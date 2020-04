Eduskunnan perustuslakivaliokunta arvostelee hallitusta puutteellisesta tiedon jakamisesta valmiuslakiin liittyvässä valmistelussa.

Valiokunnan mukaan se on ”toistuvasti” joutunut erikseen pyytämään hallitukselta sellaista tietoa, joka olisi tullut toimittaa sen käyttöön oma-aloitteisesti. Uusimmassa valmiuslakiin liittyvässä muistiossaan valiokunta kehottaa valtioneuvostoa kiinnittämään asiaan ”vakavaa huomiota”.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sanoo, että kyseisessä tapauksessa valiokunnalle ei ollut toimitettu lainkaan konkreettisia esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa käyttöön otettavan asetuksen suomia valtuuksia käytettäisiin.

”Meidänhän pitäisi tehdä valiokuntana arviointia siitä, että onko pykälän aktivoinnille välitön tarve, ja sitä on aika mahdoton tietää, jos ei ole mitään esimerkkejä siitä, minkälaisissa tilanteissa sitä käytettäisiin”, hän sanoo.

Uusin kritiikki kohdistuu jatkamisasetukseen, jolla säädetään valmiuslain 87 pykälän käyttöönotosta. Pykälän nojalla sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa terveydenhuollon alan toimijoita kuten lääketukkukauppiaita tai apteekkeja laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa.

Ojala-Niemelän mukaan tietoa valtuuksien käyttötarkoituksesta saatiin kahden pyytämisen jälkeen. Asetusta voitaisiin soveltaa esimerkiksi, jos lääkkeiden tai hoitotarvikkeiden saatavuudessa olisi ongelmia. Tällöin voitaisiin velvoittaa apteekkeja yhteistoimintaan jakelussa.

Perustuslakivaliokunta on joutunut pyytämään tietoa erikseen myös aiempien valmiuslain mietintöjen laatimisen yhteydessä.

”Valiokunnan käsittelyn kannalta tympäisee, jos tämmöisten perusasioiden saaminen on lypsämistä”, Ojala-Niemelä sanoo.

Sinällään tilanne ei ole täysin poikkeuksellinen, perustusvaliokunta joutuu pyytämään tietoa työnsä tueksi aina toisinaan. Ojala-Nimelästä valmiuslain kohdalla on nyt näkynyt tilanteen uutuus, mille hänellä on ymmärrystä.

”Ehkä siinä on vähän se, että valmiuslakia ei ole käytetty aiemmin Suomessa”, hän sanoo.

Ojala-Niemelä uskoo, että säädösvalmistelussa haetaan vielä tuntumaa siihen, minkälaista tietoa lain asetusten perustuslaillinen arvioiminen edellyttää. Valiokunnan pitäisi kuitenkin tietojen pohjalta pystyä arvioimaan, ovatko toimet esimerkiksi välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, hän korostaa.

Perustuslakivaliokunta on valmiuslain yhteydessä huomauttanut hallitusta useista puutteista. Se on vaatinut tarkennuksia esimerkiksi Uudenmaan eristämiseen ja terveydenhuoltohenkilökunnan valtakunnallista työvelvoitetta koskien. Erityisesti Uudenmaan eristämisen kohdalla valiokunnan kritiikki on ollut tiukkasanaista.