Huoli ulkomailta Suomeen tulevista suomalaisista sekä työikäisten vakavasta sairastumisesta ovat synkentäneet viranomaisten arviota koronaviruksen vaikutuksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön STM:n asiantuntijat pitivät tilannekatsauksen tiistaina eduskuntapuolueiden johdolle. Paikalla olivat THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen ja STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Viisi paikalla ollutta kertoo HS:lle, että viranomaisten viesti oli muuttunut täysin toissa viikolla pidetystä vastaavasta tilaisuudesta. He eivät halunneet puhua nimillään, koska osa viranomaisten esittelemästä sisällöstä oli leimattu salaiseksi.

”Viranomaisten analyysi oli muuttunut täysin toissa viikosta. Viimeksi viesti oli, että ei ole aika millekään koville toimille. Nyt se oli, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin osalta ollaan jo huonossa tilanteessa ja tarvitaan vahvempia toimia”, eräs paikalla ollut kertoo.

Viime viikolla THL julkaisi ennustemallin koronan etenemisestä, mutta se ei ole halunnut kertoa julkisuuteen viikonlopun aikana synkentyneistä arvioistaan. THL:n Salminen ei ole vastannut HS:n haastattelupyyntöihin.

Läsnä olleet sanovat, että THL:n uusilla arvioilla perusteltiin nyt tehtäviä rajoitustoimia. Hallitus sulkee ravintolat, kahvilat ja baarit sekä rajoittaa liikkumista ulos Uudeltamaalta.

Paikalla olleiden mukaan THL:n laskelmia oli synkentänyt arvio siitä, että Suomeen saapuu noin 200 000 riskialueilla maailmalla ollutta suomalaista. Tämä oli tiedossa jo viime viikonloppuna, kun hallitus valmisteli valmiuslain käyttöönottoa. Tuolloin THL ei kuitenkaan ollut ehtinyt ottaa lukua huomioon laskelmissaan.

”Sen tajuaminen, että parisataatuhatta suomalaista on tulossa tänne ja että heissä on mahdollisesti paljon tartunnan saaneita, on ollut ilmeisesti ratkaisevaa THL:n skenaarioiden kannalta”, paikalla ollut henkilö sanoo.

Hän ihmettelee, miten tulijoita ei ole osattu ottaa aiemmin huomioon viranomaisten arvioissa.

Ihmetystä herätti kokouksessa myös se, että Suomeen jo saapuneita ei ole ohjattu tiukasti kotikaranteeniin.

”On pöyristyttävää, että ulkomailta tulevien karanteeniin jääminen tyrittiin, vaikka ongelma olisi pitänyt ymmärtää jo viikko sitten. Kokouksessa tuli yhteisesti todettua, että tämä on mennyt pieleen”, sanoo eräs.

Vaikka lentoasemalle tulijoita on jossain määrin ohjeistettu, miten tulee toimia, on ohjaus ollut vähäistä ja karanteeni on saattanut vuotaa. Moni tulija on käytännössä vain kävellyt kentältä maahan, ilman riittävää ohjeistusta saati vaatimusta karanteenin noudattamisesta. He ovat matkustaneet normaalisti täysissä linja-autoissa ja junissa muiden kanssa ja jatkaneet arkeaan.

”Kokouksessa olleet terveysviranomaiset myönsivät, että sillä on ollut suuri vaikutus, että ulkomailta tulevia ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Johtopäätös oli, että tässä on epäonnistuttu.”

Eräs paikalla ollut henkilö kertoo saaneensa käsityksen, että ihmisiä on tullut paljon viime viikolla. Tuolloin ongelma oli jo täysin tiedossa.

”Ymmärsin, että tilanne on lähtenyt etenemään hallitsemattomasti sen jälkeen, kun ihmisiä on tullut runsaasti ulkomailta.”

Lähteen mukaan terveysviranomaiset vierittivät kokouksessa vastuuta lentokenttiä hallinnoivalle Finavialle. Finavia taas on sanonut, ettei se ole saanut THL:ltä ohjeistusta.

Toinen asia, joka läsnäo lleiden mukaan on synkentänyt THL:n tilannekuvaa, on työikäisten vakavampi sairastuminen. Koronaviruksen takia tehohoitoon joutuneita työikäisiä on enemmän kuin viranomaiset pari viikkoa sitten uskoivat.

Se vaikeuttaa entisestään tehohoitopaikkojen riittävyyttä, paikalla ollut henkilö kuvaa.

Eräs paikalla ollut kertoo, että viranomaiset vaikuttivat kokouksessa olleen yllättyneitä siitä, että epidemia on alkanut leviämään Uudellamaalla.

”He sanoivat, että jos epidemia leviäisi edes osaan muista maakunnista, olisi iso riski, että tehohoitopaikat eivät siellä riittäisi. Potilaat menevät niin huonoon kuntoon, ettei heitä myöskään voida siirtää toiseen maakuntaan.”

Toinen paikalla ollut kertoo terveysviranomaisten kertoneen, että tehohoitopaikkoja on hyvin vähän joissain sairaanhoitopiireissä. Niiden määrässä ei myöskään ole varauduttu esimerkiksi turistien vaikutukseen.

”Viesti oli se, että voimakkailla jarrutustoimilla pystymme nippa nappa selviämään tehohoidon tarpeesta koko maassa.”