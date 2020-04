Itä-Helsingissä työskentelevä lähihoitaja Sanni Seppälä pukeutuu kotihoitajan töissä kasvosuojukseen. Mukana on myös käsidesiä. Kuva: Mika Ranta / HS

Sairaanhoitopiirit eri puolilla maata ovat huolissaan työntekijöiden suojavarusteiden riittävyydestä koronavirusepidemian aikana hallituksen vakuutteluista huolimatta.

Huoli on kasvanut sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö antoi tarkemmat ohjeet siitä, miten vanhusten kotihoidossa työskentelevien on suojauduttava.

Monessa sairaanhoitopiirissä on laskettu, että ohje tulee vaatimaan todella paljon suojaimia, joista on niukkuutta nyt muutenkin. Lisäksi ohje on tiukempi kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositus, eli viranomaiset ovat antaneet kotihoidon suojavarusteiden osalta ristiriitaiset ohjeet kentälle.

Ministeriön uuden suosituksen mukaan kotiin vietävissä palveluissa on käytettävä aina hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi työntekijän mahdolliselta koronavirustartunnalta.

Näin siksi, että tutkimusten mukaan monet sairastavat koronaviruksen oireettomana ja saattavat tietämättään levittää tautia. Koronavirus on erityisen vaarallinen kotihoidon tyypilliselle asiakaskunnalle eli yli 70-vuotiaille.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan terveiden ja oireettomien asiakkaiden luona käydessä voi käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta, esimerkiksi huivia.

Kirurginen suu-nenäsuojus vaihdetaan siis jokaisella asiakaskäynnillä, ja samoin kankainen suojus pitää joko heittää pois tai pestä jokaisen käynnin jälkeen.

Kotihoidossa yhdellä hoitajalla voi olla työvuoronsa aikana toistakymmentä asiakaskäyntiä, ja monen vanhuksen luona käydään useita kertoja päivässä.

Juuri kirurgisista suu-nenäsuojuksista on ympäri maata nyt pahin pula.

Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta sanoo kuntayhtymässä lasketun, että sosiaali- ja terveysministeriön ohje tarkoittaa yksin Kymsoten kotihoidossa neljäätuhatta suu-nenäsuojusta päivässä.

Kuntayhtymä vastaa Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden sosiaali- ja terveyspalveluista.

”Se nyt vain ei ole realistista. Meillä on jo ennen ministeriön ohjeita yritetty reagoida niin, että on tilattu lisää monikäyttöisiä suojuksia, mutta niitä me emme ole saaneet ihan tähän hätään vielä”, Mäntymaa sanoo.

HS kuuli samaa viestiä muistakin sairaanhoitopiireistä. Osa halusi puhua nimettömänä.

”Me kummastelemme tätä sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta todella paljon epidemian tässä vaiheessa”, yhdestä piiristä kerrottiin. Siellä oli laskettu, että yksin kotihoitoon menisi viikossa 50 000 kasvosuojusta.

”Tarkoitus on tosi hyvä, mutta me tarvitsisimme silloin varmuuden siitä, että joku toimittaa meille 50 000 maskia lisää viikossa.”

THL:n ohje kotihoidossa on, että jos kyse on terveestä ja oireettomasta asiakkaasta ja hoitajasta, käsienpesu riittää. Kasvosuojusta käytetään tässä epidemiavaiheessa vain silloin, jos asiakkaalla on oireita. Käsineitä käytetään, jos hoito vaatii esimerkiksi limakalvojen koskettamista tai haavojen hoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje kankaisesta suojasta tai huivista kirurgisen suu-nenäsuojuksen vaihtoehtona on Mäntymaan mielestä monitulkintainen.

”Millaisia huiveja ja millaista materiaalia? Ei voi myöskään olettaa, että hoitajat pesisivät omia huivejaan vuoron päätteeksi.”

Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että ministeriö odottaa kuntien noudattavan annettua suojausohjetta kotiin vietävissä palveluissa. Hän myöntää, että ohje poikkeaa THL:n linjauksista, mutta ministeriö on halunnut olla tiukempi. Lähtökohtana on ollut asiakasturvallisuuden varmistaminen ja asiakkaiden suojaaminen.

”Tämä on siltä osin ristiriidassa, että THL:n ohjeissa ei ole edellytetty oireettomien ja terveiden asiakkaiden kanssa käytettäväksi suojainta.”

Karppasen mukaan ajatuksena on ollut, että hoitajat käyttäisivät ensisijaisesti kirurgista suu-nenäsuojusta.

”Olen saanut kentältä viestiä, ettei niitä ole heille riittänyt. Monissa paikoissa on ryhdytty korvaaviin vaihtoehtoihin ja esimerkiksi ompelutettu vanhan mallisia kankaisia suojaimia, jotka vaihdetaan joka käyntikerran jälkeen.”

Ministeriö on lisäksi teroittanut, että yhden asiakkaan luona käyvien hoitajien määrää pitäisi nyt epidemia-aikana rajoittaa.

”Tämä on toki hankala tilanne tehdä toimintatapojen muutoksia, mutta kunnissa on jo ollut käynnissä kehittämistyötä. On rakennettu malleja, joissa tietty tiimi vastaa tietystä asiakasjoukosta, jolloin asiakkaan luona käyvien hoitajien määrä on rajatumpi.”

Mäntymaan mukaan kirurgisten suu-nenäsuojusten käyttö Kymsotessa on koronaviruksen aikana muutenkin moninkertaistunut, vaikka epidemia on Kymenlaaksossa vasta alussa.

Toistaiseksi suojukset on saatu riittämään. Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen kuuluva Kymsote ostaa niitä Husin logistiikan kautta ja suoraan itse. Lahjoituksena tuli juuri 40 000 suojusta, minkä lisäksi Huoltovarmuuskeskus on toimittanut sairaanhoitopiirille osuuden varastoistaan.

Huoltovarmuuskeskuksen varastot avattiin 23. maaliskuuta.

Lisäksi Kymsote on tyhjentänyt varastot niistä toiminnoistaan, jotka ovat koronaviruksen takia suljettuina. Tämänkin jälkeen sairaanhoitopiirissä lasketaan tarkkaan yksiköittäin, että kulutus pysyisi tasaisena.

Myös Etelä-Savossa pelivaraa on tullut siitä, että kiireetöntä leikkaustoimintaa on rajoitettu. Suun terveydenhoito on Essoten terveyspalveluiden johtajan Santeri Seppälän mukaan ”hyvin pitkälti alasajettu” juuri siksi, että se kuluttaa paljon suojaimia.

”Emme halua ajautua tilanteeseen, että olemme keskellä epidemiaa ja meiltä on suojavarusteet loppu.”

Seppälän mukaan Etelä-Savossa varastot ovat olleet hyvät. Hän luottaa siihen, että kasvosuojusten varastot eri puolilla maailmaa ovat aukeamassa ja niitä saadaan Suomeenkin riittävästi.

Toimitusjohtaja Marina Erhola Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä sanoo, että yhtymässä on pulaa tarvikkeista.

”Meillä on niitä alle kuukaudeksi varastossa. Huoltovarmuuskeskuksen kautta saamme viikolla 20 pienen määrän tavaraa, joka ei pitkälle riitä. Ministeriön ja THL:n ohjeita ei tosiasiallisesti pysty täällä noudattamaan siinä muodossa kuin niitä annetaan.”

Erholan mukaan Päijät-Hämeessä on eniten pulaa ffp2- ja ffp3-luokituksen hengityssuojaimista sekä suojatakeista. Yhtymä on tilannut kotihoidon työntekijöille kangasmaskeja Latviasta.

”Me joudumme nyt priorisoimaan kovasti. Yksi keskeisistä syistä leikkaustoiminnan alasajamiseen on suojainten säästäminen.”

Pirkanmaalla tilanne on parempi, mutta johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan suojavarusteiden kulutuksessa on oltava huolellinen ja kriittinen.

”Materiaali riittää normaaliin järkevään suojautumiseen. Jonkinasteista huolta on tulevaisuudesta, mutta luotamme vahvasti viranomaisiin myös huoltovarmuuden osalta.”

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä sanoo, että suojavarusteista on pulaa. Nykyisellä kulutuksella varastoa riittää eri tuotteissa viikosta seitsemään viikkoon.

”Kirurgisista maskeista tulee varmasti ensimmäiseksi pula tälläkin alueella. Uusi linjaus kotihoitoon lisää tarvetta huomattavasti. Meillä on nyt työn alla kangassuojien kartoitus.”