Koronaviruksen vuoksi laadittavat rajoitukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa eduskunta tekee nyt lainsäädäntötyötä poikkeuksellisen nopealla tahdilla.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa valmiuslain käyttöönottoasetukset vietiin läpi päivässä, kun tavallisesti valiokuntakäsittelyt voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Hallituksen tiistaina antama ravintoloiden sulkemista koskeva lakiesitys puolestaan tuotiin eduskunnan käsittelyyn pikatahtia iltakahdeksan jälkeen siten, että kansanedustajat saivat tiedon asiasta tekstiviestillä vain runsaat puoli tuntia etukäteen. Käsittely on määrä saada päätökseen lauantaina, jotta laki voisi olla voimassa mahdollisimman nopeasti.

Kyseessä ovat rankat perusoikeuksiin puuttuvat toimet, jonkalaisia ei ole aiemmin tehty Suomessa. Esimerkiksi ravintoloita suljettaessa puututaan elinkeinovapauteen.

Joitakin kansanedustajia poikkeusolojen kiire ja parlamentarismin kohtalo huolestuttaa.

”Erityisesti poikkeusoloissa on tärkeää, että kuitenkin kaikessa päätöksenteossa pyritään huolehtimaan parlamentarismista ja siitä, että oikeusvaltioperiaate toteutuu ja perustuslakia noudatetaan”, sanoo hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

Paavo Arhinmäki Kuva: Emmi Korhonen

”Helposti ajaudutaan sellaiseen ajatteluun, että ei tarvitse välittää laeista ja säätämis­järjestyksistä sen vuoksi, että meillä on kiire. Juuri se on se – jos historiallisesti katsoo – millä perusteilla on saatu aikaan aika ikäviä asioita.”

Arhinmäki viittaa ravintoloiden sulkemiseen liittyvän lain käsittelyyn. Hänen mielestään asian lähetekeskustelu hoidettiin tiistai-iltana ”parlamentarismin rajaa hipoen”.

Arhinmäki arvosteli asiaa jo illan täysistunnossa, jonne hän kiirehti kotonaan pikavauhtia saatuaan tiedon asian käsittelystä. Moni muukin kansanedustaja oli jo ehtinyt lähteä. Arhinmäen mukaan aikaa lopullisen lakiesityksen läpikäymiseen ei juuri ollut. Sinänsä tiedossa kyllä oli, että vastaavantyyppinen rajoitus oli tulossa ja suuret linjat olivat tiedossa. Asiaa odotettiin eduskuntaan keskiviikkona.

Arhinmäki korostaa kannattavansa ravintolarajoituksia ja sinällään nopeaa etenemistä. Vaarana on kuitenkin isompaa kuvaa katsottaessa, että poikkeusoloissa ryhdytään julkisen paineen vuoksi viemään läpi toimia, joiden vaikutuksia ei ole tarkkaan punnittu.

”Vaikka tarvitaan toimia ja nopeita toimia, niin kiireessä ja hätäpäissään toimiminen ei ole aina paras tapa.”

Nopeasta poikkeustoimien käsittelyaikataulusta on huolissaan myös oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja ja entinen eduskunnan puhemies Paula Risikko.

”Kyllä näille vähän enemmän aikaa pitäisi olla. Minua murehdituttaa se, tuleeko kaikki vaikutukset arvioitua”, hän sanoo.

Risikkokin ihmettelee esimerkiksi ravintolalain äkillistä käsittelyyn tuomista tiistaina. Hän ei muista omalta liki kahdenkymmenen vuoden kansanedustajauraltaan toista lakia, jota olisi pyritty käsittelemään yhtä tiiviissä aikataulussa.

Risikko haluaa painottaa entisenä pandemian oloissa työskennelleenä sairaanhoitajana, että hän ymmärtää hyvin asian vakavuuden ja eduskuntatyön kiireellisyyden koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Ongelma on kuitenkin se, että vaikutusten arviointiin jää vain vähän aikaa eikä toimeenpanoon liittyvää ohjeistusta ehditä miettiä kunnolla.

”On aina kuitenkin niin, että kolikon kaikki puolet pitäisi voida katsoa.”

”Parlamentarismi tarkoittaa, että eduskunnan pitäisi saada riittävästi aikaa perehtyäkseen, koska eduskunta ne loppupeleissä päättää.”

Oman vaikeutensa työhön tuo Risikosta myös se, että eduskunta elää itsekin poikkeusoloissa koronaviruksen takia. Esimerkiksi etätyön tekemiseen kannustetaan eikä istuntosalissa tulisi istua kuin omaa puheenvuoroansa odottamassa.

”Toisaalta täällä pitäisi kuitenkin olla paneutumassa näihin asioihin, jotta niistä pystytään päättämään. Siinä on vähän sellainen ristiriita”, Risikko sanoo.

Myös Risikon puoluetoveri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, viittasi kiireaikatauluun tiistaina, kun ravintoloiden sulkemista käsiteltiin.

Anna-Kaisa Ikonen Kuva: Vesa Moilanen

”Tässä tehdään todella isoa päätöstä kaikkiaan. Nyt jouduttiin käymään keskustelu tavallista vajavaisempien tietojen valossa”, hän sanoo.

Normaalioloissa vastaavaa kiirettä käsittelyyn tuomisessa ei voisi Ikosesta hyväksyä. Koronaviruksen torjumiseksi tiivis tahti on hänestä silti paikallaan. Kokoomus kannattaa ravintoloiden rajoituksia.

Ikonen olisi silti toivonut, että kansanedustajilla olisi ollut enemmän aikaa perehtyä siihen, millä tavalla ravintoloiden sulkeminen tarkalleen nyt aiotaan toteuttaa ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi yrittäjien vakuutuskorvausten suhteen. Hän olisi toivonut myös, että jo samassa yhteydessä olisi kerrottu lisätoimista, joilla turvataan yrittäjien selviäminen kriisin yli.

Kaikkia kansanedustajia poikkeuksellinen kiireaikataulu ei toki huolestuta yhtä lailla.

Yleiskuva eduskunnassa on ylipäätään, että väliaikaisten rajoitusten hyvin nopeasta läpiviemisestä on laaja yksimielisyys.

Esimerkiksi suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että ravintolalain kiireellinen tuominen eduskuntaan sopi ryhmälle hyvin. Tärkeintä oli saada asia nopeasti eteenpäin.

Samalla haaste on hänestä silti käydä läpi, onko rajoitukset toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla.

”Kyllä tilanne vaatii tällaista nopeaa menettelyä.”