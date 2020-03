Euroopan unionin ulkoministerit koordinoivat maanantain videokokouksessaan toimia, jotta muissa EU-maissa tai muualla maailmassa olevat kansalaiset saataisiin kotiin mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

”Ajankohtainen huoli on sellaisista maista, joissa kaupalliset lentoyhtiöt ovat lakanneet toimimasta ja jotka eivät tarjoa enää laskeutumislupia. Maissa, joissa on liikkumisrajoituksia, on myös hankala päästä lentokentille”, kokoukseen osallistunut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

EU-maat ovat jo koordinoineet kansalaisten kotiuttamista ja ilmoittaneet esimerkiksi tyhjistä paikoista lennoilla. Suomalaisia on lennätetty muun muassa Marokosta ja Tunisiasta, ja samoilla lennoilla on palannut muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa asuvia ihmisiä.

”Helsinki on ollut aktiivinen transit-käytävä. Meidän omia kansalaisiamme on tullut suoraan tai Euroopan maiden kautta”, Haavisto sanoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Ulkoministerit vetosivat kokouksessaan, että eri Euroopan maat pitäisivät maansa auki vaihtomatkustajille ja että niiden kautta voisi matkustaa kotiin. Esimerkiksi Puolan osalta autoilijoiden matka on pysähtynyt rajalle, josta ei ole päässyt etenemään. Haaviston mukaan tilanne on paranemassa.

”Finnair pitää auki kriittisen liikenteen tietyistä Euroopan kaupungeista myös huhtikuun alun jälkeen.”

Ulkoministerit painottivat, että kotiuttamistoimet koskevat turisteja. Haaviston ei näe paluun tarvetta sellaisille suomalaisille, jotka asuvat eri maissa pysyvästi ja ”joilla elämä on järjestyksessä ja katto pään päällä”.

”Nyt haluamme matkailijoiden palaavan. Tarkoitamme ihmisiä, jotka asuvat hotellissa tai tilapäismajoituksessa. Riski on, että kun korona leviää muille mantereille, hotelleja saatetaan sulkea, eikä normaaleja terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä palveluita voida taata.”

Haaviston mukaan Suomella ei ole tarkkaa tietoa kuinka montaa ihmistä kotiuttaminen koskee. Matkustusilmoituksen oli viime viikonloppuna jättänyt 44 000 ihmistä, joista puolet on turisteja. Matkustusilmoituksen teko on vapaaehtoista.

Lue lisää: Moni suomalainen haluaa nyt ulkomailta kotiin: Finnair järjestää lisälentoja Malagasta, mutta ei lupaa Floridasta lentoa 150 suomalaiselle

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kertoi maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että noin 120 000 saksalaista turistia on palannut Saksaan. Kokonaisuudessaan ulkomailla on noin 200 000 saksalaista matkustajaa. Nyt huomio kääntyy kaukaisimpiin paikkoihin, kuten Chileen, Meksikoon, Uuteen-Seelantiin ja Gambiaan, joista palaaminen on hankalampaa, Maas sanoi.

Haaviston mukaan viikonloppuna selvitettiin muun muassa sitä, miten ryhmä suomalaisia pääsee Ghanasta kotiin. Haaviston mukaan EU-yhteistyötä tarvitaan erityisesti silloin, jos maassa on vähemmän kuin lentokoneellinen ihmisiä.

Suomen ulkoministeriön ohjeen mukaan matkustajan on palattava Suomeen niin nopeasti kuin mahdollista. Ulkoministeriö muistuttaa, että matkailija tulee selvittää ensisijaisesti itse nopeutettu paluu lentoyhtiönsä tai matkanjärjestäjän kanssa. Päivystysnumeroon voi ottaa yhteyttä vain hätätapauksissa.

1 800 EU-kansalaista on kotiutettu EU:n pelastuspalvelumekanismin avulla rahoitetulla lennolla. EU rahoittaa lennon kustannuksista 75 prosenttia. Saksa, Belgia ja Latvia ovat tuomassa omia kansalaisiaan ja EU-maissa asuvia matkaajia lähipäivinä Georgiasta Marokosta, Filippiineiltä, Tunisiasta ja Argentiinasta.

Haavisto päivitti kokouksessa myös Suomen suljetun itärajan tilanteen. Suomen Pietarin-pääkonsulaatti kertoi HS:lle maanantaina, että kotimaahan palaavia autottomia suomalaisia varten on perustettu kuljetuslinja, sillä julkinen liikenne on käytännössä loppunut.