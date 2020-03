Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki aloittaa työelämäprofessorina Helsinki Graduate School of Ecomicissa vasta heinäkuun alussa, ministeriö tiedotti maanantaina.

Tammikuussa valtiovarainministeriö ilmoitti, että Hetemäki siirtyy työelämäprofessoriksi huhtikuun puolivälissä. Alun perin hänen oli tarkoitus lähteä ministeriöstä helmikuun lopussa.

Syynä Hetemäen jatkoaikaan on koronakriisi, kertoo valtiovarainministeriössä henkilöstöpolitiikasta vastaava hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen.

”Martti on näissä kaikissa työryhmissä ja hallituksen neuvotteluissa, joissa oikeastaan päivittäin käsitellään tätä koronaa. Siksi on nähty hyvänä, että hän voisi jatkaa kesäkuun loppuun. Nyt on juuri kriittiset ajat, joten on varminta jatkaa tällä miehityksellä”, Majanen sanoo.

Aikaisemmin Hetemäen seuraajan löytäminen on kangerrellut. Majasen mukaan tämä ei ole syynä nyt sovittuun jatkoaikaan.

”Seuraajan löytämisessä ollaan nyt ihan aikataulussa. Olen aiemmin sanonut, että seuraaja päästään nimittämään pääsiäisen jommalla kummalla puolella, ja siinä pysytään tai ehkä jopa jo aikaisemmin tämä ratkeaa.”

Helsinki Graduate School of Economics on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelhögskolanin uusi yhteinen taloustieteen opetus- ja tutkimusyksikkö.