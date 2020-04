Hallitus aikoo vahvistaa koronakriisin johtamista. Jo olemassaolevaa koordinaatioryhmää laajennetaan ja valtioneuvoston kanslian organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa vahvistetaan.

Valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus, jotta poikkihallinnollinen valmistelu pystytään käynnistämään nopeasti. Keskus tuottaa myös analyysitietoa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi näistä muutoksista hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, joka on parhaillaan käynnissä.

HS näyttää tilaisuuden suorana.

Lisäksi Marinin mukaan hallitus perustaa kriisistä ulos -ryhmän. Se nimetään lähiaikoina, ja siihen on tarkoitus valjastaa laajasti yhteiskunnan toimijoita myös muualta kuin valtionhallinnosta.

Hallitus perusti helmikuun lopulla koronavirustoimia koordinoimaan pääministerin valtiosihteerin Mikko Koskisen johtaman Covid-19-ryhmän. Ryhmä on kokoontunut harvakseltaan. Koskinen on vetänyt sen lisäksi kansliapäälliköistä koostuvaa ryhmää, joka on ollut koolla useammin.

Tiedotustilaisuudessa on myös esillä, miten Suomi hankkii suojavarusteita koronaviruksen varalta, miten testauskapasiteettia kasvatetaan ja millaisia ohjeita tulee hengityssuojainten käyttöön.

Suojavarusteista ja testaamisesta kertovat niistä vastaavat ministerit, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä THL:n johtaja Mika Salminen.

Poikkeusolojen johtaminen on ollut erityisen kiinnostuksen kohde siksi, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ehdottanut hallitukselle erillisen kriisiryhmän eli ”nyrkin” perustamista.

Sanna Marin torjui ehdotuksen: erillistä nykyisen hallinnon ulkopuolista kriisijohtoryhmää ei perusteta. Sen sijaan hallitus aikoo vahvistaa nykyistä johtamismallia. Lisäksi tarkoituksena on perustaa kriisistä ulos -ryhmä, joka miettii koronaviruksen jälkeistä Suomea eräänlaisen jälleenrakennuksen näkökulmasta.

Koronaviruksen testaamisessa hallitus on nyt painottanut aiempaa voimakkaammin, että testejä lisätään nykyiseltä tasolta. Marin korosti hallituksen maanantaisessa tiedotustilaisuudessa, että etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on testattava aina, jos on pienikin epäily sairastumisesta.

Hallituksen ministereille on tullut paljon yhteydenottoja henkilökunnalta, joissa on kerrottu testeihin pääsyn vaikeudesta jopa silloin, kun on ollut selviä oireita.

Testauskapasiteettia nostetaan nyt koko ajan, mutta hallitus ei ole selkeästi viestinyt, mikä Suomen strategia testeissä on. Miten laajoja virustestauksia on tarkoitus tehdä, ja millä periaatteilla Suomi aikoo selvittää väestön immuniteettia?

Moni sairastaa koronaviruksen oireettomana. Mahdollinen immuniteetti selviää vasta-ainetesteillä, joita ollaan nyt aloittamassa koronavirustestauksen rinnalla.