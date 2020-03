Liikkumista Uudenmaan maakunnan rajojen yli rajoitetaan perjantaista alkaen, jos eduskunta hyväksyy hallituksen tekemän päätöksen.

Hallitus kertoi keskiviikoiltana poikkeuksellisesta päätöksestä, jolla rajataan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaa liikkumisoikeutta. Syynä on pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä.

”Kyse on järeästä toimenpiteestä”, kuvasi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Päätös tarkoittaa, että Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella eivätkä muiden maakuntien asukkaat voi käydä Uudellamaalla. Vapaa-ajan matkustus kielletään kokonaan.

Poikkeuksia rajoitukseen ovat:

Työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi saa yhä ylittää rajan.

Jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Tavaraliikenteen kulkua ei estetä.

Liikkuminen on sallittua viranomaistoiminnassa tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Liikkumista ei rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema. Tällainen poikkeus voisi olla myös esimerkiksi lähisukulaisen sairastuminen ja välttämättömän hoivan tai avun antaminen hänelle.

Uudenmaan sisäistä liikkumista rajoitukset eivät koske.

Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta asti.

Liikkumisrajoitukset pohjautuvat valmiuslakiin, joka on koronakriisin takia otettu nyt ensi kertaa käyttöön rauhan aikana. Ennen uusien rajoitusten voimaan astumista eduskunta ja perustuslakivaliokunta arvioivat ne.

Vaikka rajoitukset eivät astu voimaan heti, esimerkiksi mökille siirtyminen veisi nyt tehon rajoituksista, sanoo Ohisalo. Hänen mukaansa on välttämätöntä, että kaikki pysyvät kotona ja välttävät lähikontakteja.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) perusteli rajoituksia sillä, että koronavirus on levinnyt Uudellamaalla muuta maata nopeammin.

Osa tartunnan saaneista on vähäoireisia ja oireettomia, joten he levittävät tietämättään virusta ympäristöönsä. Kiurun mukaan on välttämätöntä rajoittaa virustartunnan leviämistä Uudeltamaalta alueille, joissa virusta on vielä vähemmän.

”Riski tartunnan merkittävälle leviämiselle Uudeltamaalta tapahtuvan ei-välttämättömän matkustamisen kautta on suuri”, Kiuru sanoo.