Kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat ovat parhaillaan koolla Säätytalolla keskustelemassa koronavirukseen liittyvistä uusista rajoituksista. Kokous alkoi kello 10.

Hallituksen johtoviisikko kokoontui eilen keskustelemaan uusista rajoituksista. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi maanantaina, että hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoituksia. Syynä on pyrkimys hillitä koronavirustartuntojen leviämistä.

STT:n mukaan Marin ei halunnut tiistaina aamupäivällä arvioida, kuinka nopeasti mahdolliset uudet rajoitukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi astuvat voimaan.

Marinin mukaan hallitus pyrkii toimimaan niin nopeasti kuin mahdollista, mutta se joutuu viemään kokonaan uuden esityksen eduskuntaan, koska sillä ei ole mahdollisuutta toimia nykylainsäädännön puitteissa.

Marin kommentoi asiaa toimittajille saapuessaan Säätytalolle Helsingissä.

Ravintoloihin liittyviä rajoituksia valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö, kertoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) HS:lle maanantaina.

Tulossa on muutoksia lainsäädäntöön, jolla säädellään majoitus- ja ravitsemistoimintaa.

Sen sijaan mahdollisten liikkumisrajoitusten asettamiseen tarvitaan valmiuslain pykälän 118 käyttöönottoa. Liikkuminen kuuluu Suomen perustuslain määrittelemiin ihmisten perusoikeuksiin.

”Se on järeä työkalu. Valmiuslaki lähtee siitä, että ensisijaisesti käytetään normaalia lainsäädäntöä niin pitkälle kuin on mahdollista ja vain niissä tapauksissa, joissa osoittautuu, että normaali lainsäädäntö ei riitä, valmiuslaki voidaan ottaa käyttöön. Ja jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi”, Henriksson sanoi.

Pääministeri Marin sanoi jo viikonloppuna Yleisradion haastattelussa, että hallitus on varautunut rajoittamaan liikkumista Uudeltamaalta muualle Suomeen. Tartuntoja on Suomessa ollut etenkin Uudellamaalla.

Syynä kaikkien eduskuntapuolueiden koolle kutsumiseen lienee se, että hallitus haluaa varmistaa etukäteen niiden tuen liikkumisrajoitusten käyttöönotolle.

Oppositio on puoltanut liikkumisrajoitusten asettamista.

Koko hallitus neuvottelee asiasta HS:n tietojen mukaan vasta illansuussa, eli päätöksiä ei ole odotettavissa ennen sitä.