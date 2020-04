HS-gallup: Enemmistö pitää hallituksen koronavirustoimia hyvin ajoitettuina ja sopivan tiukkoina

Enemmistö suomalaisista pitää koronaviruksen rajoittamiseksi tehtyjä toimia oikea-aikaisina ja sopivina. Hyvin harva katsoo hallituksen olleen liikkeellä liian aikaisin tai tehneen liian tiukkoja rajoituksia.

Tuoreen HS-gallupin mukaan kaikkiaan 61 prosenttia suomalaisista arvioi hallituksen toimineen koronakriisiin liittyvissä päätöksissään pääosin oikea-aikaisesti.

Joka kolmannen mielestä hallitus on toiminut liian myöhään. Kaksi prosenttia ajattelee sen olleen liikkeellä turhan aikaisin.

Suomalaisista 70 prosenttia katsoo rajoitustoimien olevan sisällöltään sopivia. Vajaa 20 prosenttia pitää niitä liian löyhinä, 10 prosenttia turhan tiukkoina.

”Kansa on varsin yksituumaista”, tutkimuksen tehneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo.

Toki soraääniäkin on, ja ne tulevat perussuomalaisten, yrittäjien ja poliittisen oikeiston suunnasta.

Perussuomalaisista 65 prosenttia syyttää hallitusta hidastelusta. Yrittäjistä niin tekee 49 prosenttia ja poliittiseen oikeistoon sijoittuvista 53 prosenttia.

Perussuomalaisista 35 prosenttia kannattaisi tiukempia rajoituksia. Yrittäjistä tätä mieltä on 28 prosenttia ja oikeistolaisista 30 prosenttia.

Suurin oppositiopuolue perussuomalaiset kertoi perjantaina, että puolue ehdotti hallitukselle maaliskuun alkupuolella kattavampia liikkumisrajoituksia kuin mihin hallitus itse päätyi. Perussuomalaiset olisivat sallineet lähinnä kaupassa ja apteekissa asioinnin.

Mitä vanhempia HS-gallupiin vastanneet ovat, sitä tyytyväisempiä he ovat hallituksen toimiin. Riskiryhmään kuuluvat yli 70-vuotiaat antavat hallitukselle keskimääräistä enemmän tunnustusta sekä päätöksenteon ajoittumisesta että rajoitusten laajuudesta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti kuluneella viikolla jatkaa koronaviruksen hillitsemiseksi tehtyjä laajoja rajoitustoimia ainakin 13. toukokuuta asti.

Tuohon päivämäärään asti muun muassa koulut pysyvät pääosin kiinni, julkiset kokoontumiset on rajattu alle 10 henkilöön ja rajat ovat suljetut matkustaja- ja henkilöliikenteeltä.

Ravintolat menivät kiinni muun kuin noutoruuan myynnin osalta lauantaina ja pysyvät kiinni 31. toukokuuta asti.

Uudellemaalle tulevaa ja sieltä lähtevää liikennettä on rajoitettu 19. huhtikuuta asti. Uudellamaalla on eniten testeissä varmennettuja koronavirustartuntoja.

Uudenmaan rajalla kajotaan keskeiseen perusoikeuteen, vapaaseen liikkumiseen maan sisällä, mutta tämä saa suomalaisten laajan tuen. Vastaajista 88 prosenttia pitää perusteltuna, että hallitus on eristänyt Uudenmaan muusta Suomesta.

”Ihmiset näkevät asian niin, että tämä on vain pakko yrittää hoitaa”, Nurmela arvioi.

Uudenmaan sulkeminen sopii myös siellä asuville, joista 85 prosenttia pitää eristystä oikeana päätöksenä. Eniten eristys miellyttää pohjois- ja itäsuomalaisia, joista 94 prosenttia tukee tässä hallitusta.

HS-gallupissa kysyttiin yhdestä rajoituksesta tarkemmin eli haluttiin tietää, mitä ihmiset ajattelevat koulujen sulkemisesta. Sekin hyväksytään yleisesti: 90 prosenttia pitää koulujen siirtymistä etäopetukseen perusteltuna. Näkemys on tasainen kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä.

Ajat ovat epävarmat, mutta suomalaiset luottavat valtion ylimpään johtoon vankasti.

Kansasta 84 prosenttia on tyytyväisiä pääministeri Sanna Marinin toimintaan ja 85 prosenttia presidentti Sauli Niinistön toimintaan.

”Kovia lukuja. Kumpaakin arvostetaan kovasti, mikä on poikkeuksellista. Mutta on tilannekin poikkeuksellinen”, Kantar TNS:n Nurmela sanoo.

Etenkin pääministerille tällaiset presidenttitason lukemat ovat harvinaisia. Yleensä pääministeri on se ukkosenjohdatin, johon kansan tyytymättömyys kanavoituu, mutta koronavirus on rikkonut tämänkin kaavan. Rajoitustoimet kelpaavat suomalaisille, ja Marin näyttää onnistuneen viestiessään niistä.

”Reagointi tilanteeseen on ollut oikeanlaista”, Nurmela tulkitsee.

Tyytymättömiä on erittäin vähän. Viisitoista prosenttia kertoi ajattelevansa Marinista tällä tavalla, yhdeksän prosenttia Niinistöstä.

Pääministeri saa eniten tunnustusta omiltaan. 71 prosenttia sosiaalidemokraateista kertoi olevansa häneen erittäin tyytyväinen. Vihreistä näin ajattelee 69 prosenttia, vasemmistoliittolaisistakin enemmistö.

Perussuomalaiset suhtautuvat Mariniin kriittisimmin, mutta silti heistäkin enemmistö on vähintään melko tyytyväinen pääministerin toimintaan.

Aika näyttää, heijastuuko luottamus Mariniin myös Sdp:n kannatukseen.

Alma Median tiistaina julkaisemassa kannatusmittauksessa Sdp nousi perussuomalaisten ohi suurimmaksi puolueeksi. Maaliskuun loppupuolella tehdyssä mittauksessa Sdp:n kannatus oli 21,1 prosenttia ja perussuomalaisten 20,1 prosenttia.

Suomalaiset pitävät itseään varsin tunnollisina koronavirusrajoitusten noudattajina. Enemmistö eli 67 prosenttia arvioi, että rajoituksia on noudatettu erittäin tai melko hyvin.

Neljännes ajattelee, että ohjeet ovat menneet perille melko huonosti.

Tilanteeseen ei suhtauduta kevyesti. Kun HS-gallupissa kysyttiin helmikuussa, miten huolestuneita ihmiset ovat koronaviruksesta, asia oli vielä etäinen: tuolloin tiedossa oli yksi kiinalaisturistin saama tartunta Lapissa.

Nyt huolet ovat täällä, kun epidemia etenee, ja oma ja läheisten terveys sekä toimeentulohuolet ahdistavat.

Vastaajista 20 prosenttia sanoo koronaviruksen huolestuttavan paljon, 54 prosenttia jonkin verran. Helmikuusta paljon huolestuneiden määrä on nelinkertaistunut ja jonkin verran huolestuneiden lähes kaksinkertaistunut.

HS-gallupissa kysyttiin vielä sitä, miten tyytyväisiä suomalaiset ovat viranomaisten tiedottamiseen koronaviruksesta ja tiedotusvälineiden tapaan käsitellä asiaa.

Medioissa on huomattu muun muassa nettisivujen kävijämäärien perusteella, että ihmisten tiedonjano on edelleen valtava. Vastaajista 20 prosenttia on mediaan erittäin tyytyväinen ja 53 prosenttia melko tyytyväinen.

Viranomaisviestintä saa vielä paremmat arviot. Kaikkiaan 83 prosenttia on siihen erittäin tai melko tyytyväinen.