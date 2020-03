Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että paluuta kotimaahan toivoo tai järjestelee tällä hetkellä muutama tuhat suomalaista.

”Pyrimme auttamaan matkailijoita. Niiden ulkosuomalaisten, jotka ovat asuneet pidempään ulkomailla, ei kannata lähteä paniikinomaisesti järjestämään paluuta. Heillä on varmasti parhaat olot siellä, missä ovat”, Haavisto sanoi.

Haavisto viittasi erityisesti niihin ulkomailla asuviin, joilla on oikeus kyseisen maan terveydenhuollon palveluihin.

Haaviston mukaan matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on noin 41­000, joista puolet on matkailijoita ja puolet ulkomailla asuvia. Espanjassa on yli 7­000 suomalaista, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa taas molemmissa yli 3­000. Haavisto kehottaa tekemään matkustusilmoituksen ensi tilassa, jotta ulkomailla olevien suomalaisten määrä voidaan kartoittaa tarkasti.

”Nyt on viimeinen hetki”, Haavisto sanoo.

Kaupalliset lennot ovat Haaviston mukaan edelleen ensisijainen keino palata kotimaahan. Hän sanoo, että Finnair lentää Suomeen vielä monista kohteista. Keskiviikkona ulkoministeriö varoitti, että kotiutuslentoja ei pidä nyt jäädä odottamaan, jos kotimatkan saa muutoin järjestettyä.

Suomi järjestää tuettuja lentoja ensisijaisesti niistä kohteista, joista on muuten hankala päästä kotiin.

”Tuemme yhtiötä, joka lennon tekee, vaikka lennot eivät täysiä olisikaan. Lentoyhtiöt joutuvat lentämään tyhjänä toiseen suuntaan, siksi tukea tarvitaan. Muistutan, että kotiutuslennot ovat maksullisia”, Haavisto sanoo.

Tuetut kotiutuslennot voi varata Finnairin varausjärjestelmän kautta, josta käyvät ilmi myös lennon hinnat. Esimerkiksi Kyprokselta järjestettävän kotiutuslennon hinta on 209 euroa. Ensimmäiset kotiutuslennot järjestetään perjantaina juuri Kyproksen Pafosista sekä Portugalin Funchalista ja Farosta.

Koronavirustilanteen vuoksi Suomeen ulkomailta palaavia on ohjeistettu pysymään karanteenia vastaavissa oloissa kaksi viikkoa. Moni on kuitenkin huomannut, että lennoilla tai lentokentällä ei ole asiasta selkeitä toimintaohjeita.

Haavisto korostaa, että lentokentän johdon on myös otettava vastuuta asiassa. Kotiutuslentojen aikana matkustajille annetaan ohjeet, miten toimia Suomeen tullessa.

”Kotiutuslentojen osalta on sovittu, että kentällä on terveydenhuoltohenkilökuntaa vastassa. Matkustajat saavat selkeät ohjeet karanteeneista, toivottavasti kuulutusten muodossa koneessa tai ainakin kirjallisesti”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan lentokentillä on ollut haasteita siinä, että ihmiset eivät pidä tarvittavaa turvaväliä. Hän korostaa turvavälin tärkeyttä tartuntojen estämisessä.

”Lentoaseman omat viranomaiset pitävät tästä myös huolta”, Haavisto sanoo.

”Tärkeintä on se, että asiat nyt ovat kunnossa. Lentoasemalla on varmasti johtaja, joka pystyy nämä kaikille annetut määräykset toteuttamaan.”

Haavisto luetteli ohjeet Suomeen palaaville tiedotustilaisuudessa:

Jokaisen Suomeen tulevan täytyy pysyä kaksi viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Lentokentältä ei pidä matkustaa majoituspaikkaan julkisilla kulkuvälineillä, vaan käyttää omaa autoa tai taksia.

Lentokentällä on vältettävä fyysistä lähikontaktia, muistettava kahden metrin turvaväli ja pidettävä mahdollisuuden mukaan kasvosuojainta.

Haavisto sanoo, että hallitus luottaa suomalaisiin siinä, että he toimivat viisaasti ja menevät itse karanteeniin, jotta tartunnoilta voidaan välttyä.

Haavisto totesi, että valtiolla on neljän miljoonan euron potti käytettävänä tuettuihin kotiutuslentoihin. Hän kannustaa myös muiden EU-maiden kansalaisia ja Baltian maiden asukkaita hyödyntämään näitä lentoja. Mitä täydempiä lennot ovat, sitä pienemmäksi valtion osuus kustannuksista jää.

Haavisto sanoo, että osa ulkomailla asuvista suomalaisista ei voi palata kotimaahan tehtäviensä vuoksi. Maailmalla on suomaisia esimerkiksi ulkomaankaupan ja logistiikan tehtävissä sekä suurlähetystöissä, joiden toimintaa jatketaan edelleen.

”Annamme heille kaiken tuen. On tärkeää, että pyörät pysyvät pyörimässä.”