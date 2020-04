Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat herättäneet viime viikkoina keskustelua siitä, miten pandemian leviämisen torjumista kannattaisi jatkaa.

Yhtenä vaihtoehtona on nostettu esiin tautiketjujen seuraamista digitaalisesti, esimerkiksi mobiilisovelluksen avulla. Mobiiliteknologiaa on jo käytetty viruksen taltuttamiseen Singaporessa, joka on käytännössä yksi 5,6 miljoonan asukkaan suurkaupunki.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) käsittelee aihetta kirjoituksessa, joka julkaistiin sunnuntaina ministeriön verkkosivuilla.

Hänen mukaansa digitaalisesta ratkaisusta on aidosti hyötyä vain silloin, jos kansalaiset ottavat sen käyttöön laajasti. Vähimmäistavoite olisi 60 prosenttia.

”Se onkin, kuten meillä poliitikoilla on tapana sanoa, haastava haaste. Suomalaista 112-sovellusta on ladattu 1,6 miljoonaa kertaa, mutta 60 prosentin käyttöaste vaatisi Suomessa kolme miljoonaa käyttäjää”, Harakka kirjoittaa.

Korkea tietosuoja kuuluu eurooppalaisiin perusarvoihin. Siksi koronaviruksen digitaalista kontaktikartoitusta voidaan Harakan mukaan tehdä vain käyttäjien suostumuksella.

Toisena reunaehtona hän nostaa esiin iäkkään väestön auttamisen, sillä monella on rajallinen kokemus älypuhelimien käytöstä.

”Monet yli 70-vuotiaat tarvitsevat siis välttämättä meidän muiden apua pärjätäkseen tässäkin digitaalisessa haasteessa”, Harakka kirjoittaa.

Mikäli suomalaiseen ympäristöön soveltuva digitaalinen kartoitus toteutuu, vaatii se myös kattavaa yhteistyötä eri viranomaisten ja yksityisen sektorin kesken.

”Hankkeen vetovastuun pitää olla terveysviranomaisilla, koska kontaktitiedon täytyy parhaalla mahdollisella tavalla auttaa nimenomaan päätehtävässä: koronaviruksen leviämisen rajoittamisessa”, Harakka kirjoittaa.

Hän kiittää samalla yksityisen sektorin yrityksiä, jotka ovat lähteneet mukaan ideointi- ja kehitystyöhön yhteisen hyvän vuoksi.

HS:n sunnuntaina julkaisemassa laajassa artikkelissa kerrottiin, että Euroopassa on työstetty vastaavaa sovellusta, jonka taustalla on etenkin saksalainen kehitystyö.

Ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice ovat kahden viikon ajan tutkineet etenkin sitä, voisiko Singaporen sovellus tai saksalaislähtöinen sovellus toimia Suomessa ja täyttäisikö se tietoturva- sekä yksityisyydensuojavaatimukset.

Harakan mukaan mahdollisen sovelluksen tietoturva on yksi tärkeimmistä selvitettävistä asioista. Apuna tietoturvan takaamisessa on ministeriön alainen Kyberturvallisuuskeskus (KTK), joka ”omien yhteistyökumppaniensa kanssa takaa valtakunnan korkeimman tietoturvallisuuden ammattitaidon”.

Ministeri kutsuu talkoisiin koko yhteiskuntaa ja erikseen mainiten jokaista kansalaista.

”Vain kansalaisten suostumuksella pääsemme yhteiskunnassa erittäin vaikeassa tilanteessa eteenpäin – yksityisyyttä ja luottamusta vaarantamatta”, Harakka toteaa.