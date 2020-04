Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan oppivelvollisuutta pidentävässä uudistuksessa on syytä edetä suunnitellusti, sillä sen valmistelu on jo pitkällä. Maaliskuun lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö kaavaili, että luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaista voidaan lähettää lausuntokierrokselle jo huhti–toukokuun vaihteessa. Kuva: Rio Gandara / HS

Kuntaliitto ja useat muut koulutuksen järjestäjät sekä opettajien ja opiskelijoiden järjestöt ovat vedonneet opetusministeri Li Anderssoniin (vas), että oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa olisi syytä siirtää koronaepidemian takia.

Andersson pysyy kuitenkin kannassaan, että uudistusta ei pidä lykätä.

”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä on käsitellyt oppivelvollisuuden laajentamista kokouksessaan maaliskuussa, ja valmistelu jatkuu suunnitellussa aikataulussa”, Andersson viestitti HS:lle maanantaina.

”Oppivelvollisuuden laajennus ja maksuton toinen aste ovat yksi hallituksen keskeisimmistä tulevaisuusuudistuksista, ja sillä pyritään nostamaan koulutustasoa ja työllisyysastetta. Panostukset työllisyyteen sekä osaamiseen ovat vielä nykyistäkin välttämättömimpiä tällaisen taloudellisen sokin jälkeen”, Andersson linjaa.

Oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen ja samalla toisen asteen koulutuksen maksuttomuus kirjoja, tietokoneita ja koulumatkoja myöten on ollut jo pitkään tärkeä tavoite vasemmistoliiton lisäksi pääministeripuolue Sdp:lle.

Aivan yhtä tärkeä se ei ole ollut hallituskumppaneille vihreille, Rkp:lle ja keskustalle, jotka ryhtyivät sitä myös myöhemmin kannattamaan. Keskusta on ottanut pientä hajurakoa velvollisuuteen puhumalla mieluummin oppioikeudesta.

Hallitusneuvotteluissa kävi pian ilmi, että maksuton toinen aste veisi leijonanosan – noin sata miljoonaa euroa vuodessa – pysyvistä koulutusmenoista, vaikka paikkailun tarpeita olisi löytynyt edellisten hallitusten jäljiltä niin varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta, ammattikouluista, lukioista kuin korkeakouluistakin.

Lopulta oppivelvollisuuden laajentamisesta ja toisen asteen maksuttomuudesta tuli suurin hallituksen koulutuspoliittinen uudistus, kun katsotaan pysyvien menojen listaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että toisen asteen maksuttomuuden menot valtiolle olisivat vuonna 2023 noin 107 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmaa varten kesällä laaditun laskelman mukaan summa olisi vuonna 2024 jo 129 miljoonaa euroa.

Uudempien eli helmikuisten laskelmien mukaan maksuttomuuden kustannusarvio oli kasvanut yli 110 miljoonaan euroon vuodessa. Siinä ei ole vielä mukana esimerkiksi muualla kuin kotonaan asuvien opiskelijoiden mahdollisesti kasvavia majoituskuluja tai uudistuksen vaatimaa lisähenkilöstöä.

Oppimateriaaleihin, tietokoneisiin ja tutkintomaksuihin kuluisi noin 73 miljoonaa euroa vuodessa. Menoja on määrä hillitä keskitetyn hankinnan, digitalisaation ja kierrätyksen avulla. Koulukuljetuksiin menisi vuodessa lähes 40 miljoonaa euroa.

Suurten rahoitusleikkausten kohteeksi aiemmin joutuneelle ammatilliselle koulutukselle luvattiin opettajien ja ohjaajien pestaamiseen rahaa niin sanotuista määräaikaisista tulevaisuusinvestoinneista.

Paraikaa onkin haussa 80 miljoonaa euroa, jonka hakuaikaa on nyt jatkettu 12. toukokuuta asti. Koulutuksen järjestäjät ovat nyt kysyneet opetusministeriöltä, voitaisiinko tätä rahaa käyttää myös muuhun kuin uusien opettajien palkkaamiseen.

Lisärahoitusta tarvittaisiin akuutin tilanteen taltuttamiseen ja paikkaamiseen eli koronapoikkeustoimien aiheuttamiin tukitarpeisiin sekä akuutin kriisin jälkeen tehostettuihin tukitoimiin erityisesti niille opiskelijoille, joiden mahdollisuudet itsenäiseen ja etäopiskeluun ovat heikot.

Lisäksi opintojen loppuvaiheessa olevat tarvitsevat tehostettua ohjausta, jotta valmistuminen ei viivästyisi kohtuuttomasti.

Uuden oppivelvollisuuslain on määrä tulla voimaan jo ensi vuoden alusta. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyisi vuonna 2021. Käytännössä he ovat syksyllä 2021 ammattikoulussa tai lukiossa opintonsa aloittavia.

Maaliskuun lopussa laaja joukko opetusalan asiantuntijoita vetosi opetusministeriin, jotta uudistuksen toimeenpanoa lykättäisiin vuodella.

Kyseessä ovat oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen seurantaryhmän jäsenet, jotka edustavat 28:aa tahoa. Näitä järjestöjä ovat esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, Kuntatyönantajat, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, Opetusalan ammattijärjestö, Sivistystyönantajat, Suomen ammattiin opiskelevien liitto, Suomen kuntaliitto, Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen rehtorit.

Seurantaryhmän jäsenet muistuttavat, että kaikki koulutuksen järjestäjät ovat siirtyneet valmiuslain myötä lähiopetuksesta erilaisiin poikkeaviin opetusjärjestelyihin, joiden kestoa on mahdotonta arvioida.

Opettajien ja opiskelijoiden mielestä on selvää, että siirtyminen takaisin normaalioloihin vie oman aikansa ja lisää muun muassa tuen tarvetta.

”Uuden oppivelvollisuuslain laadukkaan ja tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan paitsi koko toimijakentän perehdyttämistä, myös useiden erilaisten käytännön asioiden kuntoon laittamista. Vallitsevassa tilanteessa näihin valmistautuminen on mahdotonta”, vetoomuksessa sanotaan.

Kannanotossa esitetäänkin, että valmistelua jatkettaisiin nyt niin, että tavoitteena olisi antaa hallituksen esitys uudeksi oppivelvollisuuslaiksi eduskunnalle vuoden 2021 aikana, ja siirtää uudistuksen toimeenpanoa vuoden 2022 puolelle.

Alun perin eduskunnan oli määrä saada hallituksen esitys niin sanottuna budjettilakina syksyllä 2020.