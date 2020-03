Hallituksen piti saada suljettua kahvilat, ravintolat ja pubit lauantaina. Aikataulu kuitenkin petti, koska eduskunta vaati tarkennuksia lain kohdentamiseen Suomen eri alueille.

Suljetaanko ravintolat nyt siis vain joissakin maakunnissa ja toisissa ei? Millä alueilla pubit ja kahvilat saavat jatkaa ihmisten kestitsemistä ja millä eivät?

Toistaiseksi on vastattava niin kuin moneen muuhunkin koronaviruskysymykseen: tätä ei vielä tiedetä.

Lauantaina eduskunta hyväksynee hallituksen pikavauhtia laatiman lain, jonka perusteella ravintolat ja kahvilat Suomessa suljetaan asiakkailta. Jotta lakia voidaan ruveta soveltamaan eli ravintolat todella sulkea, pitää hallituksen laatia vielä lain kylkeen sen soveltamista ohjaava asetus. Näin on eduskunta vaatinut.

Eduskunnan lisävaatimus näkyy keltaisella alleviivaustussilla korostettuna eduskunnan talousvaliokunnan mietinnössä:

Ote talousvaliokunnan mietinnöstä.

Asetuksen laatimisen takia ravintoloiden sulkeminen siirtyy lauantailta ensi viikkoon.

Mutta mitä alueellinen rajaaminen käytännössä tarkoittaa?

Ainakin pitää määritellä, tarkoitetaanko alueilla vaikkapa kuntia vai maakuntia. Todennäköistä on, että asetuksessa päädyntään maakuntiin, koska jokaisen kunnan tilanteen syynääminen ei ole mielekästä etenkin kun tilanteet muuttuvat nopeasti. Toisissa maakunnissa tilanne on pahempi kuin toisissa.

Asetus on aina lakia täydentävä eli se toimii lain asettamissa rajoissa. Eli laajimmillaan voidaan sulkea kaikkien maakuntien ravintolat eli koko maan ruoka- ja juomapaikat, ja lievimmillään pitää suljettuna vain yhden maakunnan ravintolat.

Esimerkiksi liikkumisen kieltämisessä eristettiin vain yksi maakunta eli Uusimaa, josta hallitus haluaa katkaista kulkemisen muualle Suomeen.

HS:n tietojen mukaan ravintoloiden sulkemisessa pelkkä Uusimaa olisi kuitenkin liian suppea rajaus, sillä maan hallitus on korostanut kaikkien kontaktien vähentämistä ja ravintoloiden sulkemista koko maassa.

Pahin koronatartuntatilanne on Uudellamaalla, jossa on vajaat 70 prosenttia tartunnoista. Seuraavaksi eniten todettuja tartuntoja on Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Vähiten tartuntoja on puolestaan Kainuun, Itä-Savon, Ahvenanmaan, Pohjois-Karjalan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä.

Mutta mistä päästä lakia asetuksineen sitten ryhdytään toteuttamaan?

Suljetaanko ensin kaikkien maakuntien ravintolat ja aletaan sitten vapauttaa Kainuuta ja muita koronaepidemialta säästyneitä maakuntia?

Vai poimitaanko asetuksella Suomen kartalta pahimmat tautimaakunnat ja määrätään vain niiden ravintolat suljettaviksi?

Tämäkään ei vielä ole varmaa.

Hallituksen puolella voisi olla haluja sulkea ensin kaikkien maakuntien ravintolat, ja vapauttaa niitä sitten asetuksella sulusta portaittain. Näin siksi, että hallitus on korostanut päätöksen valtakunnallisuutta, tautitilanteen mahdollista nopeaa muuttumista ja kaikkien turhien kontaktien kitkemistä. Hallitus piti lakiesityksessään aluerajoja keinotekoisina, kun tauti voi nopeasti maakuntarajoista välittämättä.

Mutta tarkennusta valtakunnallisen täyssulkuun halusi nimenomaan eduskunta, joten sen tahdolla on väliä.

”Olennaista on, että rajoitusten tarpeellisuus perusteellaan aluekohtaisesti, epidemian tilanteen mukaan. Uusi säännös on merkittävä elinkeinonharjoittamisen rajoitus ja talousvaliokunta halusi korostaa sääntelyn oikeasuhtaisuuden välttämättömyyttä: rajoituksia tulee tehdä vain sellaisella alueella, joka on epidemian hillitsemisen kannalta tärkeää”, selventää valiokuntaneuvos Teija Miller eduskunnan talousvaliokunnasta.

Talousvaliokunnan mietinnössä puolestaan todetaan näin:

”Hyvin pitkälle menevien elinkeinovapauteen ja myös omaisuuden suojaan ja työllisyyden edistämisvelvollisuuteen puuttuvien toimenpiteiden ulottaminen koko maahan vaikuttaa välttämättömyysvaatimuksen näkökulmasta ongelmalliselta, jos koronavirus ei ole lainkaan ehtinyt epidemiavaiheeseen jollakin alueella.”

Laki ravintoloiden sulkemisesta kuului työministeri Tuula Haataisen (sd) vastuulle ja aluerajauksia määrittelevää asetusta valmistellaan nyt kiireellä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kuitenkin aluerajauksen pitää määritellä lääketieteellisin perustein eli esimerkiksi tiedoilla tartuntojen leviämisvauhdista tai -todennäköisyydestä.

”Tähän tarvitsemme apua sosiaali- ja terveysministeriöstä, eli siellä kollegoiden kanssa tiiviisti valmistelemme aluerajauksia”, kertoo hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Aikataulu asetuksen valmistumiselle on vielä auki, mutta joka tapauksessa on selvää, että vielä lauantaina ravintoloita ei lailla saada määrättyä kiinni vaan asia menee ensi viikolle.

Laki ravintoloiden sulkemisesta on työministeri Tuula Haataisen vastuulla. Kuva: Emmi Korhonen

Ruokaravintoloiden lisäksi kiinni menevät kahvilat ja pubit. Niihin ei saa enää ottaa asiakkaita sisään syömään tai juomaan. Sen sijaan keittiön saa pitää auki eli ruokaa saa edelleen myydä ravintolasta asiakkaan mukaan.

Myös henkilöstöravintolat saavat pitää auki. Ne on rajattu sulkemisten ulkopuolelle.

Ravintolat määrätään pysymään kiinni toukokuun loppuun asti.