Eduskunnan oppositiopuolueiden ryhmänjohtajat näyttävät vihreää valoa hankkeelle, jossa koronaviruksen kontaktiketjuja jäljitettäisiin vapaaehtoisesti kännykkään ladattavan ohjelman avulla. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) väläytti mahdollisuutta maanantaina Ylen aamun haastattelussa.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että Suomessa sovelluksen kehitystyöstä vastaavat ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice, joille valtiollinen Business Finland on antanut vetoapua niin kontaktien kuin rahoituksen osalta. Ministeri Timo Harakka sanoi Helsingin Sanomille maanantaina toivovansa, että yhtiöiden kehittämä sovellus olisi valmis ennen kesää.

Ministeriön tarkoitus on tehdä ratkaisu valmiiksi ja ottaa se käyttöön, jos terveysviranomaisten mielestä siitä on hyötyä kontaktiketjujen jäljittämisessä. Harakan mukaan kaavailluilla reunaehdoilla lakeja on tarkoitus muuttaa vähän tai ei ollenkaan.

Lähtökohtana liikenne- ja viestintäministeriöllä on, että perusoikeuksiin ei tarvitsisi koskea.

Liikenne- ja viestintäministeri Harakka korosti Helsingin Sanomille maanantaina tavoitteena olevan, että tieto henkilöiden kohtaamisista jäisi puhelinten omaan muistiin eikä sitä varsinaisesti kerättäisi mihinkään viranomaisten tietokantaan. Mahdollisimman kevyt malli vähentäisi lainsäädännön muuttamisen tarvetta.

”Kun yhteys tartunnan saaneisiin on otettu, niin tieto voisi minun puolestani vaikka hävitä eikä sitä käytettäisi mihinkään muuhun”, Harakka sanoo.

Helsingin Sanomien tavoittamat oppositiopuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat myötämielisiä hankkeelle. Edellytyksenä on, että ohjelmiston käyttö on vapaaehtoista, se ei paljasta ihmisten liikkeitä ja tietoturva on muutenkin kunnossa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen viittaa eduskuntapuolueiden tietopolitiikan toimijoiden yhteistyöryhmän tekemään pohjapaperiin, joka julkaistiin internetissä viime perjantaina. Seitsemänsivuisessa muistiossa on pohdiskeltu digitaalisen jäljittämisen eettisiä ja perusoikeudellisia lähtökohtia.

”Minusta ketterän digi-Suomen pitäisi ehdottomasti selvittää, voidaanko tämä saada niin laajaan käyttöön, että siitä olisi hyötyä tämän painajaisen taklaamisessa. Jos voidaan, niin julkisen vallan pitää auttaa tällaisen sovelluksen synnyttämisessä”, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan jäljitystekniikan pitäisi perustua kännykän itse luomaan lähiverkkoon kuten bluetoothiin tai vastaavaan. Tarkoitus ei siis ole selvittää ihmisten liikkeitä tukiasemien avulla, mikä tieto tallentuu jo nykyisin operaattorien järjestelmiin.

”Tartunnasta varmistunut henkilö saisi siis itse päättää, lähteekö hänen puhelimestaan viesti lähikontaktissa olleiden henkilöiden puhelimiin. Viestin saajat voisivat hakeutua testeihin, mutta eivät saisi esimerkiksi tietää koronatartunnasta viestineen henkilöllisyyttä”, Mykkänen sanoo.

Hän odottaa, että liikenneministeriön kaavailut asiassa tarkentuvat ennen kuin kokoomus voi edetä ryhmäpäätökseen. Digitaalisesta kontaktiketjujen jäljityksestä on kuitenkin tarkoitus keskustella jo tällä viikolla eduskuntaryhmän kokouksessa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio näyttää Mykkäsen tavoin vihreää valoa kännykkäsovellukselle.

”Tärkeää on, että sovellus näyttäisi tiedot kontakteista, mutta ei esimerkiksi henkilön sijaintitietoa”, Tavio sanoo.

Hän sanoo odottavansa hallitukselta konkreettista ehdotusta sovelluksesta, jonka käyttö olisi vapaaehtoista.

”Sitten pitää tarkkaan katsoa läpi se, että siinä ei ole yksityisyyttä vaarantavia asioita”, Tavio sanoo.

Hän sanoo olevansa itse valmis käyttämään sovellusta, jos se toteutetaan esillä oleilla reunaehdoilla. ”Asiat pitää katsoa asioina eikä lähteä politisoimaan keinoja.”

Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoo suhtautuvansa myönteisesti digitaaliseen kontaktiketjujen jäljittämiseen, vaikka siinä jouduttaisiin menemään yksityisyyden suojan ja perusoikeuksien suojan vyöhykkeelle.

”Tämän sovelluksen pitäisi olla vain terveydenhuollon käytössä eikä sitä saisi käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tiedot pitäisi käytön jälkeen tuhota”, Räsänen listaa.

Räsäsen mukaan jäljittämisessä voisi lähteä liikkeelle vapaaehtoisuuden pohjalta.

”Uskon, että suomalaiset lähtevät mukaan, kun tähän oikealla tavalla motivoidaan”, Räsänen sanoo.