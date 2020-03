Suomi on elänyt kolmisen viikkoa poikkeusoloissa. Ne ovat näkyneet myös hallituksessa kipuiluna.

HS:n tietojen mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen yhtenäisyys on ollut kuitenkin varsin hyvä, kun ottaa huomioon, että aikaa on ollut vähän ja päätökset ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita ja mittasuhteiltaan valtavia.

”Tämä on selvästi sitonut hallitusta enemmän yhteen. Ei tässä ole paljon turpeen verotuista ehditty riidellä”, sanoo yksi hallituslähde.

HS:n useista lähteistä saamien tietojen mukaan on silti ainakin kolme asiaa, jotka ovat aiheuttaneet valtioneuvoston sisällä kipuilua ja kriittisiä kysymyksiä.

Kaksi ensimmäistä ovat kriisiin varautuminen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toiminta. Eniten on kuitenkin hiertänyt rajojen – etenkin lentoasemien kautta Suomeen saapuvien – lepsu valvonta.

Hallitus on koko kriisin ajan korostanut seuranneensa asiaa tarkkaan ja varautuneensa moniin vaihtoehtoihin. Kriisin seurannasta ja varautumisesta on vastannut pääministerin valtiosihteerin Mikko Koskisen (sd) johtama tilannekeskus.

Hallituksen sisällä muutamat ihmiset ovat HS:n tietojen mukaan kaipailleet edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd) aikaista valtiosihteeriä Raimo Luomaa. Hänellä oli kokemusta jo 1990-luvulta lähtien, ja hän on Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja.

”Tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, ettei tässä kukaan olisi mestari, vaikka olisi kuinka kokenut. Kaikki on täysin ainutlaatuista”, sanoo silti eräs hallituslähde.

Tilannekeskus on kokoontunut tammikuun lopusta lähtien Valtioneuvoston linnan maanalaisessa tilassa. Keskus koostuu ministeriöiden kansliapäälliköistä sekä valmiuspäälliköistä, jotka vastaavat turvallisuuskysymyksistä.

HS:n tietojen mukaan varautuminen eri vaihtoehtoihin ei todellisuudessa ole ollut niin syvällistä kuin on annettu ymmärtää.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), pääministeri Sanna Marin (sd), opetusministeri Li Andersson (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tiedotustilaisuudessa 20. maaliskuuta. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomessa on luultavimmin varauduttu materiaalisesti monin osin paremmin kuin useissa muissa maissa. Sen sijaan ministeriöissä ei ole riittävän kattavasti käyty etukäteen läpi, miten eri vaihtoehdot toteutetaan käytännössä.

Ministereille tuli muun muassa viime viikonloppuna täytenä yllätyksenä, ettei ravintoloita pysty sulkemaan nykyisellä lainsäädännöllä.

Korkea virkamies sanoo HS:lle, että on erikoista, miten tällaiseen ei ollut varauduttu tai ilmeisesti ainakaan kerrottu asiasta ministereille.

Muualla maailmassa ravintoloita on kuitenkin pantu kiinni ennen Suomea, sillä useissa maissa taudin eteneminen on pidemmällä. Lainsäädäntöä olisi siis voinut käydä läpi jo etukäteen.

Myös paljon mainostettu materiaalinen varautuminen on herättänyt huolta, kun Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot avattiin jo kuluneen viikon alkupuolella, vaikka sairaaloissa koronaviruspotilaita ei vielä ole kovinkaan paljon.

HS:n usean lähteen mukaan ristiveto on johtunut osin siitä, että nopeita laki- ja ohjemuutoksia ovat samaan aikaan valmistelleet useat ministeriöt eikä koordinointi ole ollut kovassa vauhdissa helppoa.

Virkamieskoneiston valmistelemia päätöksiä tehdään tilanteessa, jollaista ei ole koettu koskaan aikaisemmin. Hallituslähteen mukaan mukana on lisäksi paljon ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet muutenkaan kovissa paikoissa – puhumattakaan poikkeusoloista.

”Hallitus ja virkamiehet tekevät nyt töitä 16 tuntia päivässä, joten kyllä siinä tunteetkin tulevat esille”, sanoo hallituslähde. Hallituksen ydinlinjauksia tehdään hyvin pienessä piirissä, johon kuuluvat hallituspuolueiden puheenjohtajat ja korkeimmat virkamiehet.

Monissa muissa maissa päätöksien tekeminen on ollut helpompaa siksi, että lainsäädäntö antaa hallituksille vapaammat kädet päättää kansalaisten oikeuksia rajoittavista toimista.

Esimerkiksi Espanja ja Britannia ovat eläneet jo vuosikymmeniä sisäisessä terroriuhassa. Sen varjolla hallituksille on luotu monia valmiuksia.

”Suomessa korostetaan avointa yhteiskuntaa ja kansalaisoikeuksia. Sen vastapuoli on, ettei hallitus voi tehdä mitä tahansa nopeasti”, sanoo virkamies.

Myöskään varsin uusi valmiuslaki ei ole aivan helposti taipunut koronaviruksen kaltaiseen tilanteeseen. HS:n lähteiden mukaan viime kevään hallitusneuvotteluissa oli esillä valmiuslain muuttaminen, jotta se soveltuisi nykyistä joustavammin eri tilanteisiin. Asiaa ei kuitenkaan sisällytetty hallitusohjelmaan.

Pääministeri Sanna Marin puhui tiedotusvälineille Säätytalolla tiistaiaamuna. Koolla olivat kaikki eduskuntapuolueet keskustelemassa Uudenmaan mahdollisesta eristämisestä. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Hallituksen kokouksissa on esitetty paljon kriittisiä kysymyksiä. HS:n lähteiden mukaan tämä ei ole johtunut niinkään riitelystä kuin siitä, että eri ministeriöillä on eri rooli.

Esimerkiksi oikeusministerinä Anna-Maja Henrikssonin (r) tehtävä on olla tarkkana siitä, ettei ainakaan perusoikeuksiin kosketa kevyin perustein.

Liikenneministeriö taas näkee tilanteessa eri puolet kuin sosiaali- ja terveysministeriö tai työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministeriöiden välinen kyräily ja yhteistyön puutteet ovat vanha ongelma. Nyt ministeriöiden yhteistyöhalua kuvaillaan poikkeuksellisen hyväksi, mutta työ ei ole edennyt täysin ilman toisten syyttelyä.

Kaksi lähdettä kertoo, että erityisesti pääministeri Marinilta tulee tiukkasävyisiä pyyntöjä ja komentoja.

”Pääministeriltä on jyrinää kuultu”, sanoo eräs hallituslähde.

Se, että ehdotetut lait eivät ole menneet eduskunnassa kerralla läpi, ei ole ollut kunniaksi työ- ja elinkeinoministeriölle eikä opetusministeriölle.

Ravintoloiden ja koulujen sulkemisen yksityiskohtiin jäi ongelmia, joita jouduttiin korjaamaan eduskunnassa. Niin käy normaalioloissakin, mutta nyt tilanteen kiireellisyys ei olisi sallinut ylimääräisiä kierroksia.

Hallitus teki ensimmäiset tiukat linjaukset 16. maaliskuuta. Silloin päätettiin muun muassa sulkea koulut ja rajata kokoontumiset kymmeneen henkeen. Ainakin osa hallituksen avustajakunnasta arveli, että päätös ei oikeastaan perustunut THL:n suosituksiin vaan hallitus katsoi, etteivät suositukset enää riitä.

Hallituksessa oli pelko, ettei määräyksiin lopulta uskota, jos kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Toisaalta hallitus on halunnut edetä niin, että kansalaiset ovat olleet valmiita ottamaan vastaan uudet rajoitukset.

Vahvimmin toisten syyttely on näkynyt lentoasemien ohjeistuksen puutteissa.

”Finavia on ollut oikeastaan ainoa asia, jossa on ollut enemmän hankausta”, sanoo hallituslähde.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle ulkomailta saapuneet ovat voineet pitkään mennä ilman sen suurempia varoituksia kauppaan tai julkisiin kulkuneuvoihin.

Ministeriöissä on manailtu, miksi toinen ministeriö ei ole toiminut. Lentoasemien valvonta ja varoitukset eivät ole olleet oikein kenenkään hallussa, sanoo kaksi hallituslähdettä.

Yksi hallituslähde puhuu suoraan sähläyksestä sekä ihmettelee toimintaa lentoasemilla ja ulkoministeriössä.

”Yksitoista lentokonetta Málagasta yhtenä viikonloppuna – kenelle tulee niin hullu idea? Emmekö me olleet sopineet, että pannaan rajat kiinni? Sehän on tartuntatautien rajaamisen idea, että rajojen yli ei voi saapua epidemiamaista.”

Kotiutuslennot eivät ole vieläkään päättyneet, ja hallitus myönsi niihin viime viikolla neljän miljoonan euron tuen. Sama lähde lisää, ettei suomalaisia tietenkään voi kieltää palaamasta kotimaahansa. Hänen mukaansa on silti eri asia, että tietoisesti haetaan ihmisiä Suomeen mutta ei huolehdita lentoasemalla jatkotoimista.

”Täällä ei silloin riitä kantokyky.”

Osa syyttää THL:ää hidastelusta ohjeiden antamisessa.

”Heitä on joutunut patistelemaan. Siellä ollaan pikkutarkkoja, mutta onhan THL myös järkyttävän ylikuormitettu”, sanoo eräs ministeri.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana THL:n määrärahoja supistettiin merkittävästi ja laitokselta irtisanottiin 94 työntekijää. Kaikkiaan säästöt johtivat 200 työntekijän vähenemiseen muun muassa eläkeratkaisuin.

Lentoasemien toiminnasta vastaava Finavia on toisaalta korostanut olevansa liikeyritys eikä viranomainen ja odotelleensa käskyjä. HS:n tietojen mukaan lentoasemien tilanteesta vastaa kaikkiaan seitsemän ministeriötä.

Ministerit vierittävät vastuuta alaspäin:

”Lähtökohtaisesti viranomaiset eivät ole pystyneet sopimaan asiaa keskenään. Ei ministeri voi miettiä koko ajan, onko jokin asia varmasti hoidettu, vaan viranomaisten pitää toimia niin kuin on yhdessä linjattu.”

Kritiikkiä on herättänyt myös se, miksi THL:n tilannekuva oli aluksi varsin lievä mutta on synkistynyt jatkuvasti. Näin on tosin tapahtunut kaikkialla Euroopassa.

Suomessa ajateltiin pitkälle helmikuuhun, että tauti tulee Suomeen Kiinasta lentoasemien kautta. Helmikuun lopussa kävi ilmi, että tauti leviääkin Suomeen etenkin Italian kautta. Tosin Italian tilanne paheni niin nopeasti, että asia tuli ilmeisesti yllätyksenä kaikkialla.

THL:n tilannekuva synkkeni olennaisesti viime viikonloppuna eli 21.–22. maaliskuuta. Laitoksella oli laskettu, mitä valmiuslain ensimmäisen vaiheen käyttöönotto edellisviikolla merkitsisi Suomen tautitilanteen kannalta. Tuolloin muun muassa suljettiin kouluja ja rajoitettiin julkiset kokoontumiset kymmeneen henkeen.

Näiden vaikutusten arviointiin yhdistettiin tuoreimpia tietoja muista maista.

Italian tietojen perusteella Suomessa kovennettiin arviota siitä, mikä on koronaviruksen tartuttavuusluku eli arvio siitä, kuinka monta ihmistä tartunnan saanut tartuttaa itse.

Lisäksi arviot tehohoidon tarpeesta menivät uusiksi, koska keskeiseksi nousi tehohoidon sitovuus eli se aika, jonka koronaviruspotilas joutuu olemaan teho-osastolla. Arvio muuttui kahdeksasta päivästä kahteen kolmeen viikkoon.

Kolmas johtopäätös oli, että maakuntien kantokyky ei kestä, jos koronavirus siirtyy muualle maahan yhtä rajuna kuin se on alkanut Uudellamaalla.

Tämä kaikki muutti THL:n näkemyksiä. Uudet arviot kerrottiin hallituksen vastuuministereille sunnuntaina 22. maaliskuuta. He kokoontuivat illalla Säätytalossa, ja Uudenmaan eristämistä alettiin valmistella toden teolla. Pääministeri Marin viittasi siihen jo viikonloppuna julkaistuissa haastatteluissa.

Uusimaa piti panna kiinni, jotta koronavirus ei leviäisi muualla yhtä nopeasti kuin Uudellamaalla tai ei ainakaan samaan aikaan. Se kuormittaisi terveydenhoitojärjestelmää liikaa.

Yksi kauhukuvista oli Lappi, jossa tehohoidon paikkoja on tavallisesti alle kymmenen.

”Ei meillä ole mitään mahdollisuutta sellaiseen, että uusmaalaiset menevät sinne hiihtelemään”, sanoo hallituslähde.

Näistä lähtökohdista alkoi rakentua se, mitä valmiuslaissa vaaditaan: perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten on oltava välttämättömiä. Mikään lievempi syy ei riitä.