Yksityiset terveysyhtiöt ihmettelevät julkisen vallan nihkeyttä tehdä yhteistyötä koronavirustestauksessa.

Yritysten etujärjestö Hyvinvointiala (Hali) on tarjonnut yksityisen sektorin testauskapasiteettia julkisen puolen käyttöön esimerkiksi niin, että ensin testattaisiin kaikki hoiva-, hoito- ja suojelutehtävissä olevat työntekijät.

Vastauksena on Halin mukaan ollut se, että testaaminen ja rahoitus halutaan pitää julkisissa käsissä.

Yksityiset ja valtio keskustelivat aiheesta viimeksi viime viikon torstaina.

Yksityiset toivovat, että valtio ostaisi niiltä suorahankintana koronavirustestaamista. Testiin pääsisi lääkärin arvion perusteella, ja valtio voisi määritellä testattavien tärkeysjärjestyksen. Yritykset voisivat hoitaa koko prosessin, myös tartuntaketjujen jäljittämisen.

Yksityiset yhtiöt Terveystalo, Mehiläinen, Aava ja Pihlajalinna voivat tehdä tällä hetkellä yli 4 000 koronavirustestiä vuorokaudessa.

Julkisella puolella testejä on viime päivinä tehty noin 3 000 testin päivävauhtia. Viime viikolla testausmäärä julkisella puolella oli 2 500 testiä päivässä, ja hallitus kertoi haluavansa ensin kaksin- ja sitten kolminkertaistaa sen.

Yksityisen yhtiön tekemä testi maksaa Halin elinkeinoasioista vastaavan johtajan Ismo Partasen mukaan 160–200 euroa kappaleelta. Hänen mukaansa valtion nihkeydessä ei voi olla kyse rahasta, sillä siitä ei ole vielä edes päästy puhumaan.

”Kai se on asennetta, tai ei ole vielä hahmotettu, millainen resurssi on käytettävissä yksityisellä puolella”, Partanen sanoo.

Ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että julkisella puolella testauskapasiteettia on paljon, ja sitä on ostettu myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä.

”Meidän suurin pula tällä hetkellä on materiaaleista eli esimerkiksi putkista ja reagensseista. Me pystyisimme nostamaan testaamiskapasiteetin välittömästi kolminkertaiseksi, mutta se on näistä kiinni. Siksi me hankimme nyt materiaaleja ensisijaisesti kuin testejä.”

Sillanaukeen mukaan olennaista olisi myös kokonaisuus, eli rasittaisiko näytteenotto julkista järjestelmää vai vastaisivatko yritykset myös testauksen alkupäästä.

”Ja myös jatkosta jäljittämisineen. Tästä kokonaisprosessista olisi hyvä julkisen kanssa keskustella yhdessä.”

Sillanaukeen mukaan yksityisten, THL:n ja sairaaloiden pitäisi keskustella myös siitä, että resurssit ovat oikeassa kohdassa.

”Kannattaisi miettiä, mikä on yksityisen rooli. Enemmän tarvittaisiin sitä, että sairaalat, sairaanhoitopiirit ja sote-kuntayhtymät lähtisivät tekemään yksityisten kanssa ostopalvelusopimuksia, ettei tarvitsisi toimintoja ajaa alas. Se olisi mielestäni kiireellisempää nyt”, Sillanaukee sanoo.

Sairaanhoitopiirit ovat siirtäneet kiireettömiä toimenpiteitä eteenpäin koronaviruksen takia, mikä voi tietää kovaa ruuhkaa esimerkiksi suun terveydenhoidossa ja leikkauksissa koronaviruskriisin hellittäessä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa viikonloppuna, että testeihin on mahdollista käyttää rahaa. Asiantuntija-arvion mukaan koko kansan testaaminen maksaisi noin miljardi euroa.

”Miljardihan on paljon rahaa, mutta ei silloin, jos se mahdollistaa sen, että pääsemme rajoitustoimista eroon. Mehän otetaan joka tapauksessa varmaan yli 20 miljardia euroa velkaa”, Kulmuni sanoi haastattelussa.

Yksityisten yhtiöiden etujärjestö Hyvinvointialan liitto on tarjonnut julkisen vallan käyttöön myös tartuntaketjujen jäljittäjiä ja vuodepaikkoja kuntoutusalan toimijan Verven kautta. Jäljittäjiä olisi tarjolla 400, ja vuodepaikkoja noin tuhat.

Järjestön mielestä esimerkiksi nyt suljettuina olevat kuntoutuslaitokset sopisivat hoitopaikoiksi urheiluhalleja tai messukeskuksia paremmin, jos sairaalakapasiteetti joutuu tiukoille koronaviruksen takia.

Yksityisten yhtiöiden ja julkisen puolen välit ovat kiristyneet suojavarusteiden osalta.

Hali tiedotti maanantaina, että Huoltovarmuuskeskuksen kautta tulleita suojavarusteita on ollut vaikea saada yksityisen sektorin käyttöön, vaikka se on merkittävä toimija muun muassa vanhustenhoivassa. Huoltovarmuuskeskus tulee kyseeseen silloin, kun muista kanavista ei varusteita saa.

Halin mukaan sillä on näyttöä, että suojavarusteita on jäänyt erikoissairaanhoitoon ja loput on jaettu vain julkisen sektorin toimijoille.

Järjestön mukaan suomalaisten ja Suomessa asuvien yhdenvertainen kohtelu on turvattava riippumatta siitä, tuottaako kunta itse vanhustenhoivan palvelut vai ostaako se ne yksityiseltä toimijalta.

Ismo Partasen mukaan yksityisille yrityksille on tullut kunnista ”tökeröitä ja suorastaan törkeitä vastauksia”, kun ne ovat pyytäneet käyttöönsä suojavarusteita.

Osa kunnista antaa varusteita yrityksille veloituksetta, osa veloittaa niistä rahaa ja osa ei anna ollenkaan. Hyvinvointiala toivoo sosiaali- ja terveysministeriön antavan kuntiin selkeät ohjeet siitä, millä perusteella yksityiset saavat osansa varmuusvarastoiduista suojavarusteista.