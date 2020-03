Hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta, pääministeri Sanna Marin kertoo Twitterissä.

”Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa. Lainsäädäntömme on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi.”

Hallituspuolueiden johto on tänään koolla keskustellakseen mahdollisista uusista liikkumisrajoituksista, kertoi opetusministeri Li Andersson (vas) tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Anderssonin mukaan hallitus on todennut, että valmius lisätoimiin on aina olemassa. Valmistelua on tehty viikonlopun aikana, hän sanoi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan suomalaisten liikkumista rajoitetaan todennäköisesti lisää jo tästä päivästä lähtien. Kulmuni kertoi asiasta Ylellä maanantaiaamuna.

”Kyllä varmasti tänään ja huomenna tulee jo lisätoimia”, Kulmuni vastasi Ylellä, kun häneltä kysyttiin maakuntien välisen liikkumisen rajoittamisesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) puolestaan kommentoi viestipalvelu Twitterissä, että hallitus katsoo läpi kaikki keinot koronan hillitsemiseksi, myös liikkumisrajoitukset. Rangaistukset ovat mahdollisia, hän totesi.

”Rajoitusten noudattamisesta riippuu, kestääkö terveydenhuoltojärjestelmämme ja kuinka vakavaksi epidemia laajenee. Rangaistukset ovat viimekätisiä, mutta mahdollisia”, hän kirjoitti.

Liikkumisrajoitusten perusta on valmiuslain pykälässä 118, kertoi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Hänen mukaansa sen käyttöönoton edellytyksenä on, että toimet ovat välttämättömiä. Ei siis riitä, että ne ovat tarpeellisia tai hyödyllisiä.

Järjestelmään kuuluu myös, että muut keinot käytetään ensin.

”On mahdotonta sanoa tulevatko ne [liikkumisrajoitukset] käyttöön, mutta on välttämätöntä varautua siihen, että ne otetaan käyttöön”, Timonen sanoi.

Ravintoloiden ja baarien sulkemista koskien Timonen totesi, että lainsäädännössä ei ole yleistä mahdollisuutta kieltää elinkeinotoimintaa. Sen sijaan tarvitaan joku erityisperuste. Siksi sulkeminen saattaisi edellyttää lakimuutoksia.

Tartuntatautilaissa on joitakin perusteita, joita on voitu solvetaa esimerkiksi kaupallisiin päiväkoteihin. Sen sijaan esimerkiksi kulttuuri-, harrastus- ja liikuntapalveluissa hallitus teki suosituksen, joka perustui juuri siihen, ettei toimivaltaa kieltämiseen ollut.

”Minusta on näyttänyt siltä, että ravintoloiden kieltäminen suoraan lainsäädännöllä edellyttäisi jonkin soveltuvan lain muuttamista ensin. Sen sijaan vastuullisuuden odottaminen myös ravintolaelinkeinotoiminnan harjoittajilta on aina perusteltua”, Timonen sanoi.

HS:n tietojen mukaan hallituksen piirissä punnitaankin paraikaa, miten sulkeminen voitaisiin toteutettaa, mikäli niin päätetään tehdä.