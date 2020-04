Ulkopolitiikka

Koronaviruspandemia myllertää maailmanpolitiikan niin ennakoimattomilla tavoilla uusiksi, että hallitus on päättänyt siirtää parhaillaan valmistelussa olleen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistumista ensi syksyyn. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon oli alun perin tarkoitus valmistua tänä keväänä. Samalla siirtyy myös puolustuspoliittisen selonteon valmistuminen, sillä se seurailee ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon peruslinjauksia.

”Koronaviruspandemialla on laajat ja syvät vaikutukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan kenttään. Vaikutukset ovat mittaluokaltaan sellaiset, ettei niiden arviointi ole mahdollista alkuperäisessä aikataulussa”, sanoo selonteon laatimisesta vastaava ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer.

Eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelua seuraa parlamentaarinen seurantaryhmä. Myös kansanedustajilta on tullut HS:n tietojen mukaan toiveita selontekojen valmistelun lykkäämisestä.

Syitä on muun muassa se, että koronvirusepidemian aikaan fyysisten kokousten järjestämistä on rajoitettu. Samoin osa kansanedustajista on toivonut, ettei selonteosta käytävä eduskuntakeskustelu jäisi muiden aiheiden jalkoihin alkukesästä, kun eduskunta noin muutoin olisi jäämässä istuntotauolle.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja puolustuspoliittinen selonteko ovat kokonaisvaltaisia tilannekatsauksia, joissa hahmotellaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristöä tuleviksi vuosiksi. Selontekoihin kirjataan käsitys siitä, millaiset tekijät ja toimivat vaikuttavat lähivuosina Suomen turvallisuuteen.

Samalla selonteot luovat perustelun sille, miten Suomi reagoi vaikkapa digitalisaation ja kybersodankäynnin kehityksen tuomiin turvallisuusympäristön muutoksiin pitkän linjan puolustushankinnoilla.