Nyt Unkari ylitti rajan, oli monen suomalaispoliitikon tulkinta Unkarin pääministerin Viktor Orbánin uusista valtaoikeuksista. Orbán sai parlamentin tuen ehdotukselleen, jossa poikkeuslakeja jatketaan ennalta määräämättömällä ajalla.

Uuden lain mukaan poikkeusvaltaa ei tarvitse hyväksyttää uudelleen parlamentissa, vaalit keskeytetään, karanteenin rikkojia ja epidemiasta vääriä tietoja levittäviä uhataan useiden vuosien vankeustuomioilla.

Viktor Orbán Unkarin parlamentin istunnossa maanantaina. Kuva: Zoltan Mathe / Reuters

Orbánin hallinnon vallan lisääminen kirvoitti useita huolestuneita kommentteja Suomessa ja ulkomailla.

”Olemme lähestymässä tilannetta, jossa EU:n on harkittava Unkarin erottamista jäsenyydestä, jolleivat muut keinot demokratian ja oikeusvaltion palauttamisesta sitä ennen tepsi”, vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö tviittasi tiistaina.

Sosiaalidemokraattien europarlamentaarikon Miapetra Kumpula-Natrin mukaan pelko on, etteivät Orbánin toimet rajoitu korona-aikaan.

”On raja, jota ei voi ylittää. Olen huolissani”, hän sanoo.

Saksan kristillisdemokraattien liittokansleriehdokas Norbert Röttgenin mukaan Orbánin poikkeuslaki eliminoi opposition. ”Teko rikkoo perusperiaatteita tavalla, jota EU ei voi hyväksyä”, Röttgen kommentoi tviitissään.

Unkari on ollut jo pitkään Euroopan unionin tarkkailuluokalla useiden oikeusvaltioperiaatteita rikkovien käytäntöjen takia. Pääministeri Orbán on venyttänyt muiden jäsenmaiden kärsivällisyyttä nostamalla EU:n yleiseksi syntipukiksi ja haraamalla vastaan muun muassa yhteisessä maahanmuuttopolitiikassa.

Unkari päätyi EU:n rangaistusmenettelyyn sen jälkeen kun EU-parlamentti äänesti ensimmäistä kertaa niin kutsutun artikla 7:n käynnistämisestä. Menettely alkoi viime syyskuussa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.

Parlamentti nosti esiin äänestyksessään huolensa muun muassa Unkarin perustuslaillisen ja vaalijärjestelmän toimivuudesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, sananvapaudesta, akateemisesta vapaudesta sekä vähemmistöjen, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeuksista.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) johti Unkarin kuulemisia viime syksynä, ja on seurannut tuoreita tapahtumia huolestuneena.

”Toki EU:n perusoikeuksista tunnustetaan jäsenmaiden oikeus suojata kansallista turvallisuutta ja terveyttä, mutta niiden pitää olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään”, hän muistuttaa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Kuva: Yves Herman / Reuters

Tuppuraisen mukaan EU:n ja Suomen on pidettävä huolta siitä, että kriisinkin jälkeen jäljellä on vahva oikeusvaltio.

”Vaikka Unkari on ollut eniten esillä, tilanne on herkkä koko unionin kannalta. Emme voi ummistaa silmiämme ongelmilta missään muissakaan maissa”, Tuppurainen sanoo.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi tiistaina, että EU kiinnittää erityistä huomioita siihen, mitä jäsenmaissa päätetään koronakriisin varjolla.

Von der Leyen sanoi ymmärtävänsä monien maiden poikkeustoimia, jotka mahdollistavat kansalaisten terveyden suojaamisen nopeasti.

”Kaikkien hätätoimien on rajauduttava vain siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Ne eivät saa jatkua ikuisesti”, von der Leyen muistutti.

Orbánin Fidesz-puolue on ollut tulilinjalla myös omiensa keskuudessa keskustaoikeiston EPP-puolueryhmässä. Puolue on jäädytetty, mutta erottamisesta ei ole päästy yksimielisyyteen. EPP:hen kuuluva kokoomus on ajanut aktiivisesti Fideszin erottamista, mutta laihoin tuloksin.

Unkarin poikkeuslakipäätöksen jälkeen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aikoo ajaa erottamista entistä päättäväisemmin.

”EPP:ssä pitäisi herätä ja heittää Fidesz pihalle”, Orpo sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Orpo kertoo olleensa tällä viikolla jo aktiivisesti yhteydessä Ruotsiin ja muihin kollegoihin, jotka ovat olleet Fideszin erottamisen kannalla. Miksi kokoomus ei itse lähde puolueryhmittymästä, jonka yhtä jäsentä ei saada kuriin?

”Tätä kysytään usein. Olemme olleet kolme sukupolvea perheessä, johon nyt yksi on tullut riehumaan. Emme ole lähdössä, vaan Fidesz saa lähteä.”

Orpo vaatii Suomen hallitukselta, muilta jäsenmailta ja Euroopan eri instituutioilta tiukempia linjauksia.

”On hankalaa, että jos näin räikeästi toimii EU:n arvoja ja periaatteita ja demokratiaa vastaan eikä siitä tule seuraamuksia”, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ”se päivä meni jo, että Orbán voisi palata EPP:n jäseneksi”.

”Toiveeni ei ole korkealla, että Orbán nyt peruisi toimensa, mutta toki jokaiselle pitää antaa tilaisuus.”

Euroopan unionin vahvin rangaistuskeino on artikla seitsemän, jonka perusteella jäsenmaalta voidaan evätä äänioikeus unionin päätöksiin. Rangaistuksia tuskin nähdään, sillä menettely vaatii jäsenmaiden yksimielisen tuen, ja tähän mennessä Unkari ja Puola ovat tukeneet toisiaan.

Ensi syksynä EU käy oikeusvaltiodialogin, jossa Tuppuraisen mukaan on mahdollista tarkastella poikkeusoloissa syntyneitä päätöksiä. Tuppurainen on myös toiveikas, että kriisiaika antaisi uutta puhtia EU:n budjetin oikeusvaltiokirjaukselle.

Budjettirahoja jäädytettäisiin tai evättäisiin, jos jäsenmaan oikeusvaltiorikkomukset kohdistuivat EU-rahojen käyttöön. Suomi ajoi kirjausta puheenjohtajuuskaudellaan, mutta se on sittemmin vesittynyt uusissa budjettiehdotuksissa. Tulevien seitsemän vuoden budjetista neuvotteleminen on edelleen kesken.

”Luulen, että nyt nähdyt tapahtumat tuovat painetta ja että rahoitusväline saadaan sovittua. Enemmistö maista on sen takana”, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan katse pitää siirtää jo nyt siihen EU:hun, jonka halutaan kriisistä selviävän.

”Herääkö EU koronakriisin jälkeen autoritaariseen todellisuuteen vai olemmeko edelleen siinä EU:ssa, jossa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja ihmis- ja perusoikeuksia.”