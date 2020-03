Tänään on todennäköisesti nousemassa Uudenmaan ja muun Suomen välille raja, jonka yli pääsee vain välttämättömästä syystä. Tarkoituksena on hillitä koronavirustartuntoja, joita on ollut Uudellamaalla muuta maata enemmän.

Hallituksen keskiviikkoiltana ilmoittama historiallinen eristämispäätös tulee voimaan, jos eduskunta ehtii hyväksyä sen tänään.

Kun raja nousee, kaikki vapaa-ajan liikkuminen kielletään. Rajalle tulee myös poliisin sulkupisteitä.

Kaartin jääkärirykmentti valmistautui torstaina Santahaminassa virka-aputehtävään. Kuva: Samuli Haapala / Puolustusvoimat

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) arvioi uutistoimisto STT:lle torstaina, että valiokunta puristaa mietintönsä kasaan iltapäiväksi. Hän oli vakuuttunut, että liikkumisrajoitukset voivat tulla voimaan vielä tänään.

Perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen asia menee eduskunnan täysistuntoon, jossa se on ainoassa käsittelyssä.

Perustuslakivaliokunta aloittaa Uudenmaan eristämisen käsittelemisen kello 8.30. Kokouksessa kuullaan asiantuntijoita.

Uudenmaan eristäminen tehdään aktivoimalla valmiuslain 118. pykälä.

Kansalaisten liikkumisen rajoittaminen on syvälle perusoikeuksiin käyvä päätös. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) perusteli keskiviikkona liikkumisrajoituksiin turvautumista sillä, että vaikka liikkuminen on tärkeä oikeus, oikeus elämään on vielä suurempi.

Vielä ei ole tiedossa, mihin aikaan rajoitukset voisivat tulla voimaan.

Ojala-Niemelän mukaan voimaanastumisen tarkka ajankohta riippuu siitä, millä aikataululla mietintö saadaan valmiiksi ja saliin.

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä arvioi torstaina, että eduskunnan päätöksenteko menee ainakin myöhäiseen iltapäivään, sillä asia todennäköisesti herättää eduskunnassa keskustelua.

”Jos siinä menee tuntikausia, niin ei varmastikaan poliisi tuolla ulkona seiso valmiiksi odottamassa. Kun se tulee voimaan, he saavat siitä tiedon ja käynnistävät omat toimensa”, hän totesi STT:lle.

Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan, kertoi Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio torstaina. Aapion mukaan sulkupisteitä tulisi tällä tietoa 30–40 kappaletta.

