Kun Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen torstaina sanoi ääneen sanan Unkari, kuului äänetön kohahdus virtuaalisen pressitilaisuuden katsojajoukossa. Nyt se sanoi sen ääneen.

Kun Suomi ja 13 muuta EU-maata vetosivat myöhään keskiviikkona poikkeustoimien oikeanlaisen käytön ja demokratian puolesta, lausunnossa ei mainittu Unkaria.

Von der Leyen joutui täydentämään sanomisiaan. Vielä keskiviikkona hän julkisti kannanoton, jossa hän vaati, ettei poikkeustoimien varjolla pidä ottaa käyttöön EU:n perusarvojen ja demokratian vastaisia toimia.

”Olen erityisesti huolissani Unkarista”, von der Leyen lisäsi torstaina.

Unkari-lisäystä oli odotettu, sillä aiemmat kommentit tuntuivat laimeilta. Unkarin pääministeri Viktor Orbán veti maanantaina läpi poikkeustilaäänestyksen, jossa hän käytännössä sementoi valta-asemansa ja eliminoi opposition. Eri katsantokantojen mukaan Unkari joko luisui kohti diktatuuria tai viimeisteli sen.

Unkarilaisia uhkaa nyt useiden vuosien vankeusrangaistus väärän tiedon levittämisestä tai karanteenin rikkomisesta. Uusia pykäliä edeltää Orbánin pitkälle viety työ vähemmistöjen oikeuksien, akateemisen ja lehdistön vapauden sekä oikeusvaltion heikentämiseksi.

Osa suomalaisista ja eurooppalaisista poliitikoista on vaatinut jo Unkarille eroa Euroopan unionista. Miksi klubin säännöistä vähät välittävää tyyppiä pitäisi sietää ja kaiken lisäksi rahoittaa? Esimerkiksi vuonna 2018 Unkarin saama EU-rahoitus oli 6,2 miljardia euroa ja Unkarin maksama osuus yhteiseen kassaan oli hieman yli miljardi euroa.

Valtaosa EU:n jäsenmaista ajattelee todennäköisesti, että Orbánin tämän viikon poikkeustilaelkeet menivät liian pitkälle. Jäsenmaat ovat kaikki sitoutuneet perussopimukseen ja EU:n perusperiaatteisiin. Niihin kuuluvat kunnioitus demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia kohtaan. Orbán tuskin pääsisi enää allekirjoittajaksi.

Miksi Orbán on kuitenkin edelleen EU:ssa ”hän, joka jääköön nimeämättä” – aivan kuin Harry Potter -kirjoista tuttu päärosvo?

Euroopan unionin toimissa Unkarin suhteen on kerrottavana hyviä ja huonoja uutisia.

Hyvä uutinen on se, että EU ei ole täysin kädetön seuraamaan oman jäsenensä rikkomuksia. Itse asiassa Unkari on jo rangaistusmenettelyssä, joka koskee sen toimia oikeusvaltioperiaatteen rapauttamiseksi. Artikla 7:n menettelyssä se voisi pahimmillaan menettää äänioikeutensa eli jäsenyys laitettaisiin katkolle.

Huono uutinen on, että artikla 7:n sanktiot edellyttävät yksimielisyyttä. Rangaistusmenettelyssä on nyt kaksi maata: Puola ja Unkari. Ne myös äänestävät toistensa puolesta, mikäli kovempiin toimiin haluttaisiin ryhtyä.

Unkari voidaan myös viedä rikkomuksista EU:n tuomioistuimeen. Esimerkiksi torstaina se tuomittiin yhdessä Puolan ja Tsekin kanssa siitä, ettei se osallistunut vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamiseen.

Hyvä uutinen on myös se, että oikeusvaltioperiaatetta neuvotellaan ensimmäistä kertaa sisään EU:n budjettisääntöihin. Jos rahojen käytössä ilmenee oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvää huolta, voidaan rahat jäädyttää tai evätä. Huono uutinen on, ettei mekanismia ole vielä olemassa ja neuvotteluissa se on vesittynyt.

Lisäksi on useita toimia, jotka liittyvät säännölliseen raportointiin ja dialogin käymiseen. Oikeusvaltiodialogia käydään seuraavan kerran Saksan EU-puheenjohtajuuskaudella ensi syksynä. Huono uutinen on, että rangaistusmenettely ja dialogi riippuvat myös yksittäisen EU-puheenjohtajamaan halusta edistää niitä.

EU:n ratkaisut ovat kädenlämpöisiä ja heikkoja. Se johtuu siitä, että jäsenmaat haluavat pitää vallan itsellään. Ne eivät halua, että komission puheenjohtaja elämöi niiden puolesta tai niille informoimatta mielipahaansa eri aiheista. EU perustuu varovaisuuteen. Kun jäsenmaat keulivat, EU vakauttaa.

EU jyrähtää kun sen jäsenmaat jyrähtävät.

Toki von der Leyen voisi haukkua Orbánin pystyyn. Toisaalta von der Leyen on valjastanut juuri ne voimavarat, jotka hänellä komission puheenjohtajana on käytössä. Hän on ilmoittanut, että Unkarin poikkeustoimia seurataan ja niitä aiotaan verrata perussopimuksen henkeen. Jos henki ei toteudu, luvassa on rangaistuksia.

Jos EU:n reaktiot herättävät toivomisen varaa, vielä enemmän ihmetystä herättävät Orbánin omat puoluetoverit. Euroopan unionin vallakkain poliittinen ryhmä, keskustaoikeiston EPP, on jo pitkään painanut painanut Orbánin toimet villaisella. Fidesz on jäädytetty ryhmässä, mutta toiminta jatkuu normaalisti esimerkiksi Euroopan parlamentissa.

Suomesta EPP:hen kuuluvat kristillisdemokraatit ja kokoomus, joista jälkimmäinen on ajanut aktiivisesti Fideszin eroa. Kokoomuksen Petteri Orpo toimii nykyään EPP:n varapuheenjohtajana, ja sanoi HS:n haastattelussa, että ”EPP:ssä pitäisi herätä ja heittää Fidesz pihalle”. Myös EPP:n puheenjohtaja, entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk kehotti keskiviikkona harvinaisessa puheenvuorossaan puoluetovereita ”harkitsemaan uudelleen”.

Olisi tyydyttävää, jos Unkarin voisi nähdä heti jalankuva takalistossaan. Silloin myös menetettäisiin paljon. Tavallisen unkarilaisen asemaa todennäköisesti parantaa se, että Orbán raahautuu EU-johtajien huippukokoukseen selittämään toimiaan. Keskusteluyhteys, niin lässyltä kuin se kuulostaakin, on oikeasti tärkeä. EU on hidas laiva, joka on kuitenkin kääntynyt. Unkarille on sanottu: teitä tarkkaillaan.