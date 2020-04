Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kokoontui tiistaina Säätytalolle kevään kaksipäiväiseen kehysriiheen.

Luvassa on ainakin reippaita menolisäyksiä koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin vuoksi. Riihen alla valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) väläytti kuitenkin myös leikkauksia.

Toimittajat kysyivät tiistaina aamulla paikalle tulleelta Marinilta, olisiko Sdp valmis perumaan hallituksen jo päättämiä menolisäyksiä.

”Hallituksen tärkein tehtävä se, että kriisistä selvitään mahdollisimman pienin vaurioin. Kokonaisuuden läpikäynti tulee myöhemmin eteen. Kriisin keskellä emme lähde perkaamaan hallitusohjelmaa. Kesän jälkeen budjettiriihessä meillä on paremmat edellytykset nähdä, millaisessa toimintaympäristössä olemme”, Marin vastasi.

Marinin kanssa samaan aikaan saapunut Kulmuni puolestaan sanoi, että valtio tulee tänä vuonna velkaantumaan miljardeissa kaksinumeroisen luvun verran.

”Tässä tilanteessa velkaantuminen on perusteltua, mutta pitkällä aikavälillä taloutta on taas tarkoitus tasapainottaa. Suomen rakenteelliset ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään. Kun pääsemme poikkeustilasta eteenpäin, on aika aloittaa keskustelu työllisyystoimista ja rakenteellisista toimista.”

Hallituksen on määrä sopia tiistain ja keskiviikon aikana julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024. Koronaviruspandemian vuoksi huomio kiinnittyy kuitenkin hallituksen suunnittelemiin mittaviin menolisäyksiin.

Työllisyystoimet ja ilmastotoimet ovat joutuneet väistyä, ja kehysriihessä hallitus keskittyy lähes yksinomaan pandemian aiheuttaman kriisin liennyttämiseen.

HS kertoi maanantaina hallituslähteiltä saamiinsa tietoihin vedoten, että hallituksen on määrä sopia kahdesta lisätalousarviosta huhtikuulle ja toukokuulle.

Huhtikuun lisätalousarviosta on tulossa ”merkittävästi suurempi” kuin edellisestä, maaliskuussa annetusta lisätalousarviosta. Siinä hallitus ohjasi reilut miljardi euroa pääasiassa pandemian runtelemien yritysten tukemiseen.

Toisen lisätalousarvion loppusumma tulee HS:n lähteiden mukaan olemaan 2–5 miljardia euroa. Summa on suuri, sillä alunperin valtion budjetti tälle vuodelle oli vajaat 58 miljardia euroa.

Lisää tukirahaa huhtikuun ja toukokuun lisätalousarvioissa on luvassa ainakin yrityksille, kunnille, viranomaisille ja sosiaaliturvaan.

Hallituksen neuvottelut alkoivat tiistaina Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin ja valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen tilannekatsauksilla.

Neuvottelut keskeytetään tänään kello 15.45 euroryhmän kokouksen vuoksi. Neuvottelut on määrä saattaa loppuun keskiviikkona. Niitä jatketaan huomenna kello 9.