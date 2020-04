Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson torjuu leikkauslistat, joita keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni väläytti HS:n haastattelussa sunnuntaina.

”Kyllä niitäkin tuodaan pöydälle”, Kulmuni vastasi haastattelussa kysymykseen, onko leikkauslistoja tulossa.

Kulmuni totesi myös useaan kertaan, ettei nyt saisi tehdä niitä virheitä, joita 1990-luvun laman aikaan tehtiin ”varmaan ihan pakkoraossa”.

HS kysyi Anderssonilta, onko hänenkin mielestään hallitusohjelmalta nyt lähtenyt taloudellisesti pohja pois. Pitääkö leikkauksia tehdä ja mitä ne koskisivat?

Anderssonin mukana suurimpia 1990-luvun laman yhteydessä tehtyjä virheitä olivat lapsiperheisiin kohdistuneet leikkaukset.

”Nehän toteutettiin tilanteessa, jossa perheiden asema oli muutoinkin vaikea erittäin korkean työttömyyden, yritysten konkurssien ja pankkikriisin takia. Suomessa on tehty paljon laadukasta tutkimusta, jolla on osoitettu, kuinka pitkät ja kalliit jäljet näillä leikkauksilla on ollut syrjäytettyjen lasten ja nuorten elämässä sekä koko suomalaisessa yhteiskunnassa”, Andersson viestitti HS:lle maanantaina.

”Leikkauslistojen käyttöönotto taloudellisen kriisin keskellä ei olisi 1990-luvun laman virheiden välttämistä, vaan samojen virheiden toistamista”, Andersson sanoo.

Hallituksen tärkein tehtävä on Anderssonin mukaan nyt tukea ihmisten ostovoimaa sekä yrityksiä ja toteuttaa julkisia investointeja niin, että talouden rattaat saadaan pyörimään uudestaan mahdollisimman nopeasti.

”Vain siten voimme välttää sosiaalisen kriisin pidemmällä aikavälillä”, Andersson sanoo.

Tukea on Anderssonin mukaan kohdennettava myös niille perheille, joiden toimeentulo on heikentynyt ja niille lapsille, jotka uhkaavat jäädä oppimisessa ja hyvinvoinnissa jälkeen pitkän etäopetusjakson jälkeen.

”Koronakriisin jälkeen tukea lapsiperheille ja panostuksia koulutukseen tarvitaan vielä nykyistä enemmän, ja pidän siksi täysin selvänä, ettei jo tehtyjä parannuksia koulutuksen rahoitukseen peruta”, Andersson sanoo.

Huomenna tiistaina alkavassa kehysriihessä keskitytään Anderssonin mukaan akuutin koronakriisin hoitamiseen, vaikka myös yleisiä budjettikehyslinjauksia tehdään.

Anderssonin mukaan hallitus päättää kehysriihessä myös myöhemmin keväällä annettavasta lasten ja nuorten tukipaketista

Pöydällä ovat nyt myös kuntien peräämät koronakriisin tukitoimet. Kuntaliitto on arvioinut, että koronaviruksen aiheuttamat lisäkustannukset kunnille ovat tänä vuonna ainakin 1,5 miljardia euroa.

Kuntaliitto on myös vaatinut, että kunnille kaavaillut uudet tehtävät ja velvoitteet olisi siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Listalla ovat muiden muassa oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste, lakisääteinen, nykyistä tiukempi hoitajamitoitus vanhustenhoidossa sekä hoitotakuun kiristys. Kuntaliitto on myös laskenut uudistusten hinnaksi enemmän kuin hallitus.

Andersson on toistuvasti linjannut, ettei ainakaan oppivelvollisuusiän nostoa eikä maksutonta toista astetta lykätä, vaan niitä valmistellaan alkuperäisen aikataulun mukaan, jolloin oppivelvollisuuslaki tulisi voimaan jo 2021.