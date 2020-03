Hallitus päättää tänään neuvottelussaan, mitä se tekee ensimmäisessä vaiheessa päätetyille rajoituksille, joilla koronavirustartuntoja yritetään rajoittaa.

Hallitus päätti 16. maaliskuuta useista rajoituksista, jotka ovat voimassa toiseen pääsiäispäivään eli maanantaihin 13.4. asti.

Todennäköistä on, että esimerkiksi koulujen sulkemista jatketaan.

HS:n aiempien tietojen mukaan yksi vaihtoehto on, että rajoituksia jatketaan kuukaudella. Toinen harkinnassa oleva vaihtoehto on toukokuun loppu, mutta niin, että kiellot poistetaan, mikäli se on mahdollista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ennakoi viime torstaina eduskunnassa, että rajoituksiin liittyviä käyttöönottoasetuksia pidennetään hyvin todennäköisesti. Asetusten pidennys on tuotava eduskunnalle kaksi viikkoa ennen niiden voimassaolon päättymistä, joten siksi ne ovat hallituksen käsittelyssä jo tänään maanantaina.

”Näistä aikaisemmin eduskuntaan tuoduista käyttöönottoasetuksista, jotka ovat voimassa 13.4. saakka, voin sanoa sen ja olen aikaisemmin jo sanonut, että näitä joudutaan todennäköisesti pidentämään”, Marin sanoi täysistunnossa.

Hallitus päätti maaliskuun puolivälissä, että koulut siirtyvät pääosin etäopetukseen 13. huhtikuuhun saakka.

Poikkeuksia ovat varhaiskasvatus sekä koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3. luokkien lähiopetus. Etäopetusta kuitenkin suositeltiin kaikille, ja moni perhe noudatti suositusta myös pienimpien koululaisten osalta.

Tuolloin kerrottiin pitkä lista muitakin rajoitustoimia.

Hallitus päätti muun muassa rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositteli välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Hallitus sulki rajat matkustaja- ja henkilöliikenteen osalta lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta.

Hallitus myös antoi toimintaohjeen, jonka mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ohje ei koske kansanedustajia, valtiojohtoa ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Vierailut kiellettiin vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä ja ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

Lisäksi suljettiin valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.

Ilmeisesti uusia merkittäviä tiukennuksia ei tästä hallituksen neuvottelusta ole tulossa.

Joitakin tarkennuksia kieltoihin ja suosituksiin voi tulla, mutta päätöksiä vielä niistä ei ole. Hallitus odottaa vielä terveysviranomaisten arvioita siitä, miten hyvin tähänastiset rajoitukset ovat tehonneet.

Maaliskuun 16. päivän jälkeen on tullut kaksi merkittävää rajoitusta lisää: Uusimaa on eristetty muusta Suomesta, ja ravintolat aiotaan sulkea muuten kuin noutoruuan hakemisen osalta.

Uudellemaalle tulevan ja sieltä lähtevän liikenteen rajoitukset ovat voimassa 19.4. asti. Ravintoloiden olisi tarkoitus olla kiinni 31. toukokuuta asti.