Koronaviruspandemian takia Suomeen on julistettu poikkeusolot väestön suojelemiseksi.

Poikkeusolot ovat ajankohta, jolloin koetellaan toden teolla oikeusvaltion toimivuutta. Silloinkin eduskunta voi rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksia vain sen verran kuin se on välttämätöntä jonkin tavoitteen saavuttamiseksi.

Perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisessa yksityiskohdat ja muotoseikat ovat hyvin tärkeitä. Niiden merkitys korostuu poikkeusoloissa, jolloin perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa paljon enemmän kuin normaalioloissa.

Tällä viikolla valtioneuvosto kompuroi pahoin niputtamalla liikkumisrajoituksen käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetuksen yhteen.

Valtioneuvoston toheloinnin takia eduskunnassa piti järjestää perjantaina ylimääräisiä täysistuntoja.

Asetusten niputtaminen oli merkittävä virhe, koska perustuslakivaliokunta neuvoi viime viikolla valtioneuvostoa liki kädestä pitäen, että valmiuslain säännösten käyttöönottoasetus ja soveltamisasetus pitää antaa erikseen.

”Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että valmiuslain 6 §:n 4 momentin mukaan valmiuslain toimivaltuussäännöksiä voidaan alkaa soveltaa vasta, kun eduskunta on päättänyt, että käyttöönottoasetus saa jäädä voimaan. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan on perusteltua katsoa toimivaltuussäännösten soveltamisen sisältävän myös asetusten antamisen toimivaltuussäännösten nojalla. Siten valmiuslain soveltamista koskevat asetukset tulisi antaa vasta, kun eduskunta on tehnyt 6 §:n 3 momentin mukaisen päätöksen käyttöönottoasetuksen voimassaolosta.”

Hieman yksinkertaisemmin yllä oleva tarkoittaa, että ensiksi eduskunta päättää saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan ja onko se voimassa säädetyn ajan vai sitä lyhyemmän ajan.

Vasta sen jälkeen valtioneuvosto voi päättää, miten se aikoo asetuksen antamia valtuuksia soveltaa. Tämän jälkeen eduskunnalla on vielä mahdollisuus kumota kokonaan tai osittain myös soveltamisasetus.

Myöhään perjantaina valmistuneessa mietinnössään perustuslakivaliokunta arvostelee valtioneuvostoa poikkeuksellisen ankarasti.

”Valtioneuvoston 25.3.2020 hyväksytyn asetuksen antamisessa omaksuma menettelytapa on perustuslakivaliokunnan tuoreiden kannanottojen vastainen, minkä lisäksi se on valmiuslain systematiikan kannalta oikeudellisesti virheellinen. Valiokunta kiinnittää valtioneuvoston erittäin vakavaa huomiota asiaan.”

Eivätkä perustuslakivaliokunnan moitteet valtioneuvostolle lopu siihen.

Mietinnön viimeisessä kappaleessa perustuslakivaliokunta korostaa myös eduskunnan tiedonsaantioikeuksien merkitystä ja valiokunnan tarvetta saada kaikki asian käsittelyssä merkityksellinen tieto.

Valiokunta joutui erikseen käyttämään perustuslain takaamia eduskunnan tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaista selvitystä, jonka valtioneuvoston olisi pitänyt toimittaa oma-aloitteisesti.

”Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on syytä kiinnittää asiaan erityistä huomiota.”

Lainvalmistelun ongelmista on Suomessa keskusteltu jo vuosia.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana ongelmat lainvalmistelussa kärjistyivät, mutta ne vaikuttavat edelleen jatkuvan.

Herää kysymys, miksi valtioneuvostossa ei tällä viikolla ymmärretty tai haluttu ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan liki kädestä pitäen antamia ohjeita.

Toinen keskeinen kysymys on, miksi oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei havainnut valtioneuvoston asetuksessa niitä ”oikeudellisia virheitä”, joihin perustuslakivaliokunta kiinnitti perjantaina huomiota.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta.

Nykyistä valmiuslakia ei ole sovellettu koskaan aikaisemmin. Siksi on ymmärrettävää, että virkamiehet ja oikeuskansleri ovat erittäin vaativan tehtävän äärellä.

Toisaalta valmiuslain säännösten käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset olisi voitu kirjoittaa kaiken varalta liki valmiiksi jo helmikuussa ja panna ne kassakaappiin. Sieltä niitä olisi voitu ottaa esille sitä mukaa kuin tarve vaatii.

Jos poikkeusoloissa halutaan estää vastaava kompurointi kuin perjantaina, yksi keino löytyy perustuslain 111 §:stä. Sen mukaan eduskunnan oikeusasiamiehellä on oikeus olla läsnä valtioneuvoston istunnoissa.

Kaksi silmäparia näkee usein paremmin kuin yksi silmäpari. Etenkin silloin, jos toinen silmäpareista on ollut jo neuvomassa poikkeusolojen asetusten kirjoittajia.

Perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisessa jokaisen yksityiskohdan ja muotoseikan on oltava oikein.