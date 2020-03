Lähiopetuksen keskeyttäminen on mullistanut opiskelun. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Koulujen luokkahuoneet pysyvät pääosin kiinni myös tähän mennessä sovitun aikarajan eli 13. huhtikuuta jälkeen.

HS:n tietojen mukaan hallitus päättää asiasta alkuviikosta, todennäköisesti maanantaina.

Yksi vaihtoehto on, että rajoituksia jatketaan kuukaudella. Toinen harkinnassa oleva vaihtoehto on toukokuun loppu, mutta niin, että kiellot poistetaan, mikäli se on mahdollista.

Hallitus päätti 16. maaliskuuta, että koulut siirtyvät pääosin etäopetukseen 13. huhtikuuhun saakka. Poikkeuksellisesti kuitenkin varhaiskasvatus sekä koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3. luokkien lähiopetus. Etäopetusta kuitenkin suositellaan kaikille.

Sama takaraja koskee toistaiseksi myös useita muita rajoituksia, kuten esimerkiksi rajojen ylittämistä koskevia kieltoja.

Perjantain tietojen mukaan tarkoitus on, että edelleen ihmisten kohtaamisia rajoitetaan, mutta uusia merkittäviä tiukennuksia ei tulisi muuta kuin ulkomailta saapuvien suhteen.

Joitakin tarkennuksia kieltoihin ja suosituksiin voi tulla, mutta päätöksiä vielä niistä ei ole, sillä hallitus odottaa vielä terveysviranomaisten arvioita, kuinka tehokkaita mitkäkin rajoitukset ovat olleet.

Todennäköisesti edelleen ainakin yli kymmenen henkilön tapaamiset olisivat kiellettyjä. Hallitus myös jatkaa suositusta välttämään kaikkia tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla.

Samoin jatkuisi yli 70-vuotiaita koskeva velvoite pysyä mahdollisimman tarkasti poissa kontakteista muiden kanssa. Tämä ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Myöskin vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä pysyisivät kiellettyinä.

Museot, teatterit ja kirjastot on tarkoitus pitää kiinni.