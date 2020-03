Ulkoministeriön on autettava poikkeuksellisin keinoin tuhansia suomalaisia palaamaan maailmalta Suomeen. Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan sitä, että se tilaa Finnairilta kotiutuslentoja sellaisista maista, joista ei muutoin enää ole lentoyhteyksiä Suomeen.

Ulkoministeriö sai valtioneuvoston tiistaina tekemällä päätöksellä neljän miljoonan euron määrärahan kotiutuslentojen järjestämiseen. Ulkoministeriö määrittelee lentojen kohteet, ja lentoyhtiö hoitaa paikkojen myynnin palaajille. Lennoista tiedottavat sekä lentoyhtiö että viranomaiset.

Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist kertoo yhtiön keskustelevan parhaillaan ulkoministeriön kanssa mahdollisista kotiutuslennoista, mutta lennoista ei vielä ole tehty päätöksiä tai tilauksia.

Kotiutuslentojen järjestämisellä on kiire, mutta sitä, koska ja mihin lennot saadaan käynnistymään, on ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen mukaan mahdoton arvioida. ”Kartoitamme tilannetta mahdollisimman nopeasti.”

Kotiutuslentoja ei tehdä kaikkialta, ja tulevat kotiutuslennot ovat ensisijaisesti terveille ja oireettomille. ”Kyse ei ole mistään ambulanssilennoista”, Tuominen sanoo.

Maailmalla oleskelevien suomalaisten paluu vaikeutuu sitä mukaa, kun maat asettavat koronavirusepidemian leviämisen hillitsemiseksi ulkonaliikkumiskieltoja, keskeyttävät lentoyhteyksiä ja sulkevat rajoja. Pian apua tarvitsevia suomalaisia voi olla mahdotonta saada edes siirtymään lentokentille, jos ja kun oleskelumaassa tulee voimaan liikkumisrajoituksia tai ulkonaliikkumiskieltoja.

Ongelma lisää se, että hotelleja ja ravintoloita on jo suljettu ja esimerkiksi ruuan hinta voi nousta monessa maassa merkittävästi.

”Suomeen pääsee vielä kohtuullisesti niistä kohteista, joista ylipäätään vielä lennetään. Niitä paikkoja, joista ei enää muutoin pääse Suomeen, on kuitenkin paljon”, Tuominen sanoo.

Lue lisää koronatapausten määrän kasvusta maailmalla: Koronatapausten määrä kasvaa nyt eksponentiaalisesti – Grafiikat näyttävät, mitä se tarkoittaa

Ulkoministeriö ei pysty tarkalleen tietämään, kuinka paljon suomalaisia on parhaillaan maailmalla. ”Arvioimme, että ulkomailla on tuhansia”, Tuominen sanoo.

Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia oli 20. maaliskuuta maailmalla kaikkiaan 44 000. Tästä joukosta puolet on pysyvästi muissa maissa oleskelevia suomalaisia ja puolet matkailijoita. Kaikki ulkomailla oleskelevat eivät tee matkustusilmoitusta.

”Emme tiedä, kuinka moni tuosta matkustusilmoituksen tehneiden joukosta on jo palannut Suomeen. Emme myöskään koskaan saa tietää sitä, kuinka suuri osa ei ole tehnyt matkustusilmoitusta. Nyt siihen olisi kuitenkin viimeinen hetki. Tiedotamme kotiutuslennoista matkustusilmoituksen tehneille”, Tuominen sanoo.

Eniten paluulentoa vielä etsiviä on ulkoministeriön mukaan suomalaisten suosimissa tutuissa matkailukohteissa, kuten Espanjassa, Portugalissa ja Thaimaassa. Näistä kohteista pääsee vielä kaupallisilla lennoilla kotiin, ja lentoyhtiöt ovat järjestäneet myös ylimääräisiä vuoroja.

Ulkoministeriön mahdollisesti järjestämiä kotiutuslentoja ei pidä nyt jäädä odottamaan, vaan kotimatkaa on järjestettävä ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön päällikön Antti Putkosen mukaan aktiivisesti itse.

Paluun järjestäminen vaikeutuu kuitenkin koko ajan. Esimerkiksi Finnair on ilmoittanut, että se lentää huhti–kesäkuussa vain joihinkin eurooppalaisiin kaupunkeihin ja niihinkin supistetusti.

Jos Suomeen palaa ulkoministeriön järjestämällä kotiutuslennolla, lento maksaa. Kustannukset matkustajille pyritään kuitenkin pitämään kohtuullisina.

Valtio kattaa lentoyhtiölle osan kustannuksista korvaamalla myymättä jääneiden paikkojen lipputulot.

Ulkoministeriön mukaan yhden lennon kokonaiskustannukset vaihtelevat hyvin paljon sen mukaan, onko kyse Euroopan lennosta vai kaukolennosta. Lennoilla tyhjiksi jääviä paikkoja tarjotaan muiden Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden kotiuttamista tarvitseville kansalaisille.

Myös suomalaisia on tuotu muiden EU-maiden kotiutuslennoilla kotimaahan, Tuominen sanoo. ”Periaate on se, että jos kotiutuslennoilla on tilaa, paikkoja tarjotaan myös EU-maiden ja Pohjoismaiden kansalaisille ja niissä pysyvästi asuville”

Kaikki ulkomailta saapuvat henkilöt velvoitetaan välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, tulivat he Suomeen miten tahansa. Suomeen palaavien tulee pysyä erillään muista ihmisistä karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan.

Tietoa kotiutuslennoista annetaan mahdollisimman monen kanavan kautta, Tuominen sanoo. ”Lennot ovat lentoyhtiön normaalissa myyntikanavassa, eli sitä kannattaa aina seurata. Seurantaa voivat tehdä myös omaiset Suomessa.”

Toteutettavista kotiutuslennoista tiedotetaan matkustusilmoituksen tehneille, ulkoministeriön verkkosivuilla sekä Suomen edustustojen sosiaalisen median tilien kautta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa siihen, miten Suomen suurlähetystöt pystyvät auttamaan suomalaisia maailmalla, Putkonen sanoo.

”Edustustot pyrkivät mahdollisuuksiensa aina auttamaan. Neuvonta on ensisijainen palvelumme. Normaaleja konsulipalveluita on jouduttu monessa asemamaassa rajoittamaan esimerkiksi paikallisviranomaisten asettamien rajoitusten johdosta, mutta hädänalaisia pyritään aina avustamaan.”

Matkailijoiden lisäksi maailmalta saattaa palata myös ulkomailla pysyvästi asuneita ulkosuomalaisia. Palaavien joukossaan voi olla ihmisiä, joilla ei ole Suomessa kotipaikkaa, asuntoa, töitä eikä ulkomailla asumisen vuoksi myöskään sosiaaliturvaa.