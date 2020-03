Hallitus etsii ja valmistelee keinoja eristää Uusimaa ja muu Suomi toisistaan koronaviruksen takia. Asiaa ei ole vielä päätetty, joten kysymyksiä on paljon. Suurin osa niistä on vielä avoimia ja vailla vastausta. HS käy läpi, mitä Uudenmaan sulkemisesta nyt tiedetään.

Miksi Uusimaa halutaan sulkea?

Valtaosa tiedetyistä koronavirustartunnoista on Uudellamaalla. Noin 65 prosenttia todetuista tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Muualla maassa tartuntoja on huomattavasti vähemmän. Esimerkiksi Kainuussa ei ole yhtään varmistettua koronatapausta, ja esimerkiksi Kymenlaaksossa ja Itä-Savossa on molemmissa yksi varmistettu sairastunut.

Uudenmaan eristämisellä yritetään estää, etteivät Uudenmaan tautiketjut ala levitä muualle Suomeen.

Näin yritetään vähentää tautitapauksia ja myös koronakuolemia. Sekin jo auttaisi, jos korona etenisi eri tahtiin eri puolilla Suomea. Silloin terveydenhuollon henkilökuntaa ja tarvikkeita voitaisiin tarvittaessa siirtää sinne, missä tarve on suurin.

Mihin eristysraja käytännössä vedettäisiin?

Tätä ei vielä tiedetä. Yksi vaihtoehto on Uudenmaan maakuntaraja, mutta myös muita rajauksia voidaan tehdä. Jos suljettaisiin pienempi alue – esimerkiksi pääkaupunkiseutu – sulkua olisi helpompi valvoa.

Kuka sulkua valvoisi?

Todennäköisesti poliisi.

Milloin eristys tulisi voimaan?

Aikaisintaan sulku on mahdollista, ainakin teoriassa, saada alkamaan perjantaina. Tämä tieto perustuu oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kuulemaan ja kertomaan aikatauluun, lisäksi HS:n virkamieslähteet vahvistavat, että laki on mahdollista saada voimaan perjantaihin mennessä. Lopullisesta aikataulusta ei kuitenkaan ole tietoa.

Kuinka kauan Uudenmaan eristäminen kestäisi?

Tätä ei vielä tiedetä. Hallitus luultavasti esittäisi sulkua tietyksi määräajaksi kerrallaan, ja tarvittaessa aikaa voitaisiin pidentää. Yli kolmea kuukautta rajoitusta ei kuitenkaan voida käyttää.

Liikkumisrajoituksen sovellettaisiin todennäköisesti valmiuslain pykälää 118, ja sen mukaan liikkumista tietyllä alueella voidaan poikkeusoloissa ja terveyssyistä rajoittaa enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Mitä jos käy töissä eri puolella eristysraja kuin missä asuu?

Kaikkea liikennettä ei todennäköisesti estetä. Luultavasti rajan saisi ylittää perustellusta syystä, ja työssäkäynti voitaisiin määritellä tällaiseksi perustelluksi syyksi.

Tästä syystä teitä ei voida laittaa kokonaan poikki, vaan sulkurajalle tarvittaisiin poliiseja tai muita työntekijöitä valvomaan, että rajan yli liikkuu ihmisiä vain hyvästä syystä.

Tilastokeskuksen mukaan maakuntien välistä työmatkaliikennettä on eniten juuri Uudellamaalla. Vuonna 2017 noin 50 000 työntekijää pendelöi Uudellemaalle, ja yli 20 000 sieltä muualle. Tärkeä työssäkäyntiliikenne siis voidaan sallia, mutta katkaista muu kulkeminen.

Entä jos lapset jäävät sulun toiselle puolelle?

Työnteon tapaan myös lapset tai muut perhesyyt voidaan määritellä perustelluksi syystä päästä kulkemaan sulkurajan toiselle puolelle. Vielä on kuitenkin täysin auki, millaisia rajauksia hallitus liikkumiseen suunnittelee, ja mikä on toisaalta edes mahdollista.

Entä jos raja erottaa puolisot? Onko silloin väliä, onko avioliitossa vai saako myös mies- tai naisystävää käydä tapaamassa?

Tähän pätee sama kuin lapsiin: vielä ei tiedetä, millaisia rajoituksia hallitus valmistelee tai miten rajoitukset ja poikkeamat sulkuun voidaan käytännössä toteuttaa.

Eroperheissä lasten huoltajuus on yleensä määritelty ja siten tilanne paljon selkeämpi kuin parisuhteissa. Poliisin on rajalla vaikea todeta, kuinka vakavasta ja pitkäaikaisesta ihmissuhteesta on kysymys. Siksi poikkeukset sulun ylittämiseen pyritään todennäköisesti määrittelemään etukäteen ja yksiselitteisesti. Lisäksi saatetaan ajatella, että aikuiset kestävät olla toisistaan paremmin erossa kuin pienet lapset.

Rajoitusten teho myös katoaa, jos lopulta kaikki kulkeminen sopii johonkin poikkeukseen ja perusteltuun syyhyn. Silloin liikkuminen Uudeltamaalta muualle Suomeen ei vähene lainkaan.

On myös mahdollista edetä askel ja kiristys kerrallaan ja tarkkailla, miten linjaukset vaikuttavat.

Kannattaako nyt varmuuden vuoksi lähteä mökille, jos kohta rajan yli ei pääse?

Koronaviruksen takia on suositeltu, että suomalaiset välttäisivät myös kotimaan matkailua. Lisäksi on toivottu, ettei etenkään pienille paikkakunnille matkustettaisi, sillä siellä terveydenhuolto ei välttämättä kestä ylimääräistä kuormitusta.

Näistä syistä mökkimatkat eivät nyt ole toivottavia.

Lisäksi ihminen ottaa silloin itse riskin, ettei välttämättä pääse palaamaan takaisin kotiin, jos sulusta tehdään hyvin tiukka ja ehdoton.

Sulku ei myöskään tule voimaan heti, joten tässä tilanteessa voi olla järkevintä odottaa lisätietoa eikä siirtyillä hätiköidysti.

Vaikka oma mökki voi tuntua eristetyltä paikalta, tarkoittaa mökillä olo yleensä myös paikallisessa ruokakaupassa käyntiä ja muuta liikkumista, jolloin voi pahimmillaan olla itse levittämässä koronaa uusille, hauraammille paikkakunnille.

Koska asiasta tulee lisätietoa?

Hallitus on kokoontunut tänään tiistaina kello 16 alkaen pohtimaan erilaisten rajoitustoimien kokonaisuutta. Hallitus tiedottaa valitsemastaan linjasta jo tänään illalla, noin kello 21.30. Voit katsoa tiedotustilaisuutta suorana HS.fi:stä.

Lue lisää: HS:n hetki hetkeltä -seuranta.

Kuka Uudenmaan sulkemisesta päättää?

Asiaa valmistelee ja vie eteenpäin maan hallitus. Asiasta päättää kuitenkin eduskunta. Siksi päätöksenteko ei voi tapahtuva vain viiden hallituspuolueen neuvotteluissa.

Eduskunnassa asiaa joutuu pohtimaan ainakin perustuslakivaliokunta, koska ihmisten liikkumisvapaus on taattu Suomen perustuslaissa.

Onko Uudenmaan sulkeminen varmaa?

Ei vielä. Pääministeri Sanna Marin (sd) on jo todennut, että Uudenmaan eristämiselle on tarve ja päätös on perusteltu. Poliittista tahtoa on myös läpi eduskuntapuolueiden.

Pelkkä tahto ei vielä riitä.

Asian pitää olla myös mahdollista.

Selväksi on käynyt, että liikkumisen rajoittaminen ei ole ihan helppoa.

Se johtuu siitä, että liikkumisvapaus on turvattu maan ylimmässä laissa eli Suomen perustuslaissa. Ja perustuslain mukaan liikkumisvapautta voidaan rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä. Pelkkä ”perusteltua” ei siis vielä riitä.

Siksi hallituksen pitää löytää perustelut, joiden mukaan Uudenmaan eristäminen on pakko tehdä.