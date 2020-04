Ministeriöt kaavailevat noin 1 500 kriittisen alan kausityöntekijän lennättämistä Suomeen nopealla aikataululla, vaikka Suomen rajat ovat muuten kiinni. Syynä on se, että maatalouden satokausi pitää saada alkuun rajojen sulkemisesta huolimatta.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi tiistaina aamulla, että Suomessa on tarve noin 1 500 maatalouden kausityöläiselle, joita ei voi korvata suomalaisella työvoimalla, koska heillä on oltava tietyn erityisalan osaamista. Kausityöläisiä on tullut esimerkiksi Ukrainasta.

Haavisto kertoi puhuneensa asiasta Ukrainan ulkoministerin kanssa eilen. Maan ulkoministeri oli sanonut Haavistolle, että kansalaisten matkustuskiellosta voidaan poiketa, jos Suomi tarvitsee ukrainalaista työvoimaa.

Haaviston mukaan kausityöläisten tuomiseksi Suomeen voidaan järjestää tilauslentoja.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) puhui hallituksen koronatilannekatsauksessa tiistaiaamuna. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola sanoo, että lentokonekuljetukset ovat vaihtoehto tilanteessa, jossa muu rajaliikenne on poikki. Hallitus kertoi tiistaiaamun tiedotustilaisuudessa, että rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat toukokuun puoliväliin ja laivojen henkilöliikenne keskeytetään.

Reskolan mukaan malli olisi sellainen, että työnantajayritykset maksaisivat matkat ja valtio on mukana auttamassa järjestelyissä. Kriittisten elintarvikkeiden tuottajat saavat kiireisestä työvoiman tarpeesta kyselyn ilmeisesti lähiaikoina.

”Tätä asiaa pohdimme nyt tuottajajärjestöjen kanssa. Jos kaikki muut kulkutavat hiipuvat, niin charter-lennot ovat vaihtoehto”, Reskola sanoo.

Kiire asiassa johtuu siitä, että satokausi pitäisi saada käyntiin noin 1,5 kuukauden aikana huhtikuusta eteenpäin.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sanoo, että Suomen maataloudessa on huoltovarmuuden kannalta kriittisiä ja erikoisosaamista vaativia tehtäviä.

”Kyse on ulkomaalaisista henkilöistä, jotka ovat käyneet vuosikausia tietyllä tilalla ja tehneet töitä paljon ammattitaitoa vaativilla erikoiskoneilla”, Hämäläinen selvittää.

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti maanantai-iltana listauksen huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, joiden osalta maahan pääsy tulee varmistaa rajojen sulkemisesta huolimatta.

Asiaa selvittäneen viranomaistyöryhmän arvion mukaan välttämättömiä ulkomaista työvoimaa edellyttäviä työtehtäviä on erityisesti muun muassa maa-, puutarha- ja kalataloudessa, elintarvikealalla, energiahuollossa, rakentamisessa, liikenne- ja viestintäalalla, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja terveysteknologialalla sekä metsäsektorilla.

Kyseessä ovat esimerkiksi kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt, erityisasiantuntemusta vaativat koneiden ja laitteiden asennukseen, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät sekä tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset.

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sanoo, että ulkomailta tulevien ohella kriittisiin töihin tarvitaan myös Suomessa jo olevaa työvoimaa. Suomessa tarvitaan normaalivuonna noin 16 000 kausityöntekijää muun muassa pelloille sadonkorjuuaikaan.

”Olemme antaneet eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla jo Suomessa olevien ulkomaalaisten siirtymistä uusiin työtehtäviin helpotetaan. Tällöin heidän ei tarvitse hakea uutta oleskelulupaa tai uutta kausityölupaa, vaan he voivat siirtyä suoraan uusiin tehtäviin”, Hämäläinen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n tarkoitus on saada esimerkiksi lomautettuja henkilöitä uusiin töihin. TEM ilmoittaa avoinna olevista tehtävistä TE-toimiston sivustolla että muualla internetissä suomeksi ja englanniksi.

”Esimerkiksi Suomessa olevat kansainväliset opiskelijat saavat selvän viestin siitä, että töitä on tarjolla lomautuksista huolimatta. Myös vastaanottokeskuksia saattaa sijaita hyvin lähellä maatiloja”, Hämäläinen sanoo.