Hallitus kertoi keskiviikkona, että liikkumista Uudenmaan maakunnan rajojen yli rajoitetaan perjantaista alkaen, jos eduskunta hyväksyy hallituksen tekemän päätöksen.

Tähän juttuun on koottu keskeisimpiä kysymyksiä liittyen Uudenmaan eristykseen.

Mitä hallitus päätti?

Hallitus päätti kieltää liikkumisen Uudeltamaalta ja sieltä pois ilman välttämätöntä syytä.

Rajoitus koskee sekä Uudeltamaalta lähteviä että Uudellemaalle saapuvia ja koko Uudenmaan aluetta. Päätös tarkoittaa, että Uudenmaan maakunnan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella, eivätkä muiden maakuntien asukkaat voi käydä Uudellamaalla.

Vapaa-ajan matkustus kielletään kokonaan.

Liikkumisrajoitukset pohjautuvat valmiuslakiin, joka on koronakriisin takia otettu nyt ensi kertaa käyttöön rauhan aikana. Ennen uusien rajoitusten voimaan astumista eduskunta ja perustuslakivaliokunta arvioivat ne.

Lakiteknisesti Uudenmaan eristäminen tehdään aktivoimalla valmiuslain 118. pykälä.

Mitä poikkeuksia rajoituksiin on?

Työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi saa yhä ylittää rajan.

Jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Tavaraliikenteen kulkua ei estetä.

Liikkuminen on sallittua viranomaistoiminnassa tai lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi.

Liikkumista ei rajoiteta, jos siihen on painava henkilökohtainen syy, kuten lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen tai lähiomaisen kuolema. Tällainen poikkeus voisi olla myös esimerkiksi lähisukulaisen sairastuminen ja välttämättömän hoivan tai avun antaminen hänelle.

Uudenmaan sisäistä liikkumista rajoitukset eivät koske.

Kuinka kauan rajoitukset ovat voimassa?

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona, että rajoitukset voisivat tulla voimaan perjantaina 27. maaliskuuta. Alustavasti Uudenmaan eristys kestäisi 19. huhtikuuta asti.

Uudenmaan eristys voi myös jatkua, mutta pidempään kuin kolmen viikon rajoitukseen ei tässä vaiheessa ollut edellytyksiä.

Jos eristys katsotaan välttämättömäksi myös kolmen viikon jälkeen, hallituksen on käsiteltävä asia uudelleen.

Kuka valvoo Uudenmaan rajaa?

Rajoitusten noudattamista valvoo poliisi. Selvitys matkan välttämättömyydestä tulee antaa poliisille joko suullisesti tai kirjallisesti.

Poliisi tulee todennäköisesti pyytämään virka-apua puolustusvoimilta. Puolustusvoimat voi auttaa poliisia liikenteenohjauksessa. Poliisivaltuuksia Puolustusvoimille ei tule.

Puolustusvoimien lisäksi virka-apua voidaan pyytää muun muassa Rajavartiolaitokselta, Tullilta sekä pelastuslaitokselta.

Millaisia rangaistuksia eristyksen rikkomisesta voi aiheutua?

Valmiuslaki mahdollistaa sakkorangaistukset niille, jotka eivät noudata rajoituksia.

Toimiiko joukkoliikenne?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoi keskiviikkoiltana, että bussi- ja junaliikenne ovat hiljentyneet ja tulevat todennäköisesti hiljentymään. Kaikkein välttämättömimmän liikenteen tulee onnistua joukkoliikenteelläkin, Harakka sanoi.

Hallituksen muistion mukaan markkinaehtoisesta joukkoliikenteestä päättää palveluntarjoaja. Siten myös markkinaehtoinen työmatkaliikenne voi loppua, jos se muuttuu kannattamattomaksi.

Viranomaisten hankkimassa joukkoliikenteessä on jo nyt vähennetty vuoroja. Palveluntarjoaja on voinut vähentää esimerkiksi 50 prosenttia bussivuoroista matkustajamäärän vähenemisen vuoksi.

Rautateillä henkilöliikenne pyritään pitämään käynnissä. VR on aiemmin päättänyt matkustajaliikenteen vähentämisestä noin 15 prosentilla. Hallituksen tavoitteena on ollut mahdollistaa välttämätön työmatka- ja asiointiliikenne, mikä tulee hallituksen mukaan pyrkiä turvaamaan myös mahdollisessa laajemmassa liikennöinnin vähentämisessä.

Tarvittaessa kuitenkin raideliikenne voidaan keskeyttää. Myös siinä tapauksessa lähiliikenteen jatkuvuus kriittisten alojen työssäkäynnin varmistamiseksi tulee varmistaa, muistiossa sanotaan.

Miksi juuri Uusimaa?

Hallituksen muistiossa kerrotaan, että tiedot vahvistetuista tartunnoista osoittavat, että Uudenmaan alueella epidemia on kehittynyt nopeammin kuin muualla Suomessa.

Alueen varmistettujen tartuntojen ilmaantuvuus on yli kaksinkertainen muuhun Suomeen verrattuna. Uudellamaalla tapauksia on 14 sataatuhatta asukasta kohden. Muualla Suomessa tapauksia on kuusi sataatuhatta kohden, hallituksen muistiossa kerrotaan.

75 prosenttia sairaalahoidossa olevista oli keskiviikkona Uudeltamaalta ja 82 prosenttia tehohoidossa olevista oli Uudeltamaalta. Uudellamaalla asuu 31 prosenttia (1,7 miljoonaa asukasta) koko Suomen väkiluvusta (5,5 miljoonaa).

Tällä hetkellä epidemia on hallituksen mukaan selvästi pidemmällä Uudellamaalla kuin muualla Suomessa. Uudellamaalla on useita eri puolilla sijaitsevia maakuntia, joissa on tartuntoja on ilmennyt verrattain paljon. Näitä ovat muistion mukaan Helsinki, Espoo, Kauniainen, Sipoo, Inkoo, Raasepori, Lohja ja Siuntio.

Hallituksen mukaan se on osoitus siitä, että epidemia on erittäin todennäköisesti levinnyt Uudellamaalla jo laajalle, ja tapauksia on piilevinä suuressa osassa muitakin alueen kuntia.

Päätöksessä sanotaan, että myös joissain suuremmissa kaupungeissa Uudenmaan ulkopuolella on enenevissä määrin tapauksia. Niiden arvioidaan kuitenkin liittyvän yksittäisten perheiden tai seurueiden matkustusperusteisiin altistumisiin.

Hallituksen mukaan lääketieteellisiä perusteita rajata valmiuslain 118 pykälän mukaisia toimia koko maakuntaa pienempää aluetta koskeviksi ei ole. Toisaalta hallituksen mukaan perusteita asettaa rajoituksia muiden kuin Uudenmaan osalta ei ainakaan toistaiseksi ole.

Miten päätöstä perustellaan?

Hallituksen tavoitteena on hillitä koronavirustartuntoja, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi Uudenmaan sulkeminen on hallituksen mukaan välttämätöntä.

Virus ei ole vielä levinnyt Suomessa kovin laajasti muualla kuin Uudellamaalla, ja tämän tilanteen säilyttämiseen Uudenmaan eristämisellä hallitus pyrkii.

”Nyt on kyse siitä, että haluamme välttyä siltä, että koko kansa sairastuu yhtä aikaa, koska silloin meidän kapasiteetti ei riitä”, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) keskiviikkoiltana tiedotustilaisuudessa.

Henriksson perusteli rajoituksia perusoikeuksilla. Vapaa liikkuminen on tärkeä oikeus, mutta oikeus elämään on vielä suurempi, hän määritteli.