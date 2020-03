Koronaviruksen takia tehtyjä muutoksia koulunkäyntiin muokataan nyt lennosta. Perjantaina opetusministeriö kertoi, että kaikki peruskoulun kolmen ensimmäisen luokan oppilaat saavat halutessaan lähiopetusta koulutiloissa. Valtioneuvosto päätti asetuksen muutoksesta perjantaina.

Alun perin alaluokkien (luokat 1–3) lähiopetus oli koronaviruksen takia rajattu niihin lapsiin, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä ammateissa, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Kriittisten ammattien määrittely on kuitenkin ollut työlästä, vaikka niistä on laadittu pitkiä listoja eri hallinnonaloilta.

”Tuntuma oli, että vanhemmissa on aiheuttanut hämmennystä se, että kuuluuko heidän työnsä kriittisten ammattien joukkoon. Myös ministeriöissä ja eri hallinnonaloilla listaukset koettiin haastaviksi, eikä niitä tehty yhdenmukaisesti”, valottaa muutoksen taustoja lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Helsingissä tehtiin alun perinkin se päätös, että vanhemmat saavat itse määrittää oman työnsä tärkeyden, koska ammattien perään oli viranomaisten hankala kysellä.

”Kyllä tämä hallituksen uusi linjaus on alkuperäistä parempi”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

”Juuri tuossa laitoimme rehtoreille viestiä, että he varautuvat siihen, että maanantaina oppilaita voi tulla jonkin verran enemmän. Emme kuitenkaan usko, että heitä tulee kovin paljon, koska vahva suositus on jäädä kotiin”, Pohjolainen sanoo.

Esimerkiksi torstaina Helsingin peruskoululaisista kouluissa oli alle kolme prosenttia, joista useimmat olivat juuri luokkien 1–3 oppilaita. Jonkin verran myös erityisoppilaita sai lähiopetusta koulussa.

Ruokailua Helsingin kouluissa on tällä viikolla tarjottu myös kotona oleville etäopetuksen oppilaille, mutta syöjiä on Pohjolaisen mukaan ollut hyvin vähän. ”Esimerkiksi jossain tuhannen oppilaan koulussa on voinut olla vain parikymmentä aterioijaa”, Pohjolainen kertoo.

Ensi viikolla lounasta aiotaan tarjota lähiopetuksessa olevien lisäksi vain niille etäopetuksessa oleville, jotka ovat etukäteen ilmoittautuneet. ”Haluamme toisaalta torjua ruokahävikkiä, mutta toisaalta tiedämme, että joillekin perheille kouluruoka on tosi tärkeä”, Pohjolainen sanoo.

”Järjestämme ruokailun porrastetusti enintään kymmenen oppilaan ryhmissä, ja kaikki pesevät kätensä”, Pohjolainen lupaa koulujen huolehtivan turvallisuudesta ja hygieniasta.

Opetusministeriö tähdentää, ettei kouluun ole linjaukseen tehdyn uuden tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1–3.-luokkalaisia suositellaan vahvasti pysymään kotona eli osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä mikäli mahdollista.

Muutoksen tarkoitus on lisätä oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Lähiopetusta järjestetään vastakin myös erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille

Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena tai poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Päiväkodit ovat tähänkin mennessä olleet auki kaikille, vaikka käytännössä nekin ovat pitkälti tyhjentyneet.

Varhaiskasvatuksen palveluja voivat siis vastakin käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta luovutaan vain tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Säännöksellä halutaan ministeriön mukaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Huoltajat tekevät harkinnan hoidon tarpeesta.

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi tähdentää, että suositus ottaa lapset kotiin on yhä vahva ja voimissaan.