Hallituksella on suuria vaikeuksia saada ravintoloiden sulkemista voimaan vielä tänään.

Eduskunta hyväksyi lain ravintoloiden sulkemisesta ylimääräisessä istunnossaan lauantaina. Tasavallan presidentti päättää lain hyväksymisestä tänään maanantaina presidentin esittelyssä.

Sen jälkeen hallitus antaa asetuksen, jossa se täsmentää, miten ravintolat menevät kiinni alueellisesti. Tämän asetuksen suhteen on vielä suurta epävarmuutta, saadaanko se voimaan jo tänään vai vasta myöhemmin tällä viikolla.

Hallitus olisi halunnut lain voimaan jo viime viikonlopuksi koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Aikataulu petti, koska eduskunta halusi täsmennyksiä siihen, miten laki kohdennetaan eri alueille.

Monet ravintolat olivat viikonloppuna yhä auki.

Hallitus neuvottelee asetuksesta tänään iltapäivällä. Pyrkimys on tehdä kaikki kerralla niin tarkasti kuin mahdollista ilman korjauskierroksia.

Hallituksella on asetuksessa kaksi vaihtoehtoa: sulkea ravintolat kerralla koko maasta, tai saattaa sulkemiset voimaan alueittain koronavirustilanteen mukaan.

Perustuslain näkökulmasta kaikkien ravintoloiden sulkeminen koko maasta kerralla on haastavaa. Maakuntien tilanne koronavirustartuntojen suhteen on hyvin erilainen: virus keskittyy Uudellemaalle, ja esimerkiksi Kainuussa laboratoriotesteissä varmennettuja tartuntoja on vielä vähän.

Kerralla sulkemiseen voi liittyä se, että ravintoloiden sulkemisia aletaan purkaa asteittain alueellisesti, jos ja kun koronavirustilanne helpottaa.

Perustuslain näkökulmasta hallituksella on oltava erittäin hyvät perustelut myös sille, jos se asettaa elinkeinonharjoittajat erilaiseen asemaan maantieteellisen sijainnin mukaan.

Asetuksen kirjoittamiseen tuo omat haasteensa myös se, että tietoa koronaviruksesta ei ole vielä riittävästi, ja laki- ja asetustekstien pitäisi perustua faktoihin eikä arveluihin.

Hallituksen antama asetus menee eduskunnan käsittelyyn jälkikäteistarkastukseen. Hallituksen piiristä kerrotaan, että sellaista tilannetta ei saa tulla, että ravintolat laitettaisiin nyt hallituksen määräyksellä heti kiinni, ja sitten tämä määräys ei menisikään läpi eduskunnan jälkitarkastuksessa.

Auki on yhä se, voiko asetus olla voimassa ennen kuin se on jälkitarkastettu.

Lähtökohtaisesti hallituksen tahtona on, että ravintolat ovat kiinni asiakkailta 31. toukokuuta asti. Ravintolat, kahvilat ja pubit sulkeutuvat ruokailulta ja oleskelulta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Työpaikkaruokalat saavat olla jatkossakin auki, ja ravintolat saavat myydä edelleen ruokaa mukaan otettavaksi.

Hallitus pitää ylimääräisen istunnon tänään maanantaina kello 13.

Istunnon jälkeen seuraa tasavallan presidentin Sauli Niinistön esittely, jonka jälkeen järjestetään hallituksen neuvottelu kello 14.15 alkaen.

Neuvottelun päätyttyä hallitus järjestää tiedotustilaisuuden, jonka tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin.