessä ovat lähinnä ne 1.–3.-luokkalaiset, joiden vanhemmat ovat yhteikunnan kannalta kriittisissä ammateissa.

Koululounas tarjotaan vain niille, joilla on oikeus lähiopetukseen. Lisäksi lastensuojelu voi ohjata asiakaslapsia kouluille syömään ilmoittamalla rehtorille asiasta.

Toinen esimerkki kunnasta, jossa opettajat ovat olleet toistaiseksi kouluilla töissä, on Nurmijärvi. HS:n saaman uutisvinkin mukaan opettajia on jopa ohjeistettu tuomaan kotona muuten olevat lapsensa mukaan töihin koululle.

Nurmijärven sivistysjohtaja Tiina Hirvonen ei allekirjoita moista ohjeistusta, mutta myöntää, että tämän viikon muut kuin riskiryhmiin kuuluvat opettajat ovat työskennelleet vielä koulutiloissa.

”Tieto koulujen sulkemisesta ja etäopetuksesta tuli todella niin nopeasti, että olemme tarvinneet valmisteluaikaa, mutta koko ajan olemme korostaneet terveellisyyttä”, Hirvonen sanoo.

”Ensi viikolla kaikki opettajat saavat valita, huolehtivatko opetuksesta kotona vai koulussa. Jotkuthan haluavat olla edelleen koulussa”, Hirvonen sanoo.

Nurmijärven koulujen pääluottamusmies Jouni Rantakareelta löytyy ymmärrystä työnantajajan direktio-oikeudelle määrätä, missä ja miten opettajan tulee antaa opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Rantakareen mukaan on ollut myös hyvä varmistaa, että etätyö onnistuu ja laitteet ja infra toimivat: ”On livautettu oppilaille oven raosta koneita.”

”Opettajista suuri osa on kyllä ollut ymmällään, että pitääkin vielä olla koululla. Hyvin monet ovat ymmärtäneet, että etäopetus tarkoittaa myös heti etätyötä suhteessa kouluun”, Rantakare sanoo.

Kuntatyönantajien KT:n neuvottelupäällikkö Hannu Freund muistuttaa, ettei valtiovallan ja aluehallintovirastojen viesti sulkea koulut ja siirtyä etäopetukseen tuo automaattisesti mukanaan subjektiivista etätyöoikeutta opettajille.

Kuntatyönantajien tiedossa ei ole, kuinka suuressa osassa kuntia opettajia on vielä ohjeistettu tulemaaan kouluille.

”Ideahan on, että ensimmäisellä viikolla joudutaan ehkä opettelemaan etäopetuksen menetelmiä, jotta ne saadaan pelittämään”, Freund perustelee työntekoa koulutiloissa.

Freund korostaa kuntien ja työnantajan harkintavaltaa etätyön teettämisessä terveydelliset näkökohdat huomioiden.

Myös opetusministeri Li Andersson (vas) totesi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että opettajien työskentelytilan määrääminen on kuntien ja koulutuksen järjestäjien harkintavallassa.

”Työnantajan direktio-oikeus ja opettajien työntekovelvoite ovat edelleen voimassa”, Andersson sanoi.

Andersson täsmentää HS:lle, että työnantajia on kuitenkin kehotettu joustavuuteen etätyökaytännöissä.

Andersson muistuttaa myös, että kouluissakin tulisi noudattaa yleisiä ohjeita ihmisten riittävistä turvaväleistä, fyysisestä etäisyydestä ja hygieniasta.

”Toivon ja luotan siihen, että kunnissa ollaan halukkaita noudattamaan näitä yleisiä ohjeita niin, ettei kaikkiin yksityiskohtiin tarvitse erikseen antaa valtion ohjeita”, Andersson sanoo.

”Jos akuutti tarve tulee, voidaan toki lisääkin ohjeita antaa”, Andersson lisää.

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ei kiistä työnantajan työnjohto-oikeuksia, mutta ihmettelee takkuista etätyöhön siirtymistä juuri kouluissa.

”Meidän kantamme on, että vaikka työnantajalla on oikeus määrätä työntekopaikka, niin on outoa ja jopa hullua ohjata opettajat koululle antamaan etäopetusta”, Luukkainen sanoo.

”Pitäisi systemaattisesti valtiovallan linjausten mukaisesti suorastaan ohjata opettajia antamaan opetusta kotoaan ja toteuttaa myös keskinäinen yhteydenpito etänä”, Luukkainen sanoo